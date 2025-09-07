https://uz.sputniknews.ru/20250907/uzbekistan-gumpomosch-zemletryaseniye-afganistan-51787712.html

Узбекистан направил гуманитарную помощь пострадавшему от землетрясения Афганистану

Узбекистан направил гуманитарную помощь пострадавшему от землетрясения Афганистану

Sputnik Узбекистан

Груз, включающий медикаменты и продукты питания, сформировали на площадке "Termez Cargo Centre" и доставили в Хайратон на 14 грузовиках. 07.09.2025, Sputnik Узбекистан

2025-09-07T11:15+0500

2025-09-07T11:15+0500

2025-09-07T11:15+0500

общество

узбекистан

афганистан

землетрясение

гуманитарная помощь

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/07/51786584_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_656adf08467981f35bbe775930957786.jpg

ТАШКЕНТ, 7 сентября — Sputnik. Узбекистан накануне направил пострадавшему от землетрясения Афганистану 265 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба МИД РУз.Мирзиёев выразил соболезнования Афганистану в связи с разрушительным землетрясениемЦеремония передачи гумпомощи состоялась в Хайратоне, в провинции Балх. В ней участвовали специальный представитель Президента по Афганистану Исматулла Иргашев и хоким Сурхандарьинской области Улугбек Касымов. Они отметили, что подобные инициативы являются ярким выражением приверженности главы Узбекистана Шавката Мирзиёева укреплению добрососедских отношений, развитию солидарности и поддержке афганского народа.В администрации Сурхандарьинской области уточнили, что отправленная помощь включает муку, рис, сахар, снеки, макаронные и кондитерские изделия, масло, фастфуд, красную фасоль и маш, бутилированную питьевую воду, 5 000 одеял, а также более 10 тонн медикаментов и медицинских принадлежностей.Руководитель секретариата Балх Мавлави Фазл Раби от имени руководства провинции выразил особую признательность Шавкату Мирзиёеву, подчеркнув, что лидер и народ Узбекистана во все трудные периоды неизменно стояли плечом к плечу с афганским народом. Он отметил, что эта поддержка является проявлением истинного братства, которое афганский народ и его руководство никогда не забудут.Отмечалось, что всю гуманитарную помощь доставят в регионы, где она наиболее востребована и распределят среди нуждающихся семей.Напомним, что в последний день августа на востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6 с последующими афтершоками. Стихия затронула провинции Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив систему здравоохранения, ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий. По последним данным властей Афганистана, число погибших увеличилось до 2 205, еще 3 640 человек пострадали.

https://uz.sputniknews.ru/20250905/51740647.html

узбекистан

афганистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

общество, узбекистан, афганистан, землетрясение, гуманитарная помощь