https://uz.sputniknews.ru/20250908/tokayev-uzbekistan-vizit-plany-51814512.html
Президент Казахстана до конца года посетит Узбекистан
Президент Казахстана до конца года посетит Узбекистан
Sputnik Узбекистан
Токаев: Казахстан активно участвует в решении международных проблем и ценит сотрудничество как с соседями, так и с отдаленными государствами
2025-09-08T16:50+0500
2025-09-08T16:50+0500
2025-09-08T16:50+0500
политика
узбекистан
казахстан
россия
касым-жомарт токаев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/05/43304708_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_16fbcdd1ff90ff083a142cdfd0a95561.jpg
ТАШКЕНТ, 8 сентября — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует до конца года посетить Россию и Узбекистан, сообщает Sputnik Казахстан.Касым-Жомарт Токаев сегодня выступил с посланием народу Казахстана, в ходе которого затронул вопрос взаимоотношений с соседними странами.Он отметил, что Казахстан активно участвует в решении международных проблем и ценит сотрудничество как с соседями, так и с отдаленными государствами.Помимо планов посетить до конца года Россию и Узбекистан, глава РК рассказал о готовности Астаны принять руководителей Азербайджана, Армении, Туркменистана. Кроме этого, запланированы встречи и переговоры с главами ряда азиатских и европейских стран.
узбекистан
казахстан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/05/43304708_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_93d5625bf1d7c74ff9a917596813a00e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
президент казахстан узбекистан
президент казахстан узбекистан
Президент Казахстана до конца года посетит Узбекистан
Токаев: Казахстан активно участвует в решении международных проблем и ценит сотрудничество как с соседями, так и с отдаленными государствами.
ТАШКЕНТ, 8 сентября — Sputnik
. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует до конца года посетить Россию и Узбекистан, сообщает
Sputnik Казахстан.
“Президент Казахстана сказал, что в конце 2025 года состоятся его визиты в Россию и Узбекистан”, — говорится в сообщении.
Касым-Жомарт Токаев сегодня выступил с посланием народу Казахстана, в ходе которого затронул вопрос взаимоотношений с соседними странами.
Он отметил, что Казахстан активно участвует в решении международных проблем и ценит сотрудничество как с соседями, так и с отдаленными государствами.
Помимо планов посетить до конца года Россию и Узбекистан, глава РК рассказал о готовности Астаны принять руководителей Азербайджана, Армении, Туркменистана. Кроме этого, запланированы встречи и переговоры с главами ряда азиатских и европейских стран.