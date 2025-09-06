https://uz.sputniknews.ru/20250906/uzbekistan-prodaja-zemlya-uchastok-uprosheniye-51774640.html

В Узбекистане продажа земельных участков стала проще

Соответствующее постановление принял Кабмин страны.

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Для упрощения процедур продажи земельных участков через электронные аукционы и предоставления госуслуг в сфере кадастрового учета правительство Узбекистана определило ряд мер, сообщает Norma. В частности, меры коснутся продажи земли в малых промышленных зонах (МПЗ) для расширения масштабов строительства многоквартирных домов. Какие новшества предусмотрены:Кроме того, процессы на электронной платформе "Онлайн махалля" на всех этапах будут прослеживаться - от начала строительства на данных земельных участках различных объектов, до их ввода в эксплуатацию.

