https://uz.sputniknews.ru/20250906/izmeneniye-vidacha-avtonomer-uzbekistan-51779854.html
Как изменится порядок выдачи автономера в Узбекистане
Как изменится порядок выдачи автономера в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
Меры вступят в силу с 1 января 2026 года.
2025-09-06T15:08+0500
2025-09-06T15:08+0500
2025-09-06T15:08+0500
узбекистан
автомобили
автомобильный номер
красивые номера
постановление
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/1a/46813004_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_fbb7a6c06235b7353ee391ac23ea4444.jpg
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В Узбекистане упростили порядок регистрации и выдачи государственных номеров для автомобилей, сообщает Минюст РУз. Согласно постановлению правительства страны, с 1 января 2026 года:Вместо этого, с начала следующего года автономера с любой комбинацией букв и цифр для будут выдаваться на основе единого тарифа и электронного обращения граждан. Люди смогут сами выбирать госномера для своего транспортного средства с любой свободной комбинацией букв и цифр из единой открытой базы данных через: Также 1 января 2026 года в единой открытой базе данных опубликуют все государственные регистрационные номера всех категорий по региональному коду. Не будет только ранее выданных или уже находящихся в использовании автономеров.
https://uz.sputniknews.ru/20220728/uzbekistantsy-potratili-na-krasivye-avtonomera-174-mlrd-sumov-26622527.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/1a/46813004_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_3ca39a97e7e03f191dc8da2c18c79296.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
номер авто регистрац узбекистан машина
номер авто регистрац узбекистан машина
Как изменится порядок выдачи автономера в Узбекистане
Меры вступят в силу с 1 января 2026 года.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik.
В Узбекистане упростили порядок регистрации и выдачи государственных номеров для автомобилей, сообщает
Минюст РУз.
Согласно постановлению правительства страны, с 1 января 2026 года:
на Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже перестанут проводить аукционы на выдачу госномера для транспортных средств по повышенным тарифам;
отменят продажу "красивых" автономеров с комбинациями букв и цифр, пользующихся большим спросом, по завышенным ценам.
Вместо этого, с начала следующего года автономера с любой комбинацией букв и цифр для будут выдаваться на основе единого тарифа и электронного обращения граждан.
Люди смогут сами выбирать госномера для своего транспортного средства с любой свободной комбинацией букв и цифр из единой открытой базы данных через:
инфокиоски в регистрационных подразделениях;
мобильное приложение и официальный сайт СБДД;
Единый интерактивный государственный портал.
Также 1 января 2026 года в единой открытой базе данных опубликуют все государственные регистрационные номера всех категорий по региональному коду. Не будет только ранее выданных или уже находящихся в использовании автономеров.