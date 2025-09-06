https://uz.sputniknews.ru/20250906/vs-rf-unichtojeniye-punkt-dislokatsiya-vsu-dpr-51779391.html
ВС РФ уничтожили два пункта дислокации ВСУ в ДНР
ВС РФ уничтожили два пункта дислокации ВСУ в ДНР
Sputnik Узбекистан
На прошлой неделе бойцы "Юга" также освободили населенные пункты Федоровка и Марково в ДНР. 06.09.2025, Sputnik Узбекистан
2025-09-06T18:41+0500
2025-09-06T18:41+0500
2025-09-06T18:41+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
вс россии
всу
донбасс
днр
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/06/46990817_0:42:3290:1893_1920x0_80_0_0_f0723beed1f8cdbdeec9412746ebcb4c.jpg
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Российские военные уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении, сообщает Минобороны РФ.Второй пункт, который располагался в лесополосе, военнослужащие 88-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск уничтожили точным попаданием из гаубицы "Мста-Б".РЗа прошедшую неделю бойцы "Юга" освободили населенные пункты Федоровка и Марково в ДНР, а потери противника на данном участке фронта составили:Напомним, Россия начала Специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://uz.sputniknews.ru/20250904/rossiyskie-boytsy-osvobodili-novoselovku-v-dnepropetrovskoy-oblasti-51729359.html
донбасс
днр
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/06/46990817_559:0:3290:2048_1920x0_80_0_0_3f3bcfc8398e8bb5d5f5e6eb3c5c94dc.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сво, вс россии, всу, донбасс, днр, украина
сво, вс россии, всу, донбасс, днр, украина
ВС РФ уничтожили два пункта дислокации ВСУ в ДНР
На прошлой неделе бойцы "Юга" также освободили населенные пункты Федоровка и Марково в ДНР.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Российские военные уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении, сообщает Минобороны РФ.
"После выявления целей разведкой координаты были переданы расчетам РСЗО "Град" и гаубицы "Мста-Б". В результате точного массированного удара реактивной артиллерии был поражен пункт временной дислокации противника в одном из населенных пунктов", — говорится в заявлении военного ведомства.
Второй пункт, который располагался в лесополосе, военнослужащие 88-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск уничтожили точным попаданием из гаубицы "Мста-Б".Р
За прошедшую неделю бойцы "Юга" освободили населенные пункты Федоровка и Марково в ДНР, а потери противника на данном участке фронта составили:
13 боевых бронированных машин;
19 орудий полевой артиллерии;
23 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.
Напомним, Россия начала Специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.