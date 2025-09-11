https://uz.sputniknews.ru/20250911/uzbekistan-i-pakistan-dogovorilis-sozdat-sovmestnuyu-set-turoperatorov-51889728.html

Узбекистан и Пакистан договорились создать совместную сеть туроператоров

Узбекистан и Пакистан договорились создать совместную сеть туроператоров

Sputnik Узбекистан

Реформы, реализуемые в Узбекистане, упрощение визового режима и расширение географии авиасообщения придают дополнительный импульс сотрудничеству двух стран в сфере туризма

2025-09-11T09:40+0500

2025-09-11T09:40+0500

2025-09-11T09:54+0500

узбекистан

пакистан

сотрудничество

туризм

форум

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/15/45304978_0:72:1348:830_1920x0_80_0_0_5135aa2376e339f4a8bf5d7c3c551325.jpg

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Узбекистан и Пакистан намерены создать совместную сеть туроператоров, сообщает ИА "Дунё". Такая договоренность достигнута в ходе Первого виртуального туристического форума на тему "Углубление B2B-связей между Узбекистаном и Пакистаном для развития взаимного туризма", объединившего послов, глав профильных ведомств и представителей более 50 туркомпаний двух стран. Речь шла о туристическом потенциале Узбекистана, условиях, созданных для иностранных туристов, возможностях, предоставляемых инвесторам. В 2024 году республику посетили более 10 млн иностранных туристов, что свидетельствует о росте ее влияния на международном туристическом рынке. Руководитель Пакистанской корпорации по развитию туризма Афтаб ур Рехман Рана отметил, что отношения в сфере туризма между Пакистаном и Узбекистаном выходят на новый уровень. Он указал, что налаживание прямых рейсов Uzbekistan Airways в Исламабад и Лахор открыло широкие перспективы для двустороннего сотрудничества и призвал представителей частного сектора эффективно использовать имеющиеся возможности и реализовывать совместные инициативы. По словам Посла Узбекистана в Исламабаде Алишера Тухтаева, масштабные реформы в республике, упрощение визового режима и расширение географии авиасообщения придают дополнительный импульс сотрудничеству двух стран в сфере туризма. Он подчеркнул необходимость разработки совместных программ в части паломнического туризма в Самарканде, Бухаре, Хиве и других городах.

https://uz.sputniknews.ru/20250902/uzbekistan-pakistan-sotrudnichestvo-51664277.html

узбекистан

пакистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан пакистан сотрудничество туризм