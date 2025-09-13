https://uz.sputniknews.ru/20250913/golos-kotoryy-ne-drognul-70-let-legende-rossiyskogo-televideniya-tatyane-mitkovoy-51943252.html
Голос, который не дрогнул: 70 лет легенде российского телевидения Татьяне Митковой
Сегодня журналистка, за плечами которой тысячи эфиров и любовь зрителей всей страны, отмечает юбилей.
13:25 13.09.2025 (обновлено: 14:02 13.09.2025)
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. На ТВ Миткова пришла в 17 лет и прошла путь от помощника режиссера до ведущей Центрального телевидения СССР. Потом стала лицом НТВ. "Быстро, точно и честно" – так она видит основные принципы своей работы. Коллеги отмечали ее новаторский стиль и самостоятельность в кадре, которые произвели фурор в телеэфире.
Она не раз доказывала верность своим взглядам и профессии. В 2001 году, когда многие ушли с НТВ, она вернулась и продолжает работать там по сей день. Миткова освещала сложнейшие события в истории страны, включая две чеченские войны, называя это время "невероятной болью". Сегодня она руководитель дирекции информационного вещания НТВ и многократный лауреат наград, включая ТЭФИ, Орден Дружбы и Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
Один из самых ярких поступков — отказ от литовской госнаграды в 2014 году. Миткова сделала это в знак солидарности с гендиректором "России сегодня" Дмитрием Киселëвым, которого президент Литвы Грибаускайте вычеркнула из списка. Эту медаль оба журналиста получили в 1994 году за освещение Вильнюсских событий 1991 года.
Быть русской для нее — это "поддерживать страну, поддерживать людей, помогать, чем можно и прежде всего не делать пакостей". Она поддержала СВО, а, попав под санкции Канады, заявила: "Работать будем еще лучше".
Несмотря на годы, Миткова не собирается уходить из профессии: "Я работала на ТВ всю свою жизнь и ничего другого делать не умею… Лучше уставать, чем маяться от безделья".