https://uz.sputniknews.ru/20250908/tashkent-astana-i-bishkek-regulyatsiya-vodno-energeticheskogo-balansa-51799743.html

Что подписали Ташкент, Астана и Бишкек для регуляции водно-энергетического баланса

Что подписали Ташкент, Астана и Бишкек для регуляции водно-энергетического баланса

Sputnik Узбекистан

Ключевой документ фиксирует обязательства сторон по обеспечению попусков воды из Токтогульского водохранилища в обмен на поставки электроэнергии из Казахстана и Узбекистана в Кыргызстан.

2025-09-08T09:50+0500

2025-09-08T09:50+0500

2025-09-08T09:50+0500

узбекистан

ташкент

астана

казахстан

бишкек

кыргызстан

подписание документов

поставки

электроэнергия

вода

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/391/44/3914419_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_57a9acb8ac64b2e7643a01e236bf988a.jpg

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Власти Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана подписали протокол о водно-энергетическом сотрудничестве до 2026 года, сообщает пресс-служба Минэнерго РК.Такое решение приняли по итогам встречи энергетических и водохозяйственных ведомств трех стран в кыргызстанской Чолпон-Ате.Также согласованы условия транзита электроэнергии из Российской Федерации в Кыргызстан через энергосистемы Казахстана.Узбекистан и Казахстан согласовали поставки электроэнергии в ходе двусторонних переговоров.По словам министра энергетики Казахстана Ерлана Аккенженова, работа в водно-энергетической сфере требует максимальной точности и строгого соблюдения графиков. Подписанные протоколы — рабочие документы с конкретными цифрами, сроками и ценами. Зафиксированы технические условия поставок и урегулированы текущие вопросы. Это — основа стабильности энергосистем и водного обеспечения всего региона.

узбекистан

ташкент

астана

казахстан

бишкек

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент астана бишкек регуляция водно-энергетический баланс