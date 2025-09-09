Узбекистан
Узбекистан стал победителем CAFA Nations Cup 2025
Узбекистан стал победителем CAFA Nations Cup 2025
Sputnik Узбекистан
В решающем матче встретились национальные сборные Узбекистана и Ирана. Золотые медали и кубок футболистам вручил Шавкат Мирзиёев
2025-09-09T09:46+0500
2025-09-09T10:00+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/09/51830867_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_53e769fbe080b2a450a37d3828bbe77a.jpg
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу стала победителем турнира CAFA Nations Cup, сообщает пресс-служба НОК. В решающем матче она встретилась с национальной сборной Ирана. Основное время закончилось без голов, и судья назначил дополнительные таймы. Когда казалось, что исход матча решится в серии пенальти, на 120-й минуте Хожиакбар Алижанов после подачи с фланга головой отправил мяч в ворота соперника. Золотые медали и кубок футболистам Узбекистана вручил президент республики Шавкат Мирзиёев. В церемонии награждения также участвовали президент ФИФА Джанни Инфантино и другие официальные лица. CAFA — Центральноазиатская футбольная ассоциация, ее турнир проводится раз в два года. В нынешнем соревновании, помимо сборных Узбекистана и Ирана, участвовали команды Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Индии и Омана.
Узбекистан стал победителем CAFA Nations Cup 2025

09:46 09.09.2025 (обновлено: 10:00 09.09.2025)
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанк🟠 Сборная Узбекистана по футболу победила в CAFA Nations Cup-2025
🟠 Сборная Узбекистана по футболу победила в CAFA Nations Cup-2025 - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2025
© telegram sputnikuzbekistan
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
В решающем матче встретились национальные сборные Узбекистана и Ирана. Золотые медали и кубок футболистам вручил Шавкат Мирзиёев.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу стала победителем турнира CAFA Nations Cup, сообщает пресс-служба НОК.
© Пресс-служба Ассоциации футбола УзбекистанаУзбекистан - Иран. Финал Кубка CAFA по футболу
Узбекистан - Иран. Финал Кубка CAFA по футболу - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2025
Узбекистан - Иран. Финал Кубка CAFA по футболу
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
В решающем матче она встретилась с национальной сборной Ирана.
© Пресс-служба Ассоциации футбола УзбекистанаУзбекистан - Иран. Финал Кубка CAFA по футболу
Узбекистан - Иран. Финал Кубка CAFA по футболу - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2025
Узбекистан - Иран. Финал Кубка CAFA по футболу
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Основное время закончилось без голов, и судья назначил дополнительные таймы. Когда казалось, что исход матча решится в серии пенальти, на 120-й минуте Хожиакбар Алижанов после подачи с фланга головой отправил мяч в ворота соперника.
"В финальном матче наши парни одолели команду Ирана со счетом 1:0, забив единственный мяч в дополнительное время", — говорится в сообщении.
Золотые медали и кубок футболистам Узбекистана вручил президент республики Шавкат Мирзиёев. В церемонии награждения также участвовали президент ФИФА Джанни Инфантино и другие официальные лица.
© Пресс-служба Ассоциации футбола УзбекистанаУзбекистан - Иран. Финал Кубка CAFA по футболу
Узбекистан - Иран. Финал Кубка CAFA по футболу - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2025
Узбекистан - Иран. Финал Кубка CAFA по футболу
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана

"Первый международный турнир, проведенный в Олимпийском городке, ознаменовался победой наших футболистов. Турнир стал отличной подготовкой для команды к предстоящему чемпионату мира. Еще одно знаковое событие — завершилась 13-летняя безвыигрышная серия в матчах с Ираном. Напомним, что в первом розыгрыше турнира в 2023 году узбекистанцы уступили иранцам в финале со счетом 0:1", — говорится в сообщении пресс-службы главы РУз.

CAFA — Центральноазиатская футбольная ассоциация, ее турнир проводится раз в два года. В нынешнем соревновании, помимо сборных Узбекистана и Ирана, участвовали команды Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Индии и Омана.
