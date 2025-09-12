https://uz.sputniknews.ru/20250912/tashoblast-investproekty-25-mlrd-51912640.html

В Ташкентской области реализуют новые проекты на $2,5 млрд — подробности

В области планируется наладить производство автозапчастей, замещающих импорт, открыть предприятия пищевой и текстильной промышленности, а также организовать туристические и торговые комплексы.

ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. В Ташкентской области планируется реализовать инвестиционные проекты на сумму $2,5 млрд. Их реализация позволит обеспечить занятость более 11 тысяч человек и создать экспортный потенциал на $434 млн. Об этом говорилось на совещании, посвященном эффективности проводимых реформ и новых планов в Ташкентской области с участием президента Шавката Мирзиёева.На мероприятии было отмечено, что экономика этого живописного и перспективного региона развивается стабильно. За последние восемь лет привлечено $10 млрд региональных и $8 млрд отраслевых инвестиций, открыто около 10 тысяч промышленных, торговых и сервисных предприятий.За последние три года количество предприятий с годовым оборотом свыше $10 млрд увеличилось в 1,8 раза и достигло 1,7 тысячи. Число предприятий с оборотом свыше 100 млрд сумов выросло с 137 до 193. Кроме того, при участии китайских инвесторов в области создаются крупные индустриальные парки на $2,1 млрд. Приняты постановления президента об ускоренном развитии региона в 2025–2027 годах, для реализации которых направлено свыше 40 трлн сумов. Для дальнейшего наращивания результатов по инициативе президента в Ташкентской области также был создан штаб реформ. На совещании были представлены подготовленные штабом программа и проекты.В частности, планируется построить две подстанции для организации промышленных предприятий с участием иностранных инвестиций в городах Нурафшане, Алмалыке и Чирчике.В Бекабаде планируется создание производства автозапчастей, замещающих импорт, в Аккурганском районе — открытие предприятий пищевой и текстильной промышленности, а вдоль канала Карасу, протекающего через Ахангаранский, Ангренский и Уртачирчикский районы, — организация туристических и торговых комплексов.В целом в области разработаны инвестиционные проекты на сумму $2,5 млрд. Президент подробно ознакомился с проектами и указал на дополнительные возможности.В совещании приняли участие также хокимы города Ташкента и районов. Было отмечено, что некоторые свободные участки в Ташкентской области будут переданы в распоряжение компании "Тошкент инвест" и дирекции промзон столицы для дальнейшего переноса экологически вредных предприятий за пределы города.Президент поставил задачу соединить все районы Ташкентской области со столицей скоростными электропоездами. Это позволит увеличить спрос на новое жилье, инфраструктуру и услуги, а жители смогут ежедневно ездить на работу в Ташкент.В области насчитывается 263 махалли, которые пока не специализируются ни на производстве продукции, ни на промышленности, ни на сфере услуг. Поэтому планируется развитие садоводства, выращивание лимонов, винограда, малины, брокколи и саженцев. Для помощи этим махаллям глава государства поручил привлечь компанию "Агростар", которая обеспечит население семенами, саженцами и гарантирует сбыт продукции.Ташкентская область богата земельными и водными ресурсами. Поручено эффективно использовать этот потенциал, увеличивая производство сельхозпродукции и одновременно развивая ее переработку и экспорт.Президент подчеркнул, что необходимо задействовать все имеющиеся возможности, превратив махалли в территории, свободные от безработицы и бедности.Глава государства дал соответствующие поручения ответственным министерствам и ведомствам о содействии безукоризненной реализации данных проектов и оперативном решении вопросов.

