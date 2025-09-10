https://uz.sputniknews.ru/20250910/kadrovye-naznacheniya-obrazovaniye-uzbekistan-51873097.html

Новые кадровые назначения в системе образования Узбекистана — подробности

Накануне президент Узбекистана уволил трех заместителей министра высшего образования, науки и инноваций

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Министру высшего образования науки и инноваций Узбекистана назначили нового первого зама, сообщает пресс-служба ведомства. Днем ранее в ходе видеоселекторного совещания, посвященного реализации реформ в сфере образования и предстоящим задачам, Шавкат Мирзиёев объявил об увольнении первого заместителя главы МВОНИ Шохруха Далиева, а также заместителей — Отабека Махкамова и Сарвархона Бузрукхонова. В соответствии с указом президента первым заместителем министра высшего образования, науки и инноваций назначили Сардора Раджабова. До назначения он занимал должность замминистра дошкольного и школьного образования. В его послужном списке также работа начальником отдела Государственного тестового центра, замдиректора Центра и руководство Управлением оценки качества образования, лицензирования и аккредитации министерства дошкольного и школьного образования. Кроме того, накануне глава республики объявил об освобождении от должности директора Национального агентства обеспечения качества образования при Администрации Президента Адхама Худайкулова в связи с переходом на другую работу. Национальное агентство по обеспечению качества образования при АП возглавил Бахтиёр Юлдашев, ранее занимавший пост ректора университета "Новый Узбекистан". Азизбека Турдиева назначили замминистра дошкольного и школьного образования. До назначения он работал советником главы МДШО.

