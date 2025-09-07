Узбекистан
В Ташкенте проходит выставка к 120-летию Урала Тансыкбаева — фото
В Ташкенте проходит выставка к 120-летию Урала Тансыкбаева — фото
Экспозиция продолжает совместный проект Узбекистана и Казахстана, представляя более 120 произведений мастера, многие из которых широкая публика видит впервые
В Галерее изобразительного искусства Узбекистана 3 сентября торжественно открыли юбилейную выставку "Урал Тансыкбаев. К 120-летию со дня рождения". Она продлится до 20 ноября и познакомит зрителей с творческим наследием выдающегося художника, чье имя неразрывно связано с формированием национальной школы живописи Узбекистана.Выставка стала продолжением масштабного проекта, впервые представленного весной этого года в Государственном музее искусств Казахстана им. А. Кастеева. В ташкентскую экспозицию вошли 124 произведения из фондов крупнейших музеев Узбекистана и Казахстана, включая Государственный музей искусств Каракалпакстана им. И.В. Савицкого, Государственный музей искусств Узбекистана, Дом-музей Урала Тансыкбаева, а также Государственный музей искусств Казахстана. Значительную часть работ экспонирует впервые как в Узбекистане, так и за его пределами.Картины охватывают весь творческий путь мастера: от ранних работ конца 1920-х годов до монументальных полотен периода "оттепели", раскрывают глубину его художественного наследия, оставившего яркий след в истории живописи.На биографической стене можно увидеть ключевые даты и события из жизни художника.Официальным партнером выставки выступил Tenge Bank, поддержавший проект в рамках укрепления культурных связей между Узбекистаном и Казахстаном.Режим работы галереи:
Экспозиция продолжает совместный проект Узбекистана и Казахстана, представляя более 120 произведений мастера, многие из которых широкая публика видит впервые.
В Галерее изобразительного искусства Узбекистана 3 сентября торжественно открыли юбилейную выставку "Урал Тансыкбаев. К 120-летию со дня рождения". Она продлится до 20 ноября и познакомит зрителей с творческим наследием выдающегося художника, чье имя неразрывно связано с формированием национальной школы живописи Узбекистана.
Выставка стала продолжением масштабного проекта, впервые представленного весной этого года в Государственном музее искусств Казахстана им. А. Кастеева. В ташкентскую экспозицию вошли 124 произведения из фондов крупнейших музеев Узбекистана и Казахстана, включая Государственный музей искусств Каракалпакстана им. И.В. Савицкого, Государственный музей искусств Узбекистана, Дом-музей Урала Тансыкбаева, а также Государственный музей искусств Казахстана. Значительную часть работ экспонирует впервые как в Узбекистане, так и за его пределами.
Картины охватывают весь творческий путь мастера: от ранних работ конца 1920-х годов до монументальных полотен периода "оттепели", раскрывают глубину его художественного наследия, оставившего яркий след в истории живописи.На биографической стене можно увидеть ключевые даты и события из жизни художника.
Официальным партнером выставки выступил Tenge Bank, поддержавший проект в рамках укрепления культурных связей между Узбекистаном и Казахстаном.
Режим работы галереи:
вторник–суббота — с 10:00 до 17:00;
воскресенье и понедельник — выходные.
Вход свободный.
Афиша выставки

Афиша выставки

Афиша выставки - Sputnik Узбекистан
1/14
Афиша выставки

Афиша выставки

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Борьба" 1929 г. Холст, масло Государственный музей искусств Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого, Нукус

&quot;Борьба&quot; 1929 г. Холст, масло Государственный музей искусств Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого, Нукус - Sputnik Узбекистан
2/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Борьба" 1929 г. Холст, масло Государственный музей искусств Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого, Нукус

Посетительница выставки из Швейцарии

Посетительница выставки из Швейцарии

Посетительница выставки из Швейцарии - Sputnik Узбекистан
3/14
Посетительница выставки из Швейцарии

Посетительница выставки из Швейцарии

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Этюд. Осенний мотив" 1934 год. Государственный музей искусств Республики Узбекистан, Ташкент.

&quot;Этюд. Осенний мотив&quot; 1934 год. Государственный музей искусств Республики Узбекистан, Ташкент. - Sputnik Узбекистан
4/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Этюд. Осенний мотив" 1934 год. Государственный музей искусств Республики Узбекистан, Ташкент.

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Долина Чирчика" 1946 год. Холст, масло Дом-музей Урала Тансыкбаева, Ташкент

&quot;Долина Чирчика&quot; 1946 год. Холст, масло Дом-музей Урала Тансыкбаева, Ташкент - Sputnik Узбекистан
5/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Долина Чирчика" 1946 год. Холст, масло Дом-музей Урала Тансыкбаева, Ташкент

"Иссык-Куль" 1964 год.

"Иссык-Куль" 1964 год.

&quot;Иссык-Куль&quot; 1964 год. - Sputnik Узбекистан
6/14
"Иссык-Куль" 1964 год.

"Иссык-Куль" 1964 год.

"Портрет узбека" 1935 год.

"Портрет узбека" 1935 год.

&quot;Портрет узбека&quot; 1935 год. - Sputnik Узбекистан
7/14
"Портрет узбека" 1935 год.

"Портрет узбека" 1935 год.

"Сбор Яблок"

"Сбор Яблок"

&quot;Сбор Яблок&quot; - Sputnik Узбекистан
8/14
"Сбор Яблок"

"Сбор Яблок"

© Sputnik / Бахром Хатамов

"На работу" 1935 год. Холст, масло Государственный музей искусств Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого, Нукус

&quot;На работу&quot; 1935 год. Холст, масло Государственный музей искусств Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого, Нукус - Sputnik Узбекистан
9/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

"На работу" 1935 год. Холст, масло Государственный музей искусств Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого, Нукус

© Sputnik / Бахром Хатамов
В Ташкенте открылась выставка к 120-летию Урала Тансыкбаева - Sputnik Узбекистан
10/14
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
В Ташкенте открылась выставка к 120-летию Урала Тансыкбаева - Sputnik Узбекистан
11/14
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Аральское море. Берег с юртами" 1937 год. Холст, масло Государственный музей искусств Республики Узбекистан, Ташкент

&quot;Аральское море. Берег с юртами&quot; 1937 год. Холст, масло Государственный музей искусств Республики Узбекистан, Ташкент - Sputnik Узбекистан
12/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Аральское море. Берег с юртами" 1937 год. Холст, масло Государственный музей искусств Республики Узбекистан, Ташкент

"На улице кишлака" 1941 год.

"На улице кишлака" 1941 год.

&quot;На улице кишлака&quot; 1941 год. - Sputnik Узбекистан
13/14
"На улице кишлака" 1941 год.

"На улице кишлака" 1941 год.

© Sputnik / Бахром Хатамов
В Ташкенте открылась выставка к 120-летию Урала Тансыкбаева - Sputnik Узбекистан
14/14
© Sputnik / Бахром Хатамов
0