Вице-премьер РФ: Евразийская интеграция дает очевидные выгоды всем ее участникам

Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди
ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
Алексей Оверчук отметил, что за десять лет ЕАЭС состоялся как ведущее интеграционное объединение на Евразийском континенте, государства-члены Союза продемонстрировали темпы экономического роста, опережающие среднемировые
еаэс и узбекистан
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еаэс
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Евразийская интеграция дает очевидные выгоды всем ее участникам, поэтому Москва не удивлена интересу других государств к сближению с ЕАЭС и РФ, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук. Об этом сообщает РИА Новости.Отвечая на вопрос журналистов об интересе Пакистана к сближению с ЕАЭС, он отметил, что за десять лет Евразийский экономический союз состоялся как ведущее интеграционное объединение на Евразийском континенте, государства-члены Союза продемонстрировали темпы экономического роста, опережающие среднемировые.Он добавил, что со своей стороны РФ готова разъяснять заинтересованным государствам модальности интеграционных инициатив, нацеленных на формирование Большого Евразийского партнерства.
16:15 11.09.2025
© Sputnik / Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкПМЭФ-2023. Союзное государство России и Белоруссии: стратегия взаимодействия
Алексей Оверчук отметил, что за десять лет ЕАЭС состоялся как ведущее интеграционное объединение на Евразийском континенте, государства-члены Союза продемонстрировали темпы экономического роста, опережающие среднемировые.
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Евразийская интеграция дает очевидные выгоды всем ее участникам, поэтому Москва не удивлена интересу других государств к сближению с ЕАЭС и РФ, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук. Об этом сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопрос журналистов об интересе Пакистана к сближению с ЕАЭС, он отметил, что за десять лет Евразийский экономический союз состоялся как ведущее интеграционное объединение на Евразийском континенте, государства-члены Союза продемонстрировали темпы экономического роста, опережающие среднемировые.
"У многих стран мира ЕАЭС сегодня ассоциируется с энергетической и продовольственной безопасностью, взаимным уважением и равноправием входящих в него государств, строящих свои отношения на основе консенсуса. Евразийская интеграция дает очевидные выгоды всем ее участникам и работает на укрепление экономической связанности на континенте, поэтому мы не удивлены интересу других стран к сближению с ЕАЭС и Россией", — сказал Оверчук.
Он добавил, что со своей стороны РФ готова разъяснять заинтересованным государствам модальности интеграционных инициатив, нацеленных на формирование Большого Евразийского партнерства.
