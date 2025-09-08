Узбекистан
Что подписали Ташкент, Астана и Бишкек для регуляции водно-энергетического баланса
Что подписали Ташкент, Астана и Бишкек для регуляции водно-энергетического баланса
Ключевой документ фиксирует обязательства сторон по обеспечению попусков воды из Токтогульского водохранилища в обмен на поставки электроэнергии из Казахстана и Узбекистана в Кыргызстан.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Власти Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана подписали протокол о водно-энергетическом сотрудничестве до 2026 года, сообщает пресс-служба Минэнерго РК.Такое решение приняли по итогам встречи энергетических и водохозяйственных ведомств трех стран в кыргызстанской Чолпон-Ате.Также согласованы условия транзита электроэнергии из Российской Федерации в Кыргызстан через энергосистемы Казахстана.Узбекистан и Казахстан согласовали поставки электроэнергии в ходе двусторонних переговоров.По словам министра энергетики Казахстана Ерлана Аккенженова, работа в водно-энергетической сфере требует максимальной точности и строгого соблюдения графиков. Подписанные протоколы — рабочие документы с конкретными цифрами, сроками и ценами. Зафиксированы технические условия поставок и урегулированы текущие вопросы. Это — основа стабильности энергосистем и водного обеспечения всего региона.
Что подписали Ташкент, Астана и Бишкек для регуляции водно-энергетического баланса

09:50 08.09.2025
Ключевой документ фиксирует обязательства сторон по обеспечению попусков воды из Токтогульского водохранилища в обмен на поставки электроэнергии из Казахстана и Узбекистана в Кыргызстан.
