В Узбекистане расширят систему госуслуг в сфере юстиции - подробности
В Узбекистане расширят систему госуслуг в сфере юстиции - подробности
Меры затронут услуги нотариуса, судебную экспертизу, а также повышение правовой грамотности среди населения.
2025-09-06T10:27+0500
2025-09-06T10:27+0500
2025-09-06T10:46+0500
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Для снятия бюрократических барьеров в Узбекистане предложили ряд нововведений, связанных с цифровизацией и автоматизацией работы госуслуг в сфере юстиции. С презентацией мер ознакомился глава государства Шавкат Мирзиёев. В частности, ежегодно по 80 видов услуг будут упрощать по принципу "три шага". Чтобы не образовывались живые очереди, установят 1 100 интерактивных киосков.Кроме того, перед вступлением в брак больше не нужно будет носить медицинские справки в ЗАГС, а военнообязанным - документы о смене местожительства в отделы по делам обороны. Все эти данные будут появляться в онлайн-режиме автоматически на соответствующих информационных ресурсах. Изменения затронут и сферу нотариальных услуг. Сегодня доля их онлайн-сервисов составляет всего 11%. Поэтому до 2027 года 20 нотариальных процедур перейдут на онлайн-оформление, а также изменится идентификация - больше не понадобится оригинал документа, удостоверяющего личность – при оказании нотариальных услуг личность будут проверять с помощью Face-ID.Новшества коснутся сферы экспертизы. Шавкат Мирзиёев поручил укрепить материально-техническую базу региональных центров экспертизы и увеличить виды проводимых экспертиз с 15 до 25.С помощью цифровых технологий и автоматизации будут внедрены новые виды экспертиз. Это минимизирует влияние человеческого фактора на результаты исследований. Органы дознания, следствие и экспертные ведомства начнут обмениваться документами исключительно в электронном виде. Появятся такие услуги, как 3D-моделирование места ДТП, экспертиза видеотехники и фототехники.Также в Узбекистане появится Палаты судебных экспертов страны.А для повышения правовой грамотности среди населения на основе системы "Умное разъяснение" через электронные сервисы граждан будут уведомлять о новых нормативных документах. Помимо прочего, заработает интернет-платформа AdliyaTV, где специалисты будут разъяснять законодательство простым и доступным языком.
узбекистан
10:27 06.09.2025 (обновлено: 10:46 06.09.2025)
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Для снятия бюрократических барьеров в Узбекистане предложили ряд нововведений, связанных с цифровизацией и автоматизацией работы госуслуг в сфере юстиции.
глава государства Шавкат Мирзиёев.
В частности, ежегодно по 80 видов услуг будут упрощать по принципу "три шага". Чтобы не образовывались живые очереди, установят 1 100 интерактивных киосков.
Кроме того, перед вступлением в брак больше не нужно будет носить медицинские справки в ЗАГС, а военнообязанным - документы о смене местожительства в отделы по делам обороны. Все эти данные будут появляться в онлайн-режиме автоматически на соответствующих информационных ресурсах.
Изменения затронут и сферу нотариальных услуг. Сегодня доля их онлайн-сервисов составляет всего 11%. Поэтому до 2027 года 20 нотариальных процедур перейдут на онлайн-оформление, а также изменится идентификация - больше не понадобится оригинал документа, удостоверяющего личность – при оказании нотариальных услуг личность будут проверять с помощью Face-ID.
Новшества коснутся сферы экспертизы. Шавкат Мирзиёев поручил укрепить материально-техническую базу региональных центров экспертизы и увеличить виды проводимых экспертиз с 15 до 25.
С помощью цифровых технологий и автоматизации будут внедрены новые виды экспертиз. Это минимизирует влияние человеческого фактора на результаты исследований.
Органы дознания, следствие и экспертные ведомства начнут обмениваться документами исключительно в электронном виде. Появятся такие услуги, как 3D-моделирование места ДТП, экспертиза видеотехники и фототехники.
Также в Узбекистане появится Палаты судебных экспертов страны.
А для повышения правовой грамотности среди населения на основе системы "Умное разъяснение" через электронные сервисы граждан будут уведомлять о новых нормативных документах.
Помимо прочего, заработает интернет-платформа AdliyaTV, где специалисты будут разъяснять законодательство простым и доступным языком.