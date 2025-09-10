https://uz.sputniknews.ru/20250910/rossiyskie-boytsy-usovershenstvovali-vsu-miny-51871498.html

СВО: российские бойцы усовершенствовали захваченные у ВСУ мины

Задача — не просто повторить технологию, а улучшить ее характеристики, такие как прочность и срабатываемость. О доработках российских бойцов противник узнать не сможет, поскольку данный боеприпас невозможно разминировать

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Российские военные модернизировали захваченные у ВСУ мины "Пенал" и "Пряник", сообщает РИА Новости со ссылкой на командира FPV-расчета Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" с позывным "Чекист".Российский боец подчеркнул, что задача подразделения — не просто повторить технологию, а улучшить ее характеристики, такие как прочность и срабатываемость.Он добавил, что противник также пытается улучшить данную модель и сделать к нему хвостовик. О доработках российских бойцов ВСУ узнать не смогут, поскольку этот боеприпас невозможно разминировать.

