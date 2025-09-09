https://uz.sputniknews.ru/20250909/tashkent-tekstilnaya-nedelya-uzbekistana-51857274.html

В Ташкенте проходит Текстильная неделя Узбекистана — видео

Объединенная экспозиция Global Textile Days включает более 250 компаний и брендов из 22 стран, в том числе из России

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/09/51859941_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_408f02d62b2a126685a433511e5b3695.png

В Ташкенте открылась Текстильная неделя Узбекистана — Global Textile Days. Она включает в себя две международные выставки и насыщенную деловую программу. Экспозиция, организованная Iteca Exhibitions, развернулась во всех павильонах столичного Узэкспоцентра.В последние годы республика все больше укрепляет статус центральноазиатского хаба текстильной и модной индустрии. Упор делается на модернизацию производства и расширение экспорта.Объединенная экспозиция Global Textile Days включает более 250 компаний и брендов из 22 стран, в том числе из России.16-я Центральноазиатская международная выставка оборудования и технологий для текстильной и швейно-трикотажной промышленности CAITME 2025 по традиции стала эффективной площадкой для диалога специалистов отрасли. Здесь представлены новинки от крупнейших производителей специализированного оборудования.Российская компания Stylon занимается разработкой и внедрением автоматизированной системы управления для швейных и текстильных производств, позволяя решать задачи по управлению предприятием в единой информационной среде."С Узбекистаном мы начали работать больше пяти или шести лет назад. Одной из первых фабрик у нас была фабрика Twins Textile, расположенная в Ташкенте. На сегодняшний день у нас пять фабрик в Узбекистане. Они используют наше программное обеспечение для управления внутренними процессами производства. На сегодняшний день мы перевели наш программный продукт на узбекский язык, что тоже помогает. Когда мы можем легко переключаться внутри интерфейса на разные языки, соответственно, это позволяет работать в системе персоналу с любым уровнем владения языком", — рассказал гендиректор компании Константин Кривошеин.В этом году Международная выставка текстильной и швейной индустрии TextileExpo Uzbekistan Осень 2025 отмечает 25-летний юбилей. За это время в ней приняли участие свыше 3 500 компаний из 41 страны, а ее экспозицию посетили более 126 000 профессионалов отрасли.Она охватывает весь спектр текстильной и легкой промышленности: от пряжи, тканей, трикотажа и шелка до домашнего текстиля, чулочно-носочных изделий, красителей, химикатов, аксессуаров, обуви, а также решений в области печати и упаковки.Один из участников выставки — заместитель гендиректора по коммерции компании "Моготекс" из Беларуси Андрей Певень. На выставки в Узбекистане он приезжает регулярно.Важной частью Global Textile Days является деловая программа, центральная тема которой — "Центральная Азия как производственный хаб: устойчивость против глобальных вызовов".Global Textile Days проходит на протяжении трех дней и завершится 11 сентября.Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан.

