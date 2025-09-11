https://uz.sputniknews.ru/20250911/uzbekistan-vengriya-sotrudnichestvo-51899616.html
Высшее образование, наука, инновации: Узбекистан и Венгрия активизируют сотрудничество
Высшее образование, наука, инновации: Узбекистан и Венгрия активизируют сотрудничество
Sputnik Узбекистан
Стороны обсудили подготовку к третьему Узбекско-венгерскому форуму, посвященному вопросам высшего образования, который состоится в Хиве 14–15 октября.
2025-09-11T15:00+0500
2025-09-11T15:00+0500
2025-09-11T15:00+0500
узбекистан
венгрия
сотрудничество
высшее образование
наука
инновации
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0b/51888946_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_31377faa080f78034c66fb4240e41113.png
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Узбекистан и Венгрия активизируют сотрудничество в сфере высшего образования, науки и инноваций, сообщает пресс-служба МВОНИ. Перспективы взаимодействия обсудили глава ведомства Кунгратбой Шарипов и заместитель Государственного секретаря — руководитель политического отдела аппарата премьер-министра Венгрии Мартон Угрошди в ходе встречи в Ташкенте. В частности, речь шла об успешной реализации венгерской стипендиальной программы "Stipendium Hungaricum", помогающей правительству этой страны привлечь иностранных студентов (от бакалавриата до программ PhD) со всего мира. Предметом обсуждения также стало развитие сотрудничества в сферах совместных исследований, поддержка стартапов, деятельности технопарков и инкубаторов в сфере инновационных технологий, искусственного интеллекта и высоких технологий. По мнению сторон, отношения между Узбекистаном и Венгрией будут и далее укрепляться за счет эффективного использования имеющихся возможностей и научно-исследовательского потенциала.
узбекистан
венгрия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0b/51888946_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_95fe3db9153452773343b00d7a0104f7.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан венгрия сотрудничество подготовка форум высшее образование хива
узбекистан венгрия сотрудничество подготовка форум высшее образование хива
Высшее образование, наука, инновации: Узбекистан и Венгрия активизируют сотрудничество
Стороны обсудили подготовку к третьему Узбекско-Венгерскому форуму, посвященному вопросам высшего образования, который состоится в Хиве 14–15 октября.
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik.
Узбекистан и Венгрия активизируют сотрудничество в сфере высшего образования, науки и инноваций, сообщает
пресс-служба МВОНИ.
Перспективы взаимодействия обсудили глава ведомства Кунгратбой Шарипов и заместитель Государственного секретаря — руководитель политического отдела аппарата премьер-министра Венгрии Мартон Угрошди в ходе встречи в Ташкенте.
В частности, речь шла об успешной реализации венгерской стипендиальной программы "Stipendium Hungaricum", помогающей правительству этой страны привлечь иностранных студентов (от бакалавриата до программ PhD) со всего мира.
"Стороны также обменялись мнениями о совместных образовательных программах, программах двойных дипломов и организации академических обменов, обсудили ход подготовки к третьему Узбекско-Венгерскому форуму высшего образования, который намечено провести в Хиве 14-15 октября текущего года", — говорится в сообщении.
Предметом обсуждения также стало развитие сотрудничества в сферах совместных исследований, поддержка стартапов, деятельности технопарков и инкубаторов в сфере инновационных технологий, искусственного интеллекта и высоких технологий.
По мнению сторон, отношения между Узбекистаном и Венгрией будут и далее укрепляться за счет эффективного использования имеющихся возможностей и научно-исследовательского потенциала.