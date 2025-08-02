https://uz.sputniknews.ru/20250802/uzbekistan-chastnye-agentstva-obyazali-obuchat-vyezjayuschix-rabota-zakon-51005043.html
В Узбекистане частные агентства обязали обучать выезжающих на работу законам стран выезда
В Узбекистане частные агентства обязали обучать выезжающих на работу законам стран выезда
Sputnik Узбекистан
На 9-м пленарном заседании Сената одобрен Закон "О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан". Законом вносится ряд изменений и дополнений в законы "О частных агентствах занятости" и "О занятости населения".
2025-08-02T14:21+0500
2025-08-02T14:21+0500
2025-08-02T14:24+0500
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Сенат Узбекистана на пленарном заседании одобрил поправки в законодательство по обязательствам частных агентств занятости обучать сограждан, направляющихся на работу за рубеж, законам и правилам пребывания принимающей страны, сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.В частности, документом в качестве одного из лицензионных требований к частным агентствам занятости устанавливается обязательство по организации обучения выезжающих за границу граждан законодательства и правил пребывания принимающего государства, а также обеспечение их необходимыми информационными материалами.Узбекистан и Россия обсудили локализацию процедур для оргнабора трудовых мигрантовТакже отмечалось, что закон обеспечивает прозрачность оказания услуг в сфере трудовой миграции, регулирует деятельность частных агентств занятости, усиливает их ответственность и создает дополнительные удобства для работодателей и работников.По мнению сенаторов, данные нормы создают благоприятные условия для обеспечения законности в сфере трудовой миграции, гарантий прав мигрантов, пресечения незаконной деятельности и вовлечения частного сектора в эту сферу.Ранее президент России Владимир Путин заявлял что вместе главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым договорились решать миграционные вопросы на фоне ухудшения рынка труда. Президент РФ пояснил, что главы двух стран договорились готовить тех людей, которые хотели бы работать в России. Это касается изучения русского языка, русской культуры, российского законодательства.В Узбекистане запустили сайт для подготовки мигрантов, желающих работать в РоссииПо официальным данным узбекской стороны, число граждан республики, временно работающих за рубежом, в 2024 году снизилось в полтора раза, до 1,3 миллиона человек. При этом общее число трудовых мигрантов в РФ снизилось в 1,7 раза, до порядка 700 тысяч человек.
https://uz.sputniknews.ru/20250709/uzbekistan-rossiya-sotrudnichestvo-trudovaya-migratsiya-50424331.html
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узбекистан частные агентства обучение выезжающих работа закон мигранты
В Узбекистане частные агентства обязали обучать выезжающих на работу законам стран выезда
14:21 02.08.2025 (обновлено: 14:24 02.08.2025)
На 9-м пленарном заседании Сената одобрен Закон "О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан". Документ вносит ряд изменений и дополнений в законы "О частных агентствах занятости" и "О занятости населения".
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Сенат Узбекистана на пленарном заседании одобрил поправки в законодательство по обязательствам частных агентств занятости обучать сограждан, направляющихся на работу за рубеж, законам и правилам пребывания принимающей страны, сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.
"На заседании сенаторы одобрили изменения и дополнения в законы "О частных агентствах занятости" и "О занятости населения". Закон о поправках направлен на подпись президенту страны", – говорится в сообщении сената.
В частности, документом в качестве одного из лицензионных требований к частным агентствам занятости устанавливается обязательство по организации обучения выезжающих за границу граждан законодательства и правил пребывания принимающего государства, а также обеспечение их необходимыми информационными материалами.
Также отмечалось, что закон обеспечивает прозрачность оказания услуг в сфере трудовой миграции, регулирует деятельность частных агентств занятости, усиливает их ответственность и создает дополнительные удобства для работодателей и работников.
Законом предусматривается расширение прав и обязанностей частных агентств занятости, определение продолжительности сверхурочной работы и совершенствование системы оплаты за сверхурочную работу.
По мнению сенаторов, данные нормы создают благоприятные условия для обеспечения законности в сфере трудовой миграции, гарантий прав мигрантов, пресечения незаконной деятельности и вовлечения частного сектора в эту сферу.
"Закон направлен на защиту прав граждан Узбекистана за рубежом, стимулирование участия частного сектора посредством цифровизации миграционных услуг и создания здоровой конкурентной среды, обеспечение гарантий трудовых прав граждан, повышение производительности труда в организациях и увеличение доходов работников", – подчеркнули сенаторы.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял что вместе главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым договорились решать миграционные вопросы на фоне ухудшения рынка труда. Президент РФ пояснил, что главы двух стран договорились готовить тех людей, которые хотели бы работать в России. Это касается изучения русского языка, русской культуры, российского законодательства.
По официальным данным узбекской стороны, число граждан республики, временно работающих за рубежом, в 2024 году снизилось в полтора раза, до 1,3 миллиона человек. При этом общее число трудовых мигрантов в РФ снизилось в 1,7 раза, до порядка 700 тысяч человек.