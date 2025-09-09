https://uz.sputniknews.ru/20250909/mirziyoyev-kadrovyye-perestanovki-obrazovaniye-51842586.html

Мирзиёев уволил трех заместителей министра высшего образования, науки и инноваций

Глава РУз: должностные лица, ответственные за профессиональное и высшее образование, пока не до конца поняли содержание образовательных реформ

ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уволил трех заместителей министра высшего образования, науки и инноваций, сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов. В ходе видеоселекторного совещания, посвященного реализации реформ в сфере образования и предстоящим задачам, Мирзиёев объявил об увольнении первого заместителя министра высшего образования, науки и инноваций Шохруха Далиева, а также заместителей — Отабека Махкамова и Сарвархона Бузрукхонова. Отставку получил и директор Агентства инновационного развития при министерстве Шароф Раджаббаев. Кроме того, глава республики объявил об освобождении от должности директора Национального агентства обеспечения качества образования при Администрации президента Адхама Худайкулова в связи с переходом на другую работу. Он указал, что министры дошкольного и школьного образования, а также высшего образования, науки и инноваций, их замы и хокимы регионов обязаны перейти на превентивные и проактивные методы работы и провести кардинальные изменения во всех направлениях образования.

