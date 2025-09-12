130-летняя долгожительница из Ферганы может попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Узбекистан
Самым пожилым человеком в Узбекистане признана жительница Ферганской области Хувайдо Умарова, родившаяся 1 января 1895 года.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана официально зарегистрировало старейшего жителя республики – 130-летнюю Хувайдо Умарову. Женщина также может попасть в Книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой человек, живущий на планете, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что в рамках акции минюста "Ни один человек не останется без документов", сотрудники отдела юстиции Бувайдинского района Ферганской области установили, что факт рождения местной жительницы Хувайдо Умаровой, родившейся в 1895 году, не был официально зарегистрирован.Районный отдел юстиции подал иск, который был удовлетворен.Долгожительницу также могут внести в Книгу рекордов Гиннесса как самого пожилого человека в мире. Работа по данному направлению уже начата, отметили в пресс-службе.На каком основании была определена дата рождения Умаровой, в сообщении не указано.
Самым пожилым человеком в Узбекистане признана жительница Ферганской области Хувайдо Умарова, родившаяся 1 января 1895 года.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана официально зарегистрировало старейшего жителя республики – 130-летнюю Хувайдо Умарову. Женщина также может попасть в Книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой человек, живущий на планете, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что в рамках акции минюста "Ни один человек не останется без документов", сотрудники отдела юстиции Бувайдинского района Ферганской области установили, что факт рождения местной жительницы Хувайдо Умаровой, родившейся в 1895 году, не был официально зарегистрирован.
Районный отдел юстиции подал иск, который был удовлетворен.

"По исковому заявлению, поданному Бувайдинским районным отделом юстиции, межрайонный суд по гражданским делам города Коканд провел выездное заседание и официально установил факт рождения Хувайдо Умаровой 1 января 1895 года в Бувайдинском районе", – говорится в сообщении ведомства.

Долгожительницу также могут внести в Книгу рекордов Гиннесса как самого пожилого человека в мире. Работа по данному направлению уже начата, отметили в пресс-службе.
На каком основании была определена дата рождения Умаровой, в сообщении не указано.
