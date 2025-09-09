https://uz.sputniknews.ru/20250909/kak-obraz-jizni-vliyaet-na-zrenie-51831890.html
Офтальмолог: как образ жизни влияет на зрение
Офтальмолог: как образ жизни влияет на зрение
По данным Всемирной организации здравоохранения, более 2,2 млрд человек во всем мире страдают нарушениями зрения, и в половине этих случаев проблему можно было предотвратить или не допустить ее прогрессирования
Здоровье глаз тесно связано с образом жизни, сообщает радио Sputnik
со ссылкой на врача-офтальмолога Антона Казанцева.
По данным ВОЗ, более 2,2 млрд человек во всем мире страдают нарушениями зрения, и в половине этих случаев проблему можно было предотвратить или не допустить ее прогрессирования. По словам специалиста, рацион человека — основа для здоровья глаз.
"Особое значение имеют: витамин А, он поддерживает здоровье сетчатки, особенно важен для ночного зрения и профилактики сухости роговицы; витамины С и Е, цинк, это — мощные антиоксиданты, защищающие глазные ткани от разрушительного действия свободных радикалов и ослабления сосудов; лютеин и зеаксантин — каротиноиды, которые не синтезируются в организме, но накапливаются в макуле и фильтруют вредное сине-фиолетовое излучение; омега-3 жирные кислоты — улучшают качество слезной пленки и помогают в профилактике сухого глаза, кроме того, обладают противовоспалительным действием", — перечислил Казанцев.
Поэтому для сохранения зрения он рекомендовал употреблять морковь, шпинат, брокколи, цитрусовые, орехи, рыбу, яйца и семена.
По его словам, улучшению кровотока, включая сосуды глаза, насыщению тканей кислородом и питательными веществами также способствуют регулярные физические нагрузки.
"Это снижает риск развития глаукомы за счет снижения внутриглазного давления, поддерживает здоровье сетчатки и замедляет прогрессирование близорукости у детей и подростков. Более того, физическая активность защищает от болезней, влияющих на зрение, например, диабетической ретинопатии при сахарном диабете. Исследования показывают, что занятия спортом средней интенсивности способны замедлять аксиальное удлинение глаза у детей и подростков, то есть сдерживать рост миопии", — подчеркнул офтальмолог.
А вот малоподвижный образ жизни, длительная работа за экранами, неправильная гигиена зрения, курение и хронический недосып негативно отражаются на глазах, предупредил врач.
"Курение повышает риск развития катаракты и макулярной дегенерации, а нарушенный режим сна увеличивает усталость глаз и снижает продуктивность", — добавил Казанцев.
В заключение он рекомендовал поддерживать сбалансированное питание, богатое витаминами и антиоксидантами; уделять время физической активности и прогулкам на свежем воздухе; соблюдать режим работы с гаджетами; ограничить потребление спиртного и сигарет, а также регулярно проверять зрение.