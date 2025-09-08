Диетолог: почему нельзя пить кефир и йогурт натощак
"Кефир — неплохой напиток, но он, как правило, все-таки принимается не натощак, а с другой пищей. Потому что этот напиток имеет все-таки высокую кислотность, и не каждый желудочно-кишечный тракт может хорошо его принять и переварить. У некоторых кефир может вызывать изжогу, неприятные ощущения, тяжесть в желудке. Как замена кефира может быть натуральный йогурт, без наполнителей, он таких симптомов не дает", — пояснила она.
"Там содержатся полезные микроорганизмы, которые улучшают работу желудочно-кишечного тракта, поддерживают флору кишечника, нормализуют моторику ЖКТ. Кисломолочные напитки богаты кальцием. Плюс еще — это хороший источник белка. Белок также важен именно в утренние часы. Причем, если мы говорим про кисломолочные напитки, чем ниже жирность — тем выше белка, но чем выше жирность — тем больше кальция", — уточнила диетолог.
"Это могут быть любые отруби — овсяные, пшеничные, кому какие нравятся. Добавление отрубей улучшает переносимость кисломолочных напитков и оказывает пробиотический эффект. Кефир сочетается с цельнозерновыми крупами и кашами. Если берем овсянку, то просто можно добавить невареные хлопья. Кисломолочные продукты также сочетаются с семенами и орехами. Можно добавить, например, кедровые орехи, фундук, грецкий орех", — рекомендовала Татьяна Жаровская.