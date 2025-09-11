https://uz.sputniknews.ru/20250911/uzbekistan-steblkoiny-raschety-51902090.html
В Узбекистане могут разрешить использовать стейблкоины для расчетов
В Узбекистане могут разрешить использовать стейблкоины для расчетов
Соответствующее поручение дал глава республики на совещании, посвященном развитию финансовых технологий
В Узбекистане могут разрешить использовать стейблкоины для расчетов
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik
. В Узбекистане планируют апробировать использование такой цифровой валюты, как стейблкоины для расчетов, а также токенизацию активов на фондовом рынке. Об этом сообщил
первый заместитель директора Национального агентства перспективных проектов (НАПП) Вячеслав Пак в интервью телеканалу "Узбекистан 24".
Соответствующее поручение глава республики дал Национальному агентству перспективных проектов и Центробанку в ходе совещания, посвященного развитию финансовых технологий.
"Национальному агентству перспективных проектов было поручено совместно с Центральным банком реализовать проекты, направленные на апробирование использования стейблкоинов в качестве средства платежа для расчетов, а также токенизации ценных бумаг на рынке капитала", — сказал первый замглавы НАПП.
Он подчеркнул, что представители НАПП, Центробанка, причастных министерств и ведомств приложат все усилия для выполнения поручения главы государства.
Для справки: стейблкоины — это разновидность криптовалют, стоимость которых привязана к определенному активу: таким валютам, как доллар США или евро. Они созданы для обеспечения стабильности в условиях волатильного крипторынка, где традиционные криптовалюты могут значительно колебаться в цене.
Стейблкоины позволяют пользователям и инвесторам осуществлять транзакции с минимальными рисками, сохраняя при этом все преимущества цифровых активов и технологий блокчейн
Токенизация активов на фондовом рынке — это процесс превращения реальных активов, таких как акции, облигации, недвижимость или даже права на будущие доходы, в цифровые токены на блокчейне.
Цель токенизации — объединить деньги (резервы/депозиты) и активы в одном "программируемом" контуре.