Узбекистан и Монголия будут вместе готовить специалистов в области геологии
Узбекистан и Монголия будут вместе готовить специалистов в области геологии
Это поспособствует развитию сферы в обеих странах.
2025-09-06T14:06+0500
2025-09-06T14:06+0500
2025-09-06T14:06+0500
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Университет геологических наук Узбекистана начнет сотрудничать с Институтом геологии Монгольского университета науки и технологий. На прошедшей встрече стороны подписали меморандум о взаимопонимании. Что вошло в документ:Ранее ректор Университета геологических наук Азам Кадирходжаев на форуме MINEX Central Asia 2025 в Ташкенте сообщил, что Узбекистану потребуется 13 тыс. специалистов для горнодобывающей отрасли к 2030 году. Для этого университет запускает новые образовательные инициативы. Уже с 2025/26 учебного года стартует совместная программа с Китайским университетом геологических наук. В ее рамках откроют Школу элитных инженеров совместно с Узбекским комбинатом технологических металлов (ТМК), где студенты смогут обучаться как в Узбекистане, так и в Китае по всем ключевым направлениям отрасли.
Новости
, что Узбекистану потребуется 13 тыс. специалистов для горнодобывающей отрасли к 2030 году. Для этого университет запускает новые образовательные инициативы. Уже с 2025/26 учебного года стартует совместная программа с Китайским университетом геологических наук. В ее рамках откроют Школу элитных инженеров совместно с Узбекским комбинатом технологических металлов (ТМК), где студенты смогут обучаться как в Узбекистане, так и в Китае по всем ключевым направлениям отрасли.