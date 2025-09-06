https://uz.sputniknews.ru/20250906/uzbekistan-prodaja-zemlya-uchastok-uprosheniye-51774640.html
В Узбекистане продажа земельных участков стала проще
В Узбекистане продажа земельных участков стала проще
Sputnik Узбекистан
Соответствующее постановление принял Кабмин страны.
2025-09-06T12:23+0500
2025-09-06T12:23+0500
2025-09-06T12:23+0500
узбекистан
онлайн-аукцион
земля
продажа
реформы
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/0a/19181583_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0bc5283c1cc41353e2c9f792301ac23d.jpg
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Для упрощения процедур продажи земельных участков через электронные аукционы и предоставления госуслуг в сфере кадастрового учета правительство Узбекистана определило ряд мер, сообщает Norma. В частности, меры коснутся продажи земли в малых промышленных зонах (МПЗ) для расширения масштабов строительства многоквартирных домов. Какие новшества предусмотрены:Кроме того, процессы на электронной платформе "Онлайн махалля" на всех этапах будут прослеживаться - от начала строительства на данных земельных участках различных объектов, до их ввода в эксплуатацию.
https://uz.sputniknews.ru/20250327/uzbekistan-tseli-privatizatsiya-2025-god-48602424.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/0a/19181583_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3faabde8fda2a567223bd74a7588c387.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан, онлайн-аукцион, земля, продажа, реформы
узбекистан, онлайн-аукцион, земля, продажа, реформы
В Узбекистане продажа земельных участков стала проще
Соответствующее постановление принял Кабмин страны.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik.
Для упрощения процедур продажи земельных участков через электронные аукционы и предоставления госуслуг в сфере кадастрового учета правительство Узбекистана определило ряд мер, сообщает
Norma.
В частности, меры коснутся продажи земли в малых промышленных зонах (МПЗ) для расширения масштабов строительства многоквартирных домов.
Какие новшества предусмотрены:
с 5 сентября свободные земли МПЗ в отдаленных и труднодоступных районах будут выставляться на электронные аукционы по цене 1 сум, а в системе Yerelektron появится отдельный раздел со списком таких участков;
победители аукционов должны подготовить документы за 15 дней, проект - за 2 месяца, начать стройку - за 3 месяца;
если условия не выполняются, участок изымается и снова выставляется на торги.
Кроме того, процессы на электронной платформе "Онлайн махалля" на всех этапах будут прослеживаться - от начала строительства на данных земельных участках различных объектов, до их ввода в эксплуатацию.