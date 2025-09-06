https://uz.sputniknews.ru/20250906/vs-rf-unichtojeniye-punkt-dislokatsiya-vsu-dpr-51779391.html

ВС РФ уничтожили два пункта дислокации ВСУ в ДНР

ВС РФ уничтожили два пункта дислокации ВСУ в ДНР

На прошлой неделе бойцы "Юга" также освободили населенные пункты Федоровка и Марково в ДНР. 06.09.2025

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Российские военные уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении, сообщает Минобороны РФ.Второй пункт, который располагался в лесополосе, военнослужащие 88-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск уничтожили точным попаданием из гаубицы "Мста-Б".РЗа прошедшую неделю бойцы "Юга" освободили населенные пункты Федоровка и Марково в ДНР, а потери противника на данном участке фронта составили:Напомним, Россия начала Специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

