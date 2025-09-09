В Ташкенте открыли "Ленинградский монумент" — фото

https://uz.sputniknews.ru/20250909/v-tashkente-otkryli-leningradskiy-monument-51855296.html

Глава столичной администрации выразил надежду, что каждый, кто увидит этот памятник, будет чтить память наших предков

ТАШКЕНТ, 9 сентября — Sputnik. В мемориальном комплексе "Парк Победы" состоялось открытие памятника "Ленинградский монумент", сообщает корреспондент Sputnik.В торжественной церемонии участвовали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, хоким Ташкента Шавкат Умурзаков, временный поверенный в делах России в Узбекистане Андрей Ланчиков, руководитель представительства Россотрудничества в РУз Ирина Старосельская, ветераны и блокадники Ленинграда, проживающие в Узбекистане.Александр Беглов от имени всех ленинградцев и петербуржцев выразил благодарность Узбекистану за поддержку этого проекта.Он напомнил, как узбекский народ делился последним хлебом с эвакуированными из Ленинграда.Хоким Ташкента Шавкат Умурзаков выразил надежду, что каждый, кто придет сюда и увидит этот памятник, "будет чтить память наших предков".Делегация правительства Санкт-Петербурга во главе с Александром Бегловым находится в Узбекистане с официальным визитом. Цель — укрепление существующих и установление новых деловых и культурных связей.Напомним, что в 2022 году во время визита в Узбекистан Беглов заложил первый камень при строительстве данного монумента.Авторы "Ленинградского монумента" — петербургские скульптуры Анатолий и Лада Черновы. Размещенный на плитах текст подготовлен Комитетом по внешним связям Санкт‑Петербурга совместно с Государственным мемориальным музеем обороны и блокады Ленинграда. Он гласит: "900-дневная ленинградская блокада — это время, когда на долю жителей и защитников города выпали тяжелейшие испытания.Для справки: в годы Великой Отечественной войны в Узбекистан эвакуировали более 1,5 млн человек. В их числе — почти 300 тыс. осиротевших детей, вывезенных из блокадного Ленинграда, а также из Беларуси, Польши и Украины. Тогда же Узбекистан принял около 150 промпредприятий со всей страны, в том числе ленинградские заводы и институты.В республике в настоящее время проживают около 80 участников войны и более 3 тыс. работников трудового фронта.На территории мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте находится капсула с землей и прахом воинов-узбекистанцев с Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге, где захоронены 7 тыс. солдат из нашей республики, воевавших под Ленинградом.

