https://uz.sputniknews.ru/20250909/mirziyoyev-premiya-mira-imeni-tolstogo-51859705.html
Шавкату Мирзиёеву присудили Международную премию мира имени Толстого
Шавкату Мирзиёеву присудили Международную премию мира имени Толстого
Sputnik Узбекистан
Ею награждают политиков и организации за вклад в укрепление международной безопасности и продвижение идеи многополярного мира. Также ее удостоились главы Таджикистана и Кыргызстана
2025-09-09T18:05+0500
2025-09-09T18:05+0500
2025-09-09T18:05+0500
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
премия
россия
общество
политика
эмомали рахмон
садыр жапаров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/15/51380097_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8b8ce8cb97965c76d60834e47f6f4cd0.jpg
ТАШКЕНТ, 9 сентября — Sputnik. Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву присудили Международную премию мира имени Толстого, сообщает РИА Новости.Ею награждают политиков и организации за вклад в укрепление международной безопасности и продвижение идеи многополярного мира. Ее лауреатами также стали главы Таджикистана и Кыргызстана. Таким образом отметили значительный личный вклад лидеров трех стран в укрепление мира и безопасности в Центральной Азии. Подписание ими договора о точке стыка государственных границ и Ходжентской декларации о вечной дружбе сыграло значимую роль в укреплении взаимопонимания между народами. О присуждении им премии объявил на церемонии в Москве председатель жюри, народный артист РФ, худрук Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев. По его словам, за эти кандидатуры члены жюри проголосовали единогласно.Премию мира имени Льва Толстого учредили в прошлом году. Награду вручают политикам и организациям за вклад в предотвращение войн и укрепление мира в день рождения писателя, 9 сентября, в столице РФ. Первым лауреатом премии стал Африканский союз.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/15/51380097_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_0c679da02a3b0a2dee9827afccc45f3e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
президент узбекистана, шавкат мирзиёев, премия, россия, общество, политика, эмомали рахмон, садыр жапаров
президент узбекистана, шавкат мирзиёев, премия, россия, общество, политика, эмомали рахмон, садыр жапаров
Шавкату Мирзиёеву присудили Международную премию мира имени Толстого
Ею награждают политиков и организации за вклад в укрепление международной безопасности и продвижение идеи многополярного мира. Также ее удостоились главы Таджикистана и Кыргызстана.
ТАШКЕНТ, 9 сентября — Sputnik. Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву присудили Международную премию мира имени Толстого, сообщает РИА Новости.
Ею награждают политиков и организации за вклад в укрепление международной безопасности и продвижение идеи многополярного мира. Ее лауреатами также стали главы Таджикистана и Кыргызстана.
"Международная премия мира имени Льва Толстого присуждена в 2025 году президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, руководителю Кыргызстана Садыру Жапарову и главе Узбекистана Шавкату Мирзиёеву", — говорится в сообщении.
Таким образом отметили значительный личный вклад лидеров трех стран в укрепление мира и безопасности в Центральной Азии. Подписание ими договора о точке стыка государственных границ и Ходжентской декларации о вечной дружбе сыграло значимую роль в укреплении взаимопонимания между народами.
О присуждении им премии объявил на церемонии в Москве председатель жюри, народный артист РФ, худрук Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев. По его словам, за эти кандидатуры члены жюри проголосовали единогласно.
"Совместные усилия президентов, ставших лауреатами премии, направлены на обеспечение стабильности и устойчивого развития, повышение международного авторитета всего региона", — говорится в предоставленном агентству заявлении.
Премию мира имени Льва Толстого учредили в прошлом году. Награду вручают политикам и организациям за вклад в предотвращение войн и укрепление мира в день рождения писателя, 9 сентября, в столице РФ. Первым лауреатом премии стал Африканский союз.