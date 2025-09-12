https://uz.sputniknews.ru/20250912/130-letnyaya-dolgojitelnitsa-fergany-mojet-popast-kniga-ginnessa-51926680.html

130-летняя долгожительница из Ферганы может попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Самым пожилым человеком в Узбекистане признана жительница Ферганской области Хувайдо Умарова, родившаяся 1 января 1895 года.

ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана официально зарегистрировало старейшего жителя республики – 130-летнюю Хувайдо Умарову. Женщина также может попасть в Книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой человек, живущий на планете, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что в рамках акции минюста "Ни один человек не останется без документов", сотрудники отдела юстиции Бувайдинского района Ферганской области установили, что факт рождения местной жительницы Хувайдо Умаровой, родившейся в 1895 году, не был официально зарегистрирован.Районный отдел юстиции подал иск, который был удовлетворен.Долгожительницу также могут внести в Книгу рекордов Гиннесса как самого пожилого человека в мире. Работа по данному направлению уже начата, отметили в пресс-службе.На каком основании была определена дата рождения Умаровой, в сообщении не указано.

