https://uz.sputniknews.ru/20250911/uzbekistan-vengriya-sotrudnichestvo-51899616.html

Высшее образование, наука, инновации: Узбекистан и Венгрия активизируют сотрудничество

Высшее образование, наука, инновации: Узбекистан и Венгрия активизируют сотрудничество

Sputnik Узбекистан

Стороны обсудили подготовку к третьему Узбекско-венгерскому форуму, посвященному вопросам высшего образования, который состоится в Хиве 14–15 октября.

2025-09-11T15:00+0500

2025-09-11T15:00+0500

2025-09-11T15:00+0500

узбекистан

венгрия

сотрудничество

высшее образование

наука

инновации

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0b/51888946_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_31377faa080f78034c66fb4240e41113.png

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Узбекистан и Венгрия активизируют сотрудничество в сфере высшего образования, науки и инноваций, сообщает пресс-служба МВОНИ. Перспективы взаимодействия обсудили глава ведомства Кунгратбой Шарипов и заместитель Государственного секретаря — руководитель политического отдела аппарата премьер-министра Венгрии Мартон Угрошди в ходе встречи в Ташкенте. В частности, речь шла об успешной реализации венгерской стипендиальной программы "Stipendium Hungaricum", помогающей правительству этой страны привлечь иностранных студентов (от бакалавриата до программ PhD) со всего мира. Предметом обсуждения также стало развитие сотрудничества в сферах совместных исследований, поддержка стартапов, деятельности технопарков и инкубаторов в сфере инновационных технологий, искусственного интеллекта и высоких технологий. По мнению сторон, отношения между Узбекистаном и Венгрией будут и далее укрепляться за счет эффективного использования имеющихся возможностей и научно-исследовательского потенциала.

узбекистан

венгрия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан венгрия сотрудничество подготовка форум высшее образование хива