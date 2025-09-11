https://uz.sputniknews.ru/20250911/yevraziyskaya-integratsiya-vygody-51902836.html

Вице-премьер РФ: Евразийская интеграция дает очевидные выгоды всем ее участникам

Алексей Оверчук отметил, что за десять лет ЕАЭС состоялся как ведущее интеграционное объединение на Евразийском континенте, государства-члены Союза продемонстрировали темпы экономического роста, опережающие среднемировые

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Евразийская интеграция дает очевидные выгоды всем ее участникам, поэтому Москва не удивлена интересу других государств к сближению с ЕАЭС и РФ, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук. Об этом сообщает РИА Новости.Отвечая на вопрос журналистов об интересе Пакистана к сближению с ЕАЭС, он отметил, что за десять лет Евразийский экономический союз состоялся как ведущее интеграционное объединение на Евразийском континенте, государства-члены Союза продемонстрировали темпы экономического роста, опережающие среднемировые.Он добавил, что со своей стороны РФ готова разъяснять заинтересованным государствам модальности интеграционных инициатив, нацеленных на формирование Большого Евразийского партнерства.

