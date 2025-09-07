В Ташкенте проходит выставка к 120-летию Урала Тансыкбаева — фото

В Галерее изобразительного искусства Узбекистана 3 сентября торжественно открыли юбилейную выставку "Урал Тансыкбаев. К 120-летию со дня рождения". Она продлится до 20 ноября и познакомит зрителей с творческим наследием выдающегося художника, чье имя неразрывно связано с формированием национальной школы живописи Узбекистана.Выставка стала продолжением масштабного проекта, впервые представленного весной этого года в Государственном музее искусств Казахстана им. А. Кастеева. В ташкентскую экспозицию вошли 124 произведения из фондов крупнейших музеев Узбекистана и Казахстана, включая Государственный музей искусств Каракалпакстана им. И.В. Савицкого, Государственный музей искусств Узбекистана, Дом-музей Урала Тансыкбаева, а также Государственный музей искусств Казахстана. Значительную часть работ экспонирует впервые как в Узбекистане, так и за его пределами.Картины охватывают весь творческий путь мастера: от ранних работ конца 1920-х годов до монументальных полотен периода "оттепели", раскрывают глубину его художественного наследия, оставившего яркий след в истории живописи.На биографической стене можно увидеть ключевые даты и события из жизни художника.Официальным партнером выставки выступил Tenge Bank, поддержавший проект в рамках укрепления культурных связей между Узбекистаном и Казахстаном.Режим работы галереи:
