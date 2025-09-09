https://uz.sputniknews.ru/20250909/kak-obraz-jizni-vliyaet-na-zrenie-51831890.html

Офтальмолог: как образ жизни влияет на зрение

Офтальмолог: как образ жизни влияет на зрение

Sputnik Узбекистан

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 2,2 млрд человек во всем мире страдают нарушениями зрения, и в половине этих случаев проблему можно было предотвратить или не допустить ее прогрессирования

2025-09-09T22:03+0500

2025-09-09T22:03+0500

2025-09-09T22:03+0500

это интересно

мнение эксперта

зрение

здоровье

вредные привычки

еда

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/07/35789068_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_d9d87af43695d68821e813cb14d99fc3.jpg

Здоровье глаз тесно связано с образом жизни, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-офтальмолога Антона Казанцева.По данным ВОЗ, более 2,2 млрд человек во всем мире страдают нарушениями зрения, и в половине этих случаев проблему можно было предотвратить или не допустить ее прогрессирования. По словам специалиста, рацион человека — основа для здоровья глаз."Особое значение имеют: витамин А, он поддерживает здоровье сетчатки, особенно важен для ночного зрения и профилактики сухости роговицы; витамины С и Е, цинк, это — мощные антиоксиданты, защищающие глазные ткани от разрушительного действия свободных радикалов и ослабления сосудов; лютеин и зеаксантин — каротиноиды, которые не синтезируются в организме, но накапливаются в макуле и фильтруют вредное сине-фиолетовое излучение; омега-3 жирные кислоты — улучшают качество слезной пленки и помогают в профилактике сухого глаза, кроме того, обладают противовоспалительным действием", — перечислил Казанцев. Поэтому для сохранения зрения он рекомендовал употреблять морковь, шпинат, брокколи, цитрусовые, орехи, рыбу, яйца и семена.По его словам, улучшению кровотока, включая сосуды глаза, насыщению тканей кислородом и питательными веществами также способствуют регулярные физические нагрузки.А вот малоподвижный образ жизни, длительная работа за экранами, неправильная гигиена зрения, курение и хронический недосып негативно отражаются на глазах, предупредил врач.В заключение он рекомендовал поддерживать сбалансированное питание, богатое витаминами и антиоксидантами; уделять время физической активности и прогулкам на свежем воздухе; соблюдать режим работы с гаджетами; ограничить потребление спиртного и сигарет, а также регулярно проверять зрение.

https://uz.sputniknews.ru/20250604/v-kakoe-vremya-goda-luchshe-delat-lazernuyu-korrektsiyu-zreniya-49697733.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

зрение образ жизни