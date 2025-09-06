https://uz.sputniknews.ru/20250906/uzbekistan-diplom-instruktor-sport-turizm-51781614.html

Впервые в Узбекистане вручили дипломы инструкторам активного туризма

Ранее выдавались сертификаты.

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В Узбекистане впервые после обучения в рамках проекта "Школа инструкторов-проводников и гидов горного, экологического и активного туризма" 35 специалистов получили дипломы, сообщает Комитет по туризму РУз. Документы о профессиональной подготовке вручили по итогу прошедшего круглого стола на тему "Активный и спортивный туризм в Узбекистане". Данную школу организовали Федерация экстремального и горного туризма Узбекистана (ФЕГТУ) в период с мая 2023 года по март 2025 года. В реализации проекта также участвовали НИИ Развития туризма при Комитете туризма Республики Узбекистан, Ассоциация гидов Узбекистана, ООО "USTOZLAR MAKTABI". Студенты Школы на практике изучали использование снаряжения, ориентирование на местности, обеспечение безопасности и другие необходимые навыки.Участники круглого стола также поделились результатами исследований, анализа международного опыта и практическими рекомендациями по развитию отрасли активного и спортивного туризма в стране. В частности, прозвучали следующие предложения:

