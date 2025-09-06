В Бухаре открылась международная биеннале современного искусства - фото
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В Бухаре стартовала первая международная платформа современного искусства и культуры — Bukhara Biennial, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Красочная экспозиция развернулась прямо в историческом центре памятника средневековой архитектуры Магоки Атторий.
В торжественной церемонии открытия приняли участие любители искусства, иностранные и местные туристы, а также более 500 специалистов культурной отрасли.
Основная цель проведения биеннале — повысить авторитет Узбекистана на мировой культурной карте, обеспечение гармонии между современным искусством, историческим наследием, креативной экономикой и туризмом.
Более 70 художников и ремесленников из разных стран представили свои произведения на тему "Рецепты для разбитых сердец", которая стала лейтмотивом нынешней Бухарской биеннале.
Например, художник и мастер из Саудовской Аравии Ахмад Сами Ангави приехал на выставку со своей работой "Алгоритм исцеления", вдохновленной исследованиями и открытиями знаменитых ученых аль-Хорезми и Авиценны.
"У нас такой вид работы называется "Мангур", а в Бухаре — "Панджара". Панджара — это ажурный экран, в котором есть открытые и закрытые отверстия, словно бинарный код. Алгоритм способен анализировать узоры и создавать коды. И именно эти коды рождаются из таких экранов. При создании этого произведения я получил огромное вдохновение от аль-Хорезми и Ибн Сины. Например, у Ибн Сины есть целебные цвета — красный, синий и желтый, а слово "аль-джабр" — изобретение аль-Хорезми — в арабском языке означает "исцелять". Я часто приезжаю в Бухару, этот город стал для меня вторым домом", — поделился художник и мастер Ахмад Сами Ангави.
В созданном им алгоритме проявляются узоры и слова, которые, по задумке автора, способны исцелять человеческое сердце.
Бухарская биеннале продлится вплоть до 20 ноября.