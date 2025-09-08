ЕАЭС: как ведется работа по совершенствованию общего рынка семян

“Вместе с тем, в 2021 году глав государств определили дальнейшее направление унификации в сфере семеноводства и испытания сортов. В этой связи работа велась на протяжении этих лет. И в 2025 году мы завершаем этот этап. Планируется в 2026 году доложить на заседании Высшего совета итоги реализации интеграционных мер и определить дальнейшее направление по интеграционной работе в этой чувствительной сфере”, — рассказал начальник профильного отдела Департамента агропромышленной политики ЕЭК Андрей Дробышевский.