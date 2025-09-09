Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250909/v-tashkente-otkryli-leningradskiy-monument-51855296.html
В Ташкенте открыли "Ленинградский монумент" — фото
В Ташкенте открыли "Ленинградский монумент" — фото
Sputnik Узбекистан
Глава столичной администрации выразил надежду, что каждый, кто увидит этот памятник, будет чтить память наших предков
2025-09-09T16:40+0500
2025-09-09T17:46+0500
общество
ташкент
санкт-петербург
блокада ленинграда
фото
открытие
мемориальный комплекс "парк победы"
монумент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/09/51858932_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2910115f88c30ea6c4da846392df506e.jpg
ТАШКЕНТ, 9 сентября — Sputnik. В мемориальном комплексе "Парк Победы" состоялось открытие памятника "Ленинградский монумент", сообщает корреспондент Sputnik.В торжественной церемонии участвовали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, хоким Ташкента Шавкат Умурзаков, временный поверенный в делах России в Узбекистане Андрей Ланчиков, руководитель представительства Россотрудничества в РУз Ирина Старосельская, ветераны и блокадники Ленинграда, проживающие в Узбекистане.Александр Беглов от имени всех ленинградцев и петербуржцев выразил благодарность Узбекистану за поддержку этого проекта.Он напомнил, как узбекский народ делился последним хлебом с эвакуированными из Ленинграда.Хоким Ташкента Шавкат Умурзаков выразил надежду, что каждый, кто придет сюда и увидит этот памятник, "будет чтить память наших предков".Делегация правительства Санкт-Петербурга во главе с Александром Бегловым находится в Узбекистане с официальным визитом. Цель — укрепление существующих и установление новых деловых и культурных связей.Напомним, что в 2022 году во время визита в Узбекистан Беглов заложил первый камень при строительстве данного монумента.Авторы "Ленинградского монумента" — петербургские скульптуры Анатолий и Лада Черновы. Размещенный на плитах текст подготовлен Комитетом по внешним связям Санкт‑Петербурга совместно с Государственным мемориальным музеем обороны и блокады Ленинграда. Он гласит: "900-дневная ленинградская блокада — это время, когда на долю жителей и защитников города выпали тяжелейшие испытания.Для справки: в годы Великой Отечественной войны в Узбекистан эвакуировали более 1,5 млн человек. В их числе — почти 300 тыс. осиротевших детей, вывезенных из блокадного Ленинграда, а также из Беларуси, Польши и Украины. Тогда же Узбекистан принял около 150 промпредприятий со всей страны, в том числе ленинградские заводы и институты.В республике в настоящее время проживают около 80 участников войны и более 3 тыс. работников трудового фронта.На территории мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте находится капсула с землей и прахом воинов-узбекистанцев с Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге, где захоронены 7 тыс. солдат из нашей республики, воевавших под Ленинградом.
https://uz.sputniknews.ru/20250909/51839291.html
ташкент
санкт-петербург
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/09/51858932_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_80f04e1c80908b5359c81dadbdc92f0e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ташкент открытие ленинград монумент
ташкент открытие ленинград монумент

В Ташкенте открыли "Ленинградский монумент" — фото

16:40 09.09.2025 (обновлено: 17:46 09.09.2025)
© SputnikВизит губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в Узбекистан
Визит губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2025
© Sputnik
Подписаться
Эксклюзив
Глава столичной администрации выразил надежду, что каждый, кто увидит этот памятник, будет чтить память наших предков.
ТАШКЕНТ, 9 сентября — Sputnik. В мемориальном комплексе "Парк Победы" состоялось открытие памятника "Ленинградский монумент", сообщает корреспондент Sputnik.
В торжественной церемонии участвовали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, хоким Ташкента Шавкат Умурзаков, временный поверенный в делах России в Узбекистане Андрей Ланчиков, руководитель представительства Россотрудничества в РУз Ирина Старосельская, ветераны и блокадники Ленинграда, проживающие в Узбекистане.
© Sputnik
 Визит губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в Узбекистан - Sputnik Узбекистан
1/5
© Sputnik
© Sputnik
 Визит губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в Узбекистан - Sputnik Узбекистан
2/5
© Sputnik
© Sputnik
 Визит губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в Узбекистан - Sputnik Узбекистан
3/5
© Sputnik
© Sputnik
Визит губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в Узбекистан - Sputnik Узбекистан
4/5
© Sputnik
© Sputnik
 Визит губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в Узбекистан - Sputnik Узбекистан
5/5
© Sputnik
1/5
© Sputnik
2/5
© Sputnik
3/5
© Sputnik
4/5
© Sputnik
5/5
© Sputnik
Александр Беглов от имени всех ленинградцев и петербуржцев выразил благодарность Узбекистану за поддержку этого проекта.

"В год 80-летия нашей общей Великой Победы мы открываем значимый для всех нас памятник — "Ленинградский монумент". Он посвящен великодушию узбекского народа, принявшего почти пять тысяч жителей блокадного Ленинграда. Это — дань уважения нашему общему прошлому, сохранению памяти о подвиге старшего поколения и нашем единстве в годы войны", — сказал губернатор Санкт-Петербурга.

Он напомнил, как узбекский народ делился последним хлебом с эвакуированными из Ленинграда.
Хоким Ташкента Шавкат Умурзаков выразил надежду, что каждый, кто придет сюда и увидит этот памятник, "будет чтить память наших предков".
Делегация правительства Санкт-Петербурга во главе с Александром Бегловым находится в Узбекистане с официальным визитом. Цель — укрепление существующих и установление новых деловых и культурных связей.
Напомним, что в 2022 году во время визита в Узбекистан Беглов заложил первый камень при строительстве данного монумента.
Авторы "Ленинградского монумента" — петербургские скульптуры Анатолий и Лада Черновы. Размещенный на плитах текст подготовлен Комитетом по внешним связям Санкт‑Петербурга совместно с Государственным мемориальным музеем обороны и блокады Ленинграда. Он гласит: "900-дневная ленинградская блокада — это время, когда на долю жителей и защитников города выпали тяжелейшие испытания.
Для справки: в годы Великой Отечественной войны в Узбекистан эвакуировали более 1,5 млн человек. В их числе — почти 300 тыс. осиротевших детей, вывезенных из блокадного Ленинграда, а также из Беларуси, Польши и Украины. Тогда же Узбекистан принял около 150 промпредприятий со всей страны, в том числе ленинградские заводы и институты.
В республике в настоящее время проживают около 80 участников войны и более 3 тыс. работников трудового фронта.
На территории мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте находится капсула с землей и прахом воинов-узбекистанцев с Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге, где захоронены 7 тыс. солдат из нашей республики, воевавших под Ленинградом.
В Ташкенте губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов перед открытием памятника Ленинградский монумент встретился с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2025
В Ташкенте губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов перед открытием памятника "Ленинградский монумент" встретился с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда.
12:43
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0