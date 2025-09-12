https://uz.sputniknews.ru/20250912/uzbekistan-perepis-naseleniya-selskogo-xozyaystva-51917259.html
В Узбекистане проведут перепись населения и сельского хозяйства — когда это будет
В Узбекистане проведут перепись населения и сельского хозяйства — когда это будет
Sputnik Узбекистан
В Узбекистане перепись пройдет с 15 января по 28 февраля 2026 года. Первые 17 дней сбор данных будет вестись онлайн через интернет, а в течение последующего... 12.09.2025, Sputnik Узбекистан
2025-09-12T12:36+0500
2025-09-12T12:36+0500
2025-09-12T12:36+0500
перепись населения
узбекистан
шавкат мирзиёев
сельское хозяйство
население
президент узбекистана
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0c/51922741_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_cc39a54e6a55e3f0054c9cb16d0a1809.jpg
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по эффективной организации переписи населения и сельского хозяйства в республике. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.На совещании было отмечено, что в республике последняя всеобщая перепись проводилась в 1989 году. В последние годы в этом направлении предпринят ряд шагов. В частности, принят закон "О переписи населения", согласно которому население подлежит переписи не реже одного раза каждые 10 лет, а сельское хозяйство — каждые 5 лет.На презентации рассмотрены предложения о проведении единой переписи населения и сельского хозяйства, подготовленное с учетом международной практики при участии Всемирного банка, ЮНФПА и ФАО.Согласно плану, в Узбекистане перепись пройдет с 15 января по 28 февраля 2026 года. Первые 17 дней сбор данных будет вестись онлайн через интернет, а в течение последующего месяца — методом подомового (поквартирного) обхода с участием представителей махаллинской семерки.В результате переписи создадут единую база данных о составе 38-миллионного населения республики, миграции, семейном положении, видах занятости и источниках доходов в соответствии с рекомендациями Конференции европейских статистиков 2020 года.Кроме этого, будут уточнены данные об использовании сельскохозяйственных земель, поголовье скота и птицы. Для качественного проведения переписи представители махаллинской семерки пройдут обучение по специальной программе. А для повышения осведомленности населения в стране организуют масштабную информационную кампанию — в СМИ и соцсетях будут транслироваться специальные передачи и видеоролики.Глава государства одобрил представленные предложения и поручил ответственным лицам обеспечить системное и качественное проведение переписи населения и сельского хозяйства.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0c/51922741_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_468c2fdff71d8b7df302515fe0818dfd.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
перепись населения узбекистан сельское хозяйство мирзиёев
перепись населения узбекистан сельское хозяйство мирзиёев
В Узбекистане проведут перепись населения и сельского хозяйства — когда это будет
В Узбекистане перепись пройдет с 15 января по 28 февраля 2026 года. Первые 17 дней сбор данных будет вестись онлайн через интернет, а в течение последующего месяца — методом подомового обхода с участием представителей махаллинской семерки.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по эффективной организации переписи населения и сельского хозяйства в республике. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
На совещании было отмечено, что в республике последняя всеобщая перепись проводилась в 1989 году. В последние годы в этом направлении предпринят ряд шагов. В частности, принят закон "О переписи населения", согласно которому население подлежит переписи не реже одного раза каждые 10 лет, а сельское хозяйство — каждые 5 лет.
"В 2021 году была проведена пробная перепись населения, в 2022 году — сельского хозяйства. Однако организация полномасштабной переписи требует времени на изучение международного опыта и разработку необходимых мер, поэтому ее проведение было отложено", — говорится в сообщении.
На презентации рассмотрены предложения о проведении единой переписи населения и сельского хозяйства, подготовленное с учетом международной практики при участии Всемирного банка, ЮНФПА и ФАО.
Согласно плану, в Узбекистане перепись пройдет с 15 января по 28 февраля 2026 года. Первые 17 дней сбор данных будет вестись онлайн через интернет, а в течение последующего месяца — методом подомового (поквартирного) обхода с участием представителей махаллинской семерки.
"Новый формат позволит существенно сократить расходы — будет сэкономлено 1,3 триллиона сумов. Процесс станет более простым и прозрачным, а количество вопросов уменьшено с первоначально запланированных 328 до 71", — подчеркнуто в ходе презентации.
В результате переписи создадут единую база данных о составе 38-миллионного населения республики, миграции, семейном положении, видах занятости и источниках доходов в соответствии с рекомендациями Конференции европейских статистиков 2020 года.
Кроме этого, будут уточнены данные об использовании сельскохозяйственных земель, поголовье скота и птицы.
Это позволит оценить эффективность ежегодно выделяемых в отрасль 25,6 трлн сумов, включая 2,2 трлн бюджетных средств, объем предоставляемых услуг и обеспечить продовольственную безопасность", — отмечено на презентации.
Для качественного проведения переписи представители махаллинской семерки пройдут обучение по специальной программе. А для повышения осведомленности населения в стране организуют масштабную информационную кампанию — в СМИ и соцсетях будут транслироваться специальные передачи и видеоролики.
"В целом перепись позволит определить реальные показатели в демографической и аграрной сферах, что имеет большое значение для адресной и эффективной реализации государственных программ", — отмечено в ходе презентации.
Глава государства одобрил представленные предложения и поручил ответственным лицам обеспечить системное и качественное проведение переписи населения и сельского хозяйства.