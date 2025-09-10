https://uz.sputniknews.ru/20250910/rossiyskie-boytsy-usovershenstvovali-vsu-miny-51871498.html
СВО: российские бойцы усовершенствовали захваченные у ВСУ мины
Задача — не просто повторить технологию, а улучшить ее характеристики, такие как прочность и срабатываемость. О доработках российских бойцов противник узнать не сможет, поскольку данный боеприпас невозможно разминировать
ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Российские военные модернизировали захваченные у ВСУ мины "Пенал" и "Пряник", сообщает РИА Новости со ссылкой на командира FPV-расчета Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" с позывным "Чекист".Российский боец подчеркнул, что задача подразделения — не просто повторить технологию, а улучшить ее характеристики, такие как прочность и срабатываемость.Он добавил, что противник также пытается улучшить данную модель и сделать к нему хвостовик. О доработках российских бойцов ВСУ узнать не смогут, поскольку этот боеприпас невозможно разминировать.
ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik.
Российские военные модернизировали захваченные у ВСУ мины "Пенал" и "Пряник", сообщает РИА Новости
со ссылкой на командира FPV-расчета Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" с позывным "Чекист".
"У них есть мина, называется "Пенал". Сбрасывается с FPV-квадрокоптера. Свою эффективность она показала еще у врага. В данном случае мы нашли эту мину, создали макет, доработали боевую часть", — рассказал он.
Российский боец подчеркнул, что задача подразделения — не просто повторить технологию, а улучшить ее характеристики, такие как прочность и срабатываемость.
"Вот у них есть мина, так называемый "Пряник"... При падении боеприпас может о дерево удариться, об асфальт или обо что-то еще и сработать. Мы эти недостатки убрали. То есть, он срабатывает только на необходимую цель", — пояснил "Чекист".
Он добавил, что противник также пытается улучшить данную модель и сделать к нему хвостовик. О доработках российских бойцов ВСУ узнать не смогут, поскольку этот боеприпас невозможно разминировать.
"До сих пор враг его не смог вскрыть и посмотреть, что внутри. Данный боеприпас не разминируется, он только взрывается. Его невозможно обезвредить. Сама ценность в том, что также это не даст врагу скопировать наш образец", — заключил "Чекист".