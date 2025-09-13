https://uz.sputniknews.ru/20250913/prezident-rossii-prizval-k-otkrytosti-i-vzaimnomu-uvajeniyu-mejdu-stranami-51939229.html

Президент России призвал к открытости и взаимному уважению между странами

Владимир Путин выступил на пленарном заседании XI международного Форума объединенных культур. Меропрятие проходит в Санкт-Петербурге с 10 по 13 сентября. Тема форума этого года — "Возвращение к культуре — новые возможности".

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Санкт-Петербургского международного Форума объединенных культур.В ходе своего выступления глава РФ высказался о важности стремления к открытости и взаимному уважению между странами.Президент России также отметил, что страна готова делиться с партнерами успешными практиками в области культуры и вместе с ними наполнять культурное пространство яркими событиями.Президент РФ заявил, что национальная культура может обогащаться только во взаимодействии с другими культурами.Он подчеркнул, что многонациональность России является бесценным даром, это определило богатство российской культуры.По словам российского лидера, когда общество верит в свою собственную исключительность, в нем наступает духовный кризис и стагнация.Также президент призвал не допустить девальвации ценностей свободы и прав человека, утраты национальных особенностей в условиях стремительного развития технологий и искусственного интеллекта.Владимир Путин отметил особую значимость диалога культур в эпоху стремительного развития технологий, включая и искусственный интеллект. Он подчеркнул, что они делают сегодняшний мир все более взаимосвязанным, открывают колоссальные возможности для создания смелых экспериментов и новаторства, в том числе и в культуре.Президент РФ подчеркнул, что Россия выступает за укрепление взаимодействия писателей разных стран. По его мнению, свободный от стереотипов и предвзятости диалог деятелей культуры будет способствовать расширению сотрудничества и совместной работы стран.Президент пожелал им плодотворной работы.Он указал и на то, что все форумы — а сейчас проходит уже 11-й — утверждали главный, ключевой принцип: чем ярче, насыщеннее и самобытнее многообразие народов – тем богаче общее культурное достояние, тем стабильнее и успешнее будущее всей планеты.Также глава РФ пожелал успешных выступлений всем участникам международного музыкального конкурса "Интервидение", который пройдет на следующей неделе в России.Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года — "Возвращение к культуре — новые возможности".

