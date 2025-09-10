https://uz.sputniknews.ru/20250910/srok-v-kotoryy-nelegalnye-migranty-v-rossii-mogli-uzakonit-svoe-polojenie-51876370.html

Истекает срок, в который нелегальные мигранты в России могли узаконить свое положение

С 11 сентября до выдворения за пределы РФ к нарушителям будут применять меры по ограничению отдельных прав, в том числе на въезд в страну в будущем

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Сегодня истекает срок, в который нелегальные мигранты в России могли узаконить свое положение, сообщает пресс-служба МВД РФ.Соответствующий документ также опубликовали на портале правовой информации.Президент России Владимир Путин в апреле подписал указ о продлении нелегальным приезжим и лицам без гражданства срока на урегулирование правового статуса или выезда из страны до 10 сентября. Предыдущий срок был установлен до 30 апреля.Таким образом, у мигрантов, пребывающих в России нелегально, сегодня последний день, чтобы легализовать свое пребывание.В пресс-службе добавили, что сделать это можно, обратившись в:С этого дня иностранцы, не урегулировавшие свой статус, столкнутся с ограничениями: им запретят регистрировать брак, разводиться, устраивать детей в образовательные учреждения, управлять автомобилем и получать другие необходимые услуги.

