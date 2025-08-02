https://uz.sputniknews.ru/20250802/uzbekistan-chastnye-agentstva-obyazali-obuchat-vyezjayuschix-rabota-zakon-51005043.html

В Узбекистане частные агентства обязали обучать выезжающих на работу законам стран выезда

В Узбекистане частные агентства обязали обучать выезжающих на работу законам стран выезда

Sputnik Узбекистан

На 9-м пленарном заседании Сената одобрен Закон "О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан". Законом вносится ряд изменений и дополнений в законы "О частных агентствах занятости" и "О занятости населения".

2025-08-02T14:21+0500

2025-08-02T14:21+0500

2025-08-02T14:24+0500

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узбекистан

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закон

защита прав и свобод

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Сенат Узбекистана на пленарном заседании одобрил поправки в законодательство по обязательствам частных агентств занятости обучать сограждан, направляющихся на работу за рубеж, законам и правилам пребывания принимающей страны, сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.В частности, документом в качестве одного из лицензионных требований к частным агентствам занятости устанавливается обязательство по организации обучения выезжающих за границу граждан законодательства и правил пребывания принимающего государства, а также обеспечение их необходимыми информационными материалами.Узбекистан и Россия обсудили локализацию процедур для оргнабора трудовых мигрантовТакже отмечалось, что закон обеспечивает прозрачность оказания услуг в сфере трудовой миграции, регулирует деятельность частных агентств занятости, усиливает их ответственность и создает дополнительные удобства для работодателей и работников.По мнению сенаторов, данные нормы создают благоприятные условия для обеспечения законности в сфере трудовой миграции, гарантий прав мигрантов, пресечения незаконной деятельности и вовлечения частного сектора в эту сферу.Ранее президент России Владимир Путин заявлял что вместе главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым договорились решать миграционные вопросы на фоне ухудшения рынка труда. Президент РФ пояснил, что главы двух стран договорились готовить тех людей, которые хотели бы работать в России. Это касается изучения русского языка, русской культуры, российского законодательства.В Узбекистане запустили сайт для подготовки мигрантов, желающих работать в РоссииПо официальным данным узбекской стороны, число граждан республики, временно работающих за рубежом, в 2024 году снизилось в полтора раза, до 1,3 миллиона человек. При этом общее число трудовых мигрантов в РФ снизилось в 1,7 раза, до порядка 700 тысяч человек.

https://uz.sputniknews.ru/20250709/uzbekistan-rossiya-sotrudnichestvo-trudovaya-migratsiya-50424331.html

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