ЕАЭС: как ведется работа по совершенствованию общего рынка семян
08.09.2025
ТАШКЕНТ, 8 сентября — Sputnik. Фундаментальной основой развития общего рынка семян в Евразийском экономическом союзе является подписание в 2017 году Соглашения об обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Его ключевым положением является взаимное признание документов о качестве семян в рамках Союза.Цель развития общего рынка семян — повысить продовольственную обеспеченность стран Евразийского экономического союза.Анализ показывает, что у государств ЕАЭС есть собственные конкурентоспособные сорта по пшенице, ржи, кукурузе, картофелю, подсолнечнику, томату, огурцу, люцерне. Появляются конкурентные гибриды сахарной свеклы.В Союзе сохраняется потенциал для развития кооперации в сфере селекции сельхозкультур.
ТАШКЕНТ, 8 сентября — Sputnik.
Фундаментальной основой развития общего рынка семян в Евразийском экономическом союзе является подписание в 2017 году Соглашения об обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках ЕАЭС. Об этом сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Его ключевым положением является взаимное признание документов о качестве семян в рамках Союза.
“Вместе с тем, в 2021 году глав государств определили дальнейшее направление унификации в сфере семеноводства и испытания сортов. В этой связи работа велась на протяжении этих лет. И в 2025 году мы завершаем этот этап. Планируется в 2026 году доложить на заседании Высшего совета итоги реализации интеграционных мер и определить дальнейшее направление по интеграционной работе в этой чувствительной сфере”, — рассказал начальник профильного отдела Департамента агропромышленной политики ЕЭК Андрей Дробышевский.
Цель развития общего рынка семян — повысить продовольственную обеспеченность стран Евразийского экономического союза.
Анализ показывает, что у государств ЕАЭС есть собственные конкурентоспособные сорта по пшенице, ржи, кукурузе, картофелю, подсолнечнику, томату, огурцу, люцерне. Появляются конкурентные гибриды сахарной свеклы.
В Союзе сохраняется потенциал для развития кооперации в сфере селекции сельхозкультур.