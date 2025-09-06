https://uz.sputniknews.ru/20250906/izmeneniye-vidacha-avtonomer-uzbekistan-51779854.html

Как изменится порядок выдачи автономера в Узбекистане

Меры вступят в силу с 1 января 2026 года.

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В Узбекистане упростили порядок регистрации и выдачи государственных номеров для автомобилей, сообщает Минюст РУз. Согласно постановлению правительства страны, с 1 января 2026 года:Вместо этого, с начала следующего года автономера с любой комбинацией букв и цифр для будут выдаваться на основе единого тарифа и электронного обращения граждан. Люди смогут сами выбирать госномера для своего транспортного средства с любой свободной комбинацией букв и цифр из единой открытой базы данных через: Также 1 января 2026 года в единой открытой базе данных опубликуют все государственные регистрационные номера всех категорий по региональному коду. Не будет только ранее выданных или уже находящихся в использовании автономеров.

