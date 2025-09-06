Впервые в Узбекистане вручили дипломы инструкторам активного туризма
Ранее выдавались сертификаты.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В Узбекистане впервые после обучения в рамках проекта "Школа инструкторов-проводников и гидов горного, экологического и активного туризма" 35 специалистов получили дипломы, сообщает Комитет по туризму РУз.
Документы о профессиональной подготовке вручили по итогу прошедшего круглого стола на тему "Активный и спортивный туризм в Узбекистане".
Данную школу организовали Федерация экстремального и горного туризма Узбекистана (ФЕГТУ) в период с мая 2023 года по март 2025 года. В реализации проекта также участвовали НИИ Развития туризма при Комитете туризма Республики Узбекистан, Ассоциация гидов Узбекистана, ООО "USTOZLAR MAKTABI".
"Ранее вместо дипломов выдавались сертификаты", - уточнили Sputnik Узбекистан в пресс-службе Комитет по туризму РУз.
Студенты Школы на практике изучали использование снаряжения, ориентирование на местности, обеспечение безопасности и другие необходимые навыки.
Участники круглого стола также поделились результатами исследований, анализа международного опыта и практическими рекомендациями по развитию отрасли активного и спортивного туризма в стране.
Круглый стол на тему "Активный и спортивный туризм в Узбекистане"
В частности, прозвучали следующие предложения:
создать национальный координационный центр;
внедрить цифровую платформы "единого окна" с маршрутами и всей необходимой информацией;
открыть специализированные службы спасения;
популяризировать и создавать новые образовательные программы для обучения инструкторов-проводников.