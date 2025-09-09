Товарооборот между Узбекистаном и Санкт-Петербургом может достичь $1 млрд

https://uz.sputniknews.ru/20250909/tovarooborot-uzbekistan-sankt-peterburg-51841288.html
Sputnik Узбекистан
В ходе визита делегации Северной столицы РФ в республику запланировано подписание Дорожной карты на 2026—2028 годы и заключение соглашения по перечню приоритетных инвестпроектов Петербурга в Узбекистане
2025-09-09T13:53+0500
2025-09-09T13:53+0500
2025-09-09T14:39+0500
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Товарооборот между российским Санкт-Петербургом и Узбекистаном может достичь $1 млрд. Об этом заявил губернатор Северной столицы РФ Александр Беглов, сообщает корреспондент Sputnik. Делегация правительства Санкт-Петербурга во главе с Александром Бегловым находится в Узбекистане с официальным визитом. Цель — укрепление существующих и установление новых деловых и культурных связей. Он напомнил, что руководством обеих стран поставлены задачи укрепления интеграционных связей, развития кооперации и реализации инновационных проектов. Помимо этого, в ходе визита запланировано подписание дорожной карты на 2026 – 2028 годы и заключение соглашения по перечню приоритетных инвестпроектов Петербурга в Узбекистане. В числе ключевых — квартал "Санкт-Петербург" в Новом Ташкенте и Торговый дом Петербурга, запланированный к открытию в 2026 году, а также Центр ядерной медицины, открытие которого намечено на 2027-й. Одно из направлений сотрудничества — сохранение общей исторической памяти. Губернатор Санкт-Петербурга вместе с хокимом Ташкента Шавкатом Умурзаковым посетил ташкентский Парк Победы и возложил цветы к монументу "Ода стойкости". В церемонии также участвовали временный поверенный в делах России в Узбекистане Андрей Ланчиков, руководитель представительства Россотрудничества в РУз Ирина Старосельская. Кроме того, Александр Беглов встретился с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда, выразил благодарность за их подвиг и пожелал крепкого здоровья. Петербургская делегация также примет участие в открытии памятника "Ленинградский монумент" в Мемориальном комплексе "Парк Победы". Это дань уважения узбекскому народу, который принял эвакуированных жителей блокадного города, и память о мужестве ленинградцев.
Новости
ru_UZ
13:53 09.09.2025 (обновлено: 14:39 09.09.2025)
Элина Бекназарова
В ходе визита делегации Северной столицы РФ в республику запланировано подписание дорожной карты на 2026 – 2028 годы и заключение соглашения по перечню приоритетных инвестпроектов Петербурга в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik.
Товарооборот между российским Санкт-Петербургом и Узбекистаном может достичь $1 млрд. Об этом заявил губернатор Северной столицы РФ Александр Беглов, сообщает корреспондент Sputnik.
Делегация правительства Санкт-Петербурга во главе с Александром Бегловым находится в Узбекистане с официальным визитом. Цель — укрепление существующих и установление новых деловых и культурных связей.
"Товарооборот между Петербургом и Узбекистаном в последние годы стабильно растет. В прошлом году он вырос на рекордные 19% и составил почти 589 млн долларов. Планируется увеличение поставок товаров из Петербурга для достижения товарооборота в 1 млрд долларов", — сказал Беглов.
Он напомнил, что руководством обеих стран поставлены задачи укрепления интеграционных связей, развития кооперации и реализации инновационных проектов.
"Президент России Владимир Путин подчеркнул ключевую роль регионов в укреплении всеобъемлющего стратегического партнерства. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил высокую результативность межрегионального сотрудничества. Он назвал Петербург в числе регионов, которые вносят значительный вклад в развитие всего комплекса отношений. Наш приоритет — укрепление торгово-экономического сотрудничества", — отметил Беглов.
Помимо этого, в ходе визита запланировано подписание дорожной карты на 2026 – 2028 годы и заключение соглашения по перечню приоритетных инвестпроектов Петербурга в Узбекистане.
В числе ключевых — квартал "Санкт-Петербург" в Новом Ташкенте и Торговый дом Петербурга, запланированный к открытию в 2026 году, а также Центр ядерной медицины, открытие которого намечено на 2027-й.
Одно из направлений сотрудничества — сохранение общей исторической памяти.
Губернатор Санкт-Петербурга вместе с хокимом Ташкента Шавкатом Умурзаковым посетил ташкентский Парк Победы и возложил цветы к монументу "Ода стойкости".
В церемонии также участвовали временный поверенный в делах России в Узбекистане Андрей Ланчиков, руководитель представительства Россотрудничества в РУз Ирина Старосельская.
Кроме того, Александр Беглов встретился с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда, выразил благодарность за их подвиг и пожелал крепкого здоровья.
Петербургская делегация также примет участие в открытии памятника "Ленинградский монумент" в Мемориальном комплексе "Парк Победы". Это дань уважения узбекскому народу, который принял эвакуированных жителей блокадного города, и память о мужестве ленинградцев.