https://uz.sputniknews.ru/20250910/ispolnenie-byudjeta-uzbekistana-51883975.html
Исполнение бюджета Узбекистана — инфографика
Исполнение бюджета Узбекистана — инфографика
Sputnik Узбекистан
В первом полугодии 2025-го доходы Госбюджета республики составили 144,2 трлн сумов, что на 19,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, и установленные плановые показатели по всем видам налогов практически выполнены полностью
2025-09-10T17:35+0500
2025-09-10T17:35+0500
2025-09-10T17:41+0500
инфографика
госбюджет
узбекистан
доходы
расходы
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0a/51878565_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_844413e3a0854ff2102fa31dd5fe6928.png
За первые шесть месяцев этого года доходы Государственного бюджета Узбекистана исполнены на 103,4%, а расходы составили 96,8% от плановых показателей. Это свидетельствует о сохранении устойчивости бюджета.В первом полугодии 2025-го доходы Госбюджета составили 144,2 трлн сумов — на 19,2% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, и установленные плановые показатели по всем видам налогов выполнены практически полностью.Расходы достигли 173,3 трлн сумов, увеличившись на 16,0% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.В первом полугодии этого года на социальную сферу в республике направили 86,2 трлн сумов (49,8% от всех расходов бюджета). Это на 12,1 трлн сумов больше по сравнению с тем же периодом 2024-го. Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0a/51878565_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_5cb2068771030e36bfaca4fe0887cefd.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
бюджет узбекистан исполнение доходы расходы
бюджет узбекистан исполнение доходы расходы
Исполнение бюджета Узбекистана — инфографика
17:35 10.09.2025 (обновлено: 17:41 10.09.2025)
В первом полугодии 2025-го доходы Госбюджета республики составили 144,2 трлн сумов, что на 19,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Установленные плановые показатели по всем видам налогов практически выполнены полностью.
За первые шесть месяцев этого года доходы Государственного бюджета Узбекистана исполнены на 103,4%, а расходы составили 96,8% от плановых показателей. Это свидетельствует о сохранении устойчивости бюджета.
В первом полугодии 2025-го доходы Госбюджета составили 144,2 трлн сумов — на 19,2% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, и установленные плановые показатели по всем видам налогов выполнены практически полностью.
Расходы достигли 173,3 трлн сумов, увеличившись на 16,0% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.
В первом полугодии этого года на социальную сферу в республике направили 86,2 трлн сумов (49,8% от всех расходов бюджета). Это на 12,1 трлн сумов больше по сравнению с тем же периодом 2024-го.
Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.