https://uz.sputniknews.ru/20250910/srok-v-kotoryy-nelegalnye-migranty-v-rossii-mogli-uzakonit-svoe-polojenie-51876370.html
Истекает срок, в который нелегальные мигранты в России могли узаконить свое положение
Истекает срок, в который нелегальные мигранты в России могли узаконить свое положение
Sputnik Узбекистан
С 11 сентября до выдворения за пределы РФ к нарушителям будут применять меры по ограничению отдельных прав, в том числе на въезд в страну в будущем
2025-09-10T14:30+0500
2025-09-10T14:30+0500
2025-09-10T14:30+0500
миграционное законодательство россии
нелегальные мигранты
мигрант
трудовая миграция
трудовые мигранты
общество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/13/45738154_0:81:1314:820_1920x0_80_0_0_906c2a7784f7a424c371ce7e7e5d9f0c.jpg
ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Сегодня истекает срок, в который нелегальные мигранты в России могли узаконить свое положение, сообщает пресс-служба МВД РФ.Соответствующий документ также опубликовали на портале правовой информации.Президент России Владимир Путин в апреле подписал указ о продлении нелегальным приезжим и лицам без гражданства срока на урегулирование правового статуса или выезда из страны до 10 сентября. Предыдущий срок был установлен до 30 апреля.Таким образом, у мигрантов, пребывающих в России нелегально, сегодня последний день, чтобы легализовать свое пребывание.В пресс-службе добавили, что сделать это можно, обратившись в:С этого дня иностранцы, не урегулировавшие свой статус, столкнутся с ограничениями: им запретят регистрировать брак, разводиться, устраивать детей в образовательные учреждения, управлять автомобилем и получать другие необходимые услуги.
https://uz.sputniknews.ru/20250802/uzbekistan-chastnye-agentstva-obyazali-obuchat-vyezjayuschix-rabota-zakon-51005043.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/13/45738154_56:0:1256:900_1920x0_80_0_0_5f020b26f1254a9620564760400210b4.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
нелегальная миграция мигранты россия
нелегальная миграция мигранты россия
Истекает срок, в который нелегальные мигранты в России могли узаконить свое положение
С 11 сентября 2025-го до выдворения за пределы РФ к нарушителям будут применять меры по ограничению отдельных прав, в том числе на въезд в страну в будущем.
ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik.
Сегодня истекает срок, в который нелегальные мигранты в России могли узаконить свое положение, сообщает
пресс-служба МВД РФ.
Соответствующий документ также опубликовали
на портале правовой информации.
Президент России Владимир Путин в апреле подписал указ о продлении нелегальным приезжим и лицам без гражданства срока на урегулирование правового статуса или выезда из страны до 10 сентября. Предыдущий срок был установлен до 30 апреля.
Таким образом, у мигрантов, пребывающих в России нелегально, сегодня последний день, чтобы легализовать свое пребывание.
"В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.12.2024 года № 1126 иностранные граждане, включенные в реестр контролируемых лиц, обязаны самостоятельно выехать с территории Российской Федерации либо до 10 сентября 2025 года (включительно) урегулировать свое правовое положение", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что сделать это можно, обратившись в:
филиал ФГУП "ПВС" МВД РФ (по месту фактического проживания);
ГБУ г. Москвы ММЦ "Сахарово" (для лиц, проживающих в г. Москве);
ближайшее подразделение по вопросам миграции территориальных органов МВД РФ.
"С 11 сентября в отношении указанных иностранных граждан до их выдворения за пределы России будут применяться все предусмотренные законом меры по ограничению отдельных прав, в том числе — на въезд в Россию в будущем", — говорится в сообщении.
С этого дня иностранцы, не урегулировавшие свой статус, столкнутся с ограничениями: им запретят регистрировать брак, разводиться, устраивать детей в образовательные учреждения, управлять автомобилем и получать другие необходимые услуги.