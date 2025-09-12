https://uz.sputniknews.ru/20250912/uzbekistan-perepis-naseleniya-selskogo-xozyaystva-51917259.html

В Узбекистане проведут перепись населения и сельского хозяйства — когда это будет

В Узбекистане перепись пройдет с 15 января по 28 февраля 2026 года. Первые 17 дней сбор данных будет вестись онлайн через интернет, а в течение последующего... 12.09.2025, Sputnik Узбекистан

перепись населения

узбекистан

шавкат мирзиёев

сельское хозяйство

население

президент узбекистана

ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по эффективной организации переписи населения и сельского хозяйства в республике. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.На совещании было отмечено, что в республике последняя всеобщая перепись проводилась в 1989 году. В последние годы в этом направлении предпринят ряд шагов. В частности, принят закон "О переписи населения", согласно которому население подлежит переписи не реже одного раза каждые 10 лет, а сельское хозяйство — каждые 5 лет.На презентации рассмотрены предложения о проведении единой переписи населения и сельского хозяйства, подготовленное с учетом международной практики при участии Всемирного банка, ЮНФПА и ФАО.Согласно плану, в Узбекистане перепись пройдет с 15 января по 28 февраля 2026 года. Первые 17 дней сбор данных будет вестись онлайн через интернет, а в течение последующего месяца — методом подомового (поквартирного) обхода с участием представителей махаллинской семерки.В результате переписи создадут единую база данных о составе 38-миллионного населения республики, миграции, семейном положении, видах занятости и источниках доходов в соответствии с рекомендациями Конференции европейских статистиков 2020 года.Кроме этого, будут уточнены данные об использовании сельскохозяйственных земель, поголовье скота и птицы. Для качественного проведения переписи представители махаллинской семерки пройдут обучение по специальной программе. А для повышения осведомленности населения в стране организуют масштабную информационную кампанию — в СМИ и соцсетях будут транслироваться специальные передачи и видеоролики.Глава государства одобрил представленные предложения и поручил ответственным лицам обеспечить системное и качественное проведение переписи населения и сельского хозяйства.

узбекистан

перепись населения узбекистан сельское хозяйство мирзиёев