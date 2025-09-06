https://uz.sputniknews.ru/20250906/uzbekistan-mongolia-spetsialist-geolog-obrazovaniye-51777942.html

Узбекистан и Монголия будут вместе готовить специалистов в области геологии

Это поспособствует развитию сферы в обеих странах.

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Университет геологических наук Узбекистана начнет сотрудничать с Институтом геологии Монгольского университета науки и технологий. На прошедшей встрече стороны подписали меморандум о взаимопонимании. Что вошло в документ:Ранее ректор Университета геологических наук Азам Кадирходжаев на форуме MINEX Central Asia 2025 в Ташкенте сообщил, что Узбекистану потребуется 13 тыс. специалистов для горнодобывающей отрасли к 2030 году. Для этого университет запускает новые образовательные инициативы. Уже с 2025/26 учебного года стартует совместная программа с Китайским университетом геологических наук. В ее рамках откроют Школу элитных инженеров совместно с Узбекским комбинатом технологических металлов (ТМК), где студенты смогут обучаться как в Узбекистане, так и в Китае по всем ключевым направлениям отрасли.

