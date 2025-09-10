https://uz.sputniknews.ru/20250910/kak-kortizol-meshaet-poxudet-51866255.html
Врач: как кортизол мешает похудеть
Врач: как кортизол мешает похудеть
Специалист пояснил, как стероидный гормон, который вырабатывается корой надпочечников, влияет на вес
При избыточном индексе массы тела, при стрессовых факторах, при других патологиях нужно оценить уровень кортизола, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-терапевта Дениса Прокофьева.Кортизол — это стероидный гормон, который вырабатывается корой надпочечников.По словам специалиста, хронически повышенный уровень этого гормона стимулирует аппетит, особенно к жирной и сладкой пище, а также способствует накоплению брюшного жира.Он также добавил, что уровень кортизола рассматривают не отдельно, а с общим анализом крови, с ультразвуковыми исследованиями, со сбором анамнеза.
Врач: как кортизол мешает похудеть
Специалист пояснил, как стероидный гормон, который вырабатывается корой надпочечников, влияет на вес.
При избыточном индексе массы тела, при стрессовых факторах, при других патологиях нужно оценить уровень кортизола, сообщает радио Sputnik
со ссылкой на врача-терапевта Дениса Прокофьева.
Кортизол — это стероидный гормон, который вырабатывается корой надпочечников.
По словам специалиста, хронически повышенный уровень этого гормона стимулирует аппетит, особенно к жирной и сладкой пище, а также способствует накоплению брюшного жира.
"Кортизол в основном называют "гормоном стресса" и нет ни одного лекарственного препарата, который мог бы его снизить при повышенном уровне. Необходимо нивелировать все причины, которые ведут к повышенному кортизолу. Нужно обратиться к эндокринологу, чтобы провести системное обследование и смотреть, как функционируют железы внутренних секреций", — пояснил врач.
Он также добавил, что уровень кортизола рассматривают не отдельно, а с общим анализом крови, с ультразвуковыми исследованиями, со сбором анамнеза.
"Здесь много нюансов, с которыми должны разбираться именно врачи, но при избыточном индексе массы тела, при стрессовых факторах, при других патологиях безусловно кортизол должен подлежать оценке", — резюмировал Прокофьев.