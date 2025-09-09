https://uz.sputniknews.ru/20250909/tovarooborot-uzbekistan-sankt-peterburg-51841288.html

Товарооборот между Узбекистаном и Санкт-Петербургом может достичь $1 млрд

Товарооборот между Узбекистаном и Санкт-Петербургом может достичь $1 млрд

Sputnik Узбекистан

В ходе визита делегации Северной столицы РФ в республику запланировано подписание Дорожной карты на 2026—2028 годы и заключение соглашения по перечню приоритетных инвестпроектов Петербурга в Узбекистане

2025-09-09T13:53+0500

2025-09-09T13:53+0500

2025-09-09T14:39+0500

экономика

общество

политика

россия

санкт-петербург

узбекистан

товарооборот

сотрудничество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0b/06/29756952_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_66f43d0735d2bfa569ac92673d8e70f6.jpg

ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Товарооборот между российским Санкт-Петербургом и Узбекистаном может достичь $1 млрд. Об этом заявил губернатор Северной столицы РФ Александр Беглов, сообщает корреспондент Sputnik. Делегация правительства Санкт-Петербурга во главе с Александром Бегловым находится в Узбекистане с официальным визитом. Цель — укрепление существующих и установление новых деловых и культурных связей. Он напомнил, что руководством обеих стран поставлены задачи укрепления интеграционных связей, развития кооперации и реализации инновационных проектов. Помимо этого, в ходе визита запланировано подписание дорожной карты на 2026 – 2028 годы и заключение соглашения по перечню приоритетных инвестпроектов Петербурга в Узбекистане. В числе ключевых — квартал "Санкт-Петербург" в Новом Ташкенте и Торговый дом Петербурга, запланированный к открытию в 2026 году, а также Центр ядерной медицины, открытие которого намечено на 2027-й. Одно из направлений сотрудничества — сохранение общей исторической памяти. Губернатор Санкт-Петербурга вместе с хокимом Ташкента Шавкатом Умурзаковым посетил ташкентский Парк Победы и возложил цветы к монументу "Ода стойкости". В церемонии также участвовали временный поверенный в делах России в Узбекистане Андрей Ланчиков, руководитель представительства Россотрудничества в РУз Ирина Старосельская. Кроме того, Александр Беглов встретился с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда, выразил благодарность за их подвиг и пожелал крепкого здоровья. Петербургская делегация также примет участие в открытии памятника "Ленинградский монумент" в Мемориальном комплексе "Парк Победы". Это дань уважения узбекскому народу, который принял эвакуированных жителей блокадного города, и память о мужестве ленинградцев.

россия

санкт-петербург

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

узбекистан санкт-петербург сотрудничество