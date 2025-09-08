https://uz.sputniknews.ru/20250908/mirziyoyev-pozdravleniye-tadjikistan-nezavisimost-51811925.html
Шавкат Мирзиёев поздравил Эмомали Рахмона и народ Таджикистана с Днем независимости
Шавкат Мирзиёев поздравил Эмомали Рахмона и народ Таджикистана с Днем независимости
Таджикистан 9 сентября 2025 года отмечает 34-летие Государственной независимости. 08.09.2025, Sputnik Узбекистан
ТАШКЕНТ, 8 сентября — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравительное послание Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону по случаю Дня независимости, сообщает пресс-служба главы РТ.Лидер Узбекистана пожелал таджикскому коллеге крепкого здоровья, семейного счастья и новых успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Таджикистана — мира, процветания и динамичного прогресса.Таджикистан 9 сентября 2025 года отмечает 34-летие Государственной независимости.
14:30 08.09.2025 (обновлено: 15:00 08.09.2025)
ТАШКЕНТ, 8 сентября — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравительное послание Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону по случаю Дня независимости, сообщает
пресс-служба главы РТ.
“Как братский народ, мы бесконечно радуемся стремительному развитию Вашей страны, ее блестящим достижениям в мировом масштабе и ее растущему международному авторитету. Убежден, что многовековые узы дружбы между нашими народами будут и впредь крепнуть, а отношения стратегического партнерства и союзничества, основанные на принципах традиционного добрососедства и взаимной поддержки, — развиваться поступательно”, — говорится в поздравлении.
Лидер Узбекистана пожелал таджикскому коллеге крепкого здоровья, семейного счастья и новых успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Таджикистана — мира, процветания и динамичного прогресса.
Таджикистан 9 сентября 2025 года отмечает 34-летие Государственной независимости.