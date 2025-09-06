https://uz.sputniknews.ru/20250906/bukhara-biennale-sovremennoye-iskusstvo-photo-51774338.html

В Бухаре открылась международная биеннале современного искусства - фото

Более 70 художников и ремесленников из разных стран представили свои произведения на тему "Рецепты для разбитых сердец".

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В Бухаре стартовала первая международная платформа современного искусства и культуры — Bukhara Biennial, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Красочная экспозиция развернулась прямо в историческом центре памятника средневековой архитектуры Магоки Атторий. В торжественной церемонии открытия приняли участие любители искусства, иностранные и местные туристы, а также более 500 специалистов культурной отрасли. Основная цель проведения биеннале — повысить авторитет Узбекистана на мировой культурной карте, обеспечение гармонии между современным искусством, историческим наследием, креативной экономикой и туризмом. Более 70 художников и ремесленников из разных стран представили свои произведения на тему "Рецепты для разбитых сердец", которая стала лейтмотивом нынешней Бухарской биеннале.Например, художник и мастер из Саудовской Аравии Ахмад Сами Ангави приехал на выставку со своей работой "Алгоритм исцеления", вдохновленной исследованиями и открытиями знаменитых ученых аль-Хорезми и Авиценны. В созданном им алгоритме проявляются узоры и слова, которые, по задумке автора, способны исцелять человеческое сердце.Бухарская биеннале продлится вплоть до 20 ноября.

