Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250910/rossiyskie-boytsy-usovershenstvovali-vsu-miny-51871498.html
СВО: российские бойцы усовершенствовали захваченные у ВСУ мины
СВО: российские бойцы усовершенствовали захваченные у ВСУ мины
Sputnik Узбекистан
Задача — не просто повторить технологию, а улучшить ее характеристики, такие как прочность и срабатываемость. О доработках российских бойцов противник узнать не сможет, поскольку данный боеприпас невозможно разминировать
2025-09-10T12:40+0500
2025-09-10T12:40+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
вооружение
безопасность
россия
всу
в мире
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/04/43275513_0:154:3091:1893_1920x0_80_0_0_4f5c4a24f9b3a0bdb584295ca7894a22.jpg
ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Российские военные модернизировали захваченные у ВСУ мины "Пенал" и "Пряник", сообщает РИА Новости со ссылкой на командира FPV-расчета Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" с позывным "Чекист".Российский боец подчеркнул, что задача подразделения — не просто повторить технологию, а улучшить ее характеристики, такие как прочность и срабатываемость.Он добавил, что противник также пытается улучшить данную модель и сделать к нему хвостовик. О доработках российских бойцов ВСУ узнать не смогут, поскольку этот боеприпас невозможно разминировать.
https://uz.sputniknews.ru/20241223/rossiyskie-dobrovoltsy-vosstanavlivayut-evakuirovannuyu-texniku-vsu-47242045.html
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/04/43275513_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_45be2987ebbc63052b5a230a1ad30735.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сво россия бойцы мины всу
сво россия бойцы мины всу

СВО: российские бойцы усовершенствовали захваченные у ВСУ мины

12:40 10.09.2025
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГуманитарное разминирование Авдеевки отдельной инженерной бригадой ЦВО
Гуманитарное разминирование Авдеевки отдельной инженерной бригадой ЦВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.09.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Задача — не просто повторить технологию, а улучшить ее характеристики, такие как прочность и срабатываемость. О доработках российских бойцов противник узнать не сможет, поскольку данный боеприпас невозможно разминировать.
ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Российские военные модернизировали захваченные у ВСУ мины "Пенал" и "Пряник", сообщает РИА Новости со ссылкой на командира FPV-расчета Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" с позывным "Чекист".

"У них есть мина, называется "Пенал". Сбрасывается с FPV-квадрокоптера. Свою эффективность она показала еще у врага. В данном случае мы нашли эту мину, создали макет, доработали боевую часть", — рассказал он.

Российский боец подчеркнул, что задача подразделения — не просто повторить технологию, а улучшить ее характеристики, такие как прочность и срабатываемость.
"Вот у них есть мина, так называемый "Пряник"... При падении боеприпас может о дерево удариться, об асфальт или обо что-то еще и сработать. Мы эти недостатки убрали. То есть, он срабатывает только на необходимую цель", — пояснил "Чекист".
Он добавил, что противник также пытается улучшить данную модель и сделать к нему хвостовик. О доработках российских бойцов ВСУ узнать не смогут, поскольку этот боеприпас невозможно разминировать.
"До сих пор враг его не смог вскрыть и посмотреть, что внутри. Данный боеприпас не разминируется, он только взрывается. Его невозможно обезвредить. Сама ценность в том, что также это не даст врагу скопировать наш образец", — заключил "Чекист".
Испытания переделанных трофейных БПЛА ВСУ бойцами группировки Центр на Красноармейском направлении - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.12.2024
Спецоперация России по защите Донбасса
Дают вторую жизнь: российские добровольцы восстанавливают эвакуированную технику ВСУ
23 декабря 2024, 14:30
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0