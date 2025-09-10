https://uz.sputniknews.ru/20250910/kak-kortizol-meshaet-poxudet-51866255.html

Врач: как кортизол мешает похудеть

Врач: как кортизол мешает похудеть

Sputnik Узбекистан

Специалист пояснил, как стероидный гормон, который вырабатывается корой надпочечников, влияет на вес

2025-09-10T22:03+0500

2025-09-10T22:03+0500

2025-09-10T22:03+0500

это интересно

мнение эксперта

похудение

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/12/41607269_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_45ea35a24ddd38d78c6e839cb5a1e325.jpg

При избыточном индексе массы тела, при стрессовых факторах, при других патологиях нужно оценить уровень кортизола, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-терапевта Дениса Прокофьева.Кортизол — это стероидный гормон, который вырабатывается корой надпочечников.По словам специалиста, хронически повышенный уровень этого гормона стимулирует аппетит, особенно к жирной и сладкой пище, а также способствует накоплению брюшного жира.Он также добавил, что уровень кортизола рассматривают не отдельно, а с общим анализом крови, с ультразвуковыми исследованиями, со сбором анамнеза.

https://uz.sputniknews.ru/20250825/pochemu-opasno-snijat-ves-preparatami-ot-diabeta-51475509.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

кортизол гормон похудение влияние вес