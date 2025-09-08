https://uz.sputniknews.ru/20250908/tokayev-uzbekistan-vizit-plany-51814512.html

Президент Казахстана до конца года посетит Узбекистан

Токаев: Казахстан активно участвует в решении международных проблем и ценит сотрудничество как с соседями, так и с отдаленными государствами

ТАШКЕНТ, 8 сентября — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует до конца года посетить Россию и Узбекистан, сообщает Sputnik Казахстан.Касым-Жомарт Токаев сегодня выступил с посланием народу Казахстана, в ходе которого затронул вопрос взаимоотношений с соседними странами.Он отметил, что Казахстан активно участвует в решении международных проблем и ценит сотрудничество как с соседями, так и с отдаленными государствами.Помимо планов посетить до конца года Россию и Узбекистан, глава РК рассказал о готовности Астаны принять руководителей Азербайджана, Армении, Туркменистана. Кроме этого, запланированы встречи и переговоры с главами ряда азиатских и европейских стран.

