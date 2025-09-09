https://uz.sputniknews.ru/20250909/tashkent-tekstilnaya-nedelya-uzbekistana-51857274.html
В Ташкенте проходит Текстильная неделя Узбекистана — видео
В Ташкенте проходит Текстильная неделя Узбекистана — видео
Sputnik Узбекистан
Объединенная экспозиция Global Textile Days включает более 250 компаний и брендов из 22 стран, в том числе из России
2025-09-09T18:35+0500
2025-09-09T18:35+0500
2025-09-09T18:35+0500
видео
эксклюзив
ташкент
узбекистан
текстиль
выставка
узтекстильпром
узэкспоцентр
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/09/51859941_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_408f02d62b2a126685a433511e5b3695.png
В Ташкенте открылась Текстильная неделя Узбекистана — Global Textile Days. Она включает в себя две международные выставки и насыщенную деловую программу. Экспозиция, организованная Iteca Exhibitions, развернулась во всех павильонах столичного Узэкспоцентра.В последние годы республика все больше укрепляет статус центральноазиатского хаба текстильной и модной индустрии. Упор делается на модернизацию производства и расширение экспорта.Объединенная экспозиция Global Textile Days включает более 250 компаний и брендов из 22 стран, в том числе из России.16-я Центральноазиатская международная выставка оборудования и технологий для текстильной и швейно-трикотажной промышленности CAITME 2025 по традиции стала эффективной площадкой для диалога специалистов отрасли. Здесь представлены новинки от крупнейших производителей специализированного оборудования.Российская компания Stylon занимается разработкой и внедрением автоматизированной системы управления для швейных и текстильных производств, позволяя решать задачи по управлению предприятием в единой информационной среде."С Узбекистаном мы начали работать больше пяти или шести лет назад. Одной из первых фабрик у нас была фабрика Twins Textile, расположенная в Ташкенте. На сегодняшний день у нас пять фабрик в Узбекистане. Они используют наше программное обеспечение для управления внутренними процессами производства. На сегодняшний день мы перевели наш программный продукт на узбекский язык, что тоже помогает. Когда мы можем легко переключаться внутри интерфейса на разные языки, соответственно, это позволяет работать в системе персоналу с любым уровнем владения языком", — рассказал гендиректор компании Константин Кривошеин.В этом году Международная выставка текстильной и швейной индустрии TextileExpo Uzbekistan Осень 2025 отмечает 25-летний юбилей. За это время в ней приняли участие свыше 3 500 компаний из 41 страны, а ее экспозицию посетили более 126 000 профессионалов отрасли.Она охватывает весь спектр текстильной и легкой промышленности: от пряжи, тканей, трикотажа и шелка до домашнего текстиля, чулочно-носочных изделий, красителей, химикатов, аксессуаров, обуви, а также решений в области печати и упаковки.Один из участников выставки — заместитель гендиректора по коммерции компании "Моготекс" из Беларуси Андрей Певень. На выставки в Узбекистане он приезжает регулярно.Важной частью Global Textile Days является деловая программа, центральная тема которой — "Центральная Азия как производственный хаб: устойчивость против глобальных вызовов".Global Textile Days проходит на протяжении трех дней и завершится 11 сентября.Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан.
ташкент
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/09/51859941_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c9a2850f4d7f79491f4596a26871ccc3.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ташкент текстиль неделя узбекистан экспозиция страны россия
ташкент текстиль неделя узбекистан экспозиция страны россия
В Ташкенте проходит Текстильная неделя Узбекистана — видео
Эксклюзив
Объединенная экспозиция Global Textile Days включает более 250 компаний и брендов из 22 стран, в том числе из России.
В Ташкенте открылась Текстильная неделя Узбекистана — Global Textile Days. Она включает в себя две международные выставки и насыщенную деловую программу. Экспозиция, организованная Iteca Exhibitions, развернулась во всех павильонах столичного Узэкспоцентра.
В последние годы республика все больше укрепляет статус центральноазиатского хаба текстильной и модной индустрии. Упор делается на модернизацию производства и расширение экспорта.
"Сегодня мы становимся свидетелями большой работы по обновлению технологий и автоматизации текстильной промышленности", — отметил на открытии Текстильной недели зампредседателя ассоциации "Узтекстильпром" Мухаммад Джуманиязов.
Объединенная экспозиция Global Textile Days включает более 250 компаний и брендов из 22 стран, в том числе из России.
16-я Центральноазиатская международная выставка оборудования и технологий для текстильной и швейно-трикотажной промышленности CAITME 2025 по традиции стала эффективной площадкой для диалога специалистов отрасли. Здесь представлены новинки от крупнейших производителей специализированного оборудования.
Российская компания Stylon занимается разработкой и внедрением автоматизированной системы управления для швейных и текстильных производств, позволяя решать задачи по управлению предприятием в единой информационной среде.
"С Узбекистаном мы начали работать больше пяти или шести лет назад. Одной из первых фабрик у нас была фабрика Twins Textile, расположенная в Ташкенте. На сегодняшний день у нас пять фабрик в Узбекистане. Они используют наше программное обеспечение для управления внутренними процессами производства. На сегодняшний день мы перевели наш программный продукт на узбекский язык, что тоже помогает. Когда мы можем легко переключаться внутри интерфейса на разные языки, соответственно, это позволяет работать в системе персоналу с любым уровнем владения языком", — рассказал гендиректор компании Константин Кривошеин.
В этом году Международная выставка текстильной и швейной индустрии TextileExpo Uzbekistan Осень 2025 отмечает 25-летний юбилей. За это время в ней приняли участие свыше 3 500 компаний из 41 страны, а ее экспозицию посетили более 126 000 профессионалов отрасли.
Она охватывает весь спектр текстильной и легкой промышленности: от пряжи, тканей, трикотажа и шелка до домашнего текстиля, чулочно-носочных изделий, красителей, химикатов, аксессуаров, обуви, а также решений в области печати и упаковки.
Один из участников выставки — заместитель гендиректора по коммерции компании "Моготекс" из Беларуси Андрей Певень. На выставки в Узбекистане он приезжает регулярно.
"С Узбекистаном нас связывает многолетнее сотрудничество, как по экспорту нашей продукции — ткани для силовых структур, специальной одежды, домашнего текстиля — так и импорт. Мы используем качественное узбекское сырье — это пряжа, смесовая пряжа, полиэфир, хлопок, хлопчатобумажная пряжа для производства наших тканей", — сказал он.
Важной частью Global Textile Days является деловая программа, центральная тема которой — "Центральная Азия как производственный хаб: устойчивость против глобальных вызовов".
Global Textile Days проходит на протяжении трех дней и завершится 11 сентября.
Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан.