Исполнение бюджета Узбекистана — инфографика

В первом полугодии 2025-го доходы Госбюджета республики составили 144,2 трлн сумов, что на 19,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, и установленные плановые показатели по всем видам налогов практически выполнены полностью

За первые шесть месяцев этого года доходы Государственного бюджета Узбекистана исполнены на 103,4%, а расходы составили 96,8% от плановых показателей. Это свидетельствует о сохранении устойчивости бюджета.В первом полугодии 2025-го доходы Госбюджета составили 144,2 трлн сумов — на 19,2% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, и установленные плановые показатели по всем видам налогов выполнены практически полностью.Расходы достигли 173,3 трлн сумов, увеличившись на 16,0% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.В первом полугодии этого года на социальную сферу в республике направили 86,2 трлн сумов (49,8% от всех расходов бюджета). Это на 12,1 трлн сумов больше по сравнению с тем же периодом 2024-го. Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

