https://uz.sputniknews.ru/20250909/chto-izmenitsya-v-sisteme-obrazovaniya-uzbekistana-51832843.html

Что изменится в системе образования Узбекистана

Что изменится в системе образования Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Глава республики ознакомился с презентацией по вопросам реформирования системы образования, одобрил представленные предложения и поручил обеспечить системное и качественное выполнение намеченных задач.

2025-09-09T10:56+0500

2025-09-09T10:56+0500

2025-09-09T10:56+0500

образование

высшее образование

дошкольное образование

образование в узбекистане

презентация

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

общество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/08/51134329_0:15:739:431_1920x0_80_0_0_9c5d4b5743de2e29d35d81a88fc6508d.jpg

ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву представили единую концепцию национальной идеи, охватывающую все уровни образования от дошкольного до высшего, сообщает пресс-служба главы государства. Как отмечалось, духовно-воспитательная работа — неотъемлемая часть образования. Однако в разных учреждениях к ней подходят по-своему, а единой системы для организации досуга учащихся, раскрытия их способностей и талантов в республике пока нет. В связи с этим концепцию национальной идеи разработали как образец для проведения духовно-просветительских мероприятий. Эту работу будут вести системно и качественно, а учащихся не будут перегружать лишними мероприятиями. Также для организации досуга школьников появится единая вертикальная система. Увеличится охват дошкольным образованием Развитие технических и инженерных направлений Поддержка будущих педагогов С текущего учебного года учреждается Государственная стипендия имени Абдуллы Авлони для студентов педвузов. Она предназначена для студентов 3-4 курсов бакалавриата, мотивируя их к учебе и научным исследованиям. До настоящего времени в этой сфере не существовало отдельной государственной стипендии. Планы в сфере науки и инновацийПрезидент одобрил представленные предложения, подписал соответствующие документы и поручил обеспечить системное и качественное выполнение намеченных задач.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан образование изменения