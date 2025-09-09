Мирзиёев уволил трех заместителей министра высшего образования, науки и инноваций
14:41 09.09.2025 (обновлено: 15:05 09.09.2025)
© Sputnik / Алексей ДаничевМужчины с портфелем в руке. Архивное фото
© Sputnik / Алексей Даничев
Подписаться
Глава РУз: Должностные лица, ответственные за профессиональное и высшее образование, пока не до конца поняли содержание образовательных реформ.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уволил трех заместителей министра высшего образования, науки и инноваций, сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВидеоселекторное совещание по обсуждению хода реформ и дальнейших приоритетных задач в сфере дошкольного и школьного образования.
Видеоселекторное совещание по обсуждению хода реформ и дальнейших приоритетных задач в сфере дошкольного и школьного образования.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе видеоселекторного совещания, посвященного реализации реформ в сфере образования и предстоящим задачам, Мирзиёев объявил об увольнении первого заместителя министра высшего образования, науки и инноваций Шохруха Далиева, а также заместителей — Отабека Махкамова и Сарвархона Бузрукхонова.
Отставку получил и директор Агентства инновационного развития при министерстве Шароф Раджаббаев.
Кроме того, глава республики объявил об освобождении от должности директора Национального агентства обеспечения качества образования при Администрации президента Адхама Худайкулова в связи с переходом на другую работу.
"В дошкольном и школьном образовании происходят изменения, программы работают, и есть результаты. Однако должностные лица, ответственные за профессиональное и высшее образование, пока не до конца поняли содержание образовательных реформ", — пояснил президент.
Он указал, что министры дошкольного и школьного образования, а также высшего образования, науки и инноваций, их замы и хокимы регионов обязаны перейти на превентивные и проактивные методы работы и провести кардинальные изменения во всех направлениях образования.