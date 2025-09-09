https://uz.sputniknews.ru/20250909/uzbekistan-pobeditel-cafa-nations-cup--2025-51831551.html

Узбекистан стал победителем CAFA Nations Cup 2025

В решающем матче встретились национальные сборные Узбекистана и Ирана. Золотые медали и кубок футболистам вручил Шавкат Мирзиёев

ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу стала победителем турнира CAFA Nations Cup, сообщает пресс-служба НОК. В решающем матче она встретилась с национальной сборной Ирана. Основное время закончилось без голов, и судья назначил дополнительные таймы. Когда казалось, что исход матча решится в серии пенальти, на 120-й минуте Хожиакбар Алижанов после подачи с фланга головой отправил мяч в ворота соперника. Золотые медали и кубок футболистам Узбекистана вручил президент республики Шавкат Мирзиёев. В церемонии награждения также участвовали президент ФИФА Джанни Инфантино и другие официальные лица. CAFA — Центральноазиатская футбольная ассоциация, ее турнир проводится раз в два года. В нынешнем соревновании, помимо сборных Узбекистана и Ирана, участвовали команды Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Индии и Омана.

