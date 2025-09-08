https://uz.sputniknews.ru/20250908/pochemu-nelzya-pit-kefir-i-yogurt-natoschak-51797680.html

Диетолог: почему нельзя пить кефир и йогурт натощак

Врач объяснила, как влияют на организм кисломолочные продукты: кефир, и йогурт обладают пробиотическим эффектом

Чтобы "запустить" работу организма, утро лучше начинать со стакана теплой воды, а на завтрак уже можно пить кефир или йогурт, но только не натощак, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога, гастроэнтеролога Татьяну Жаровскую.Специалист напомнила, что и кефир, и йогурт обладают пробиотическим эффектом.Она также добавила, что кисломолочные продукты отлично сочетаются с клетчаткой и углеводами.

