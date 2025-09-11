Вице-премьер РФ: Евразийская интеграция дает очевидные выгоды всем ее участникам

https://uz.sputniknews.ru/20250911/yevraziyskaya-integratsiya-vygody-51902836.html
Sputnik Узбекистан
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Евразийская интеграция дает очевидные выгоды всем ее участникам, поэтому Москва не удивлена интересу других государств к сближению с ЕАЭС и РФ, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук. Об этом сообщает РИА Новости.Отвечая на вопрос журналистов об интересе Пакистана к сближению с ЕАЭС, он отметил, что за десять лет Евразийский экономический союз состоялся как ведущее интеграционное объединение на Евразийском континенте, государства-члены Союза продемонстрировали темпы экономического роста, опережающие среднемировые.Он добавил, что со своей стороны РФ готова разъяснять заинтересованным государствам модальности интеграционных инициатив, нацеленных на формирование Большого Евразийского партнерства.
Отвечая на вопрос журналистов об интересе Пакистана к сближению с ЕАЭС, он отметил, что за десять лет Евразийский экономический союз состоялся как ведущее интеграционное объединение на Евразийском континенте, государства-члены Союза продемонстрировали темпы экономического роста, опережающие среднемировые.
"У многих стран мира ЕАЭС сегодня ассоциируется с энергетической и продовольственной безопасностью, взаимным уважением и равноправием входящих в него государств, строящих свои отношения на основе консенсуса. Евразийская интеграция дает очевидные выгоды всем ее участникам и работает на укрепление экономической связанности на континенте, поэтому мы не удивлены интересу других стран к сближению с ЕАЭС и Россией", — сказал Оверчук.
Он добавил, что со своей стороны РФ готова разъяснять заинтересованным государствам модальности интеграционных инициатив, нацеленных на формирование Большого Евразийского партнерства.