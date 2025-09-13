Президент России призвал к открытости и взаимному уважению между странами

https://uz.sputniknews.ru/20250913/prezident-rossii-prizval-k-otkrytosti-i-vzaimnomu-uvajeniyu-mejdu-stranami-51939229.html
Владимир Путин выступил на пленарном заседании XI международного Форума объединенных культур. Меропрятие проходит в Санкт-Петербурге с 10 по 13 сентября. Тема форума этого года — "Возвращение к культуре — новые возможности".
2025-09-13T10:00+0500
2025-09-13T10:00+0500
2025-09-13T10:40+0500
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Санкт-Петербургского международного Форума объединенных культур.В ходе своего выступления глава РФ высказался о важности стремления к открытости и взаимному уважению между странами.Президент России также отметил, что страна готова делиться с партнерами успешными практиками в области культуры и вместе с ними наполнять культурное пространство яркими событиями.Президент РФ заявил, что национальная культура может обогащаться только во взаимодействии с другими культурами.Он подчеркнул, что многонациональность России является бесценным даром, это определило богатство российской культуры.По словам российского лидера, когда общество верит в свою собственную исключительность, в нем наступает духовный кризис и стагнация.Также президент призвал не допустить девальвации ценностей свободы и прав человека, утраты национальных особенностей в условиях стремительного развития технологий и искусственного интеллекта.Владимир Путин отметил особую значимость диалога культур в эпоху стремительного развития технологий, включая и искусственный интеллект. Он подчеркнул, что они делают сегодняшний мир все более взаимосвязанным, открывают колоссальные возможности для создания смелых экспериментов и новаторства, в том числе и в культуре.Президент РФ подчеркнул, что Россия выступает за укрепление взаимодействия писателей разных стран. По его мнению, свободный от стереотипов и предвзятости диалог деятелей культуры будет способствовать расширению сотрудничества и совместной работы стран.Президент пожелал им плодотворной работы.Он указал и на то, что все форумы — а сейчас проходит уже 11-й — утверждали главный, ключевой принцип: чем ярче, насыщеннее и самобытнее многообразие народов – тем богаче общее культурное достояние, тем стабильнее и успешнее будущее всей планеты.Также глава РФ пожелал успешных выступлений всем участникам международного музыкального конкурса "Интервидение", который пройдет на следующей неделе в России.Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года — "Возвращение к культуре — новые возможности".
10:00 13.09.2025 (обновлено: 10:40 13.09.2025)
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Санкт-Петербургского международного Форума объединенных культур.
В ходе своего выступления глава РФ высказался о важности стремления к открытости и взаимному уважению между странами.
"Мы должны стремиться к открытости и уважению друг друга, быть готовы учиться новому, вносить свой вклад в укрепление и развитие мирового культурного пространства, а значит – в достойное, мирное, благополучное будущее наших народов", — сказал он.
Президент России также отметил, что страна готова делиться с партнерами успешными практиками в области культуры и вместе с ними наполнять культурное пространство яркими событиями.
"Рассчитываем, что наши успешные практики в сфере культуры могут быть востребованы и в других странах нашими друзьями. Мы, безусловно, готовы делиться этим опытом со всеми партнерами, вместе с ними наполнять глобальное культурное пространство яркими событиями", — сказал Путин.
Президент РФ заявил, что национальная культура может обогащаться только во взаимодействии с другими культурами.
"Мы в России твердо знаем, национальная культура может развиваться и обогащаться только во взаимодействии с другими культурами. Наша страна изначально складывалась именно как многонациональная. И именно этот бесценный дар определил ее неповторимую культурную политику", — сказал Путин.
Он подчеркнул, что многонациональность России является бесценным даром, это определило богатство российской культуры.
"Наша страна изначально складывалась именно как многонациональная, и именно этот бесценный дар определил ее неповторимую культурную палитру и статус державы, поистине великой своим искусством, наукой, литературой", — сказал Путин.
По словам российского лидера, когда общество верит в свою собственную исключительность, в нем наступает духовный кризис и стагнация.
"Когда общество замыкается в себе и слепо, догматично верит в свою исключительность и превосходство над другими, наступает период духовного и интеллектуального кризиса, а следом упадок культуры и стагнация, причем во всех сферах жизни", — предупредил он.
Также президент призвал не допустить девальвации ценностей свободы и прав человека, утраты национальных особенностей в условиях стремительного развития технологий и искусственного интеллекта.
Владимир Путин отметил особую значимость диалога культур в эпоху стремительного развития технологий, включая и искусственный интеллект. Он подчеркнул, что они делают сегодняшний мир все более взаимосвязанным, открывают колоссальные возможности для создания смелых экспериментов и новаторства, в том числе и в культуре.
"При этом, наша общая задача – избежать рисков негативных социальных и общественных последствий, в частности, размывания, девальвации ценностей свободы и прав человека, этических и нравственных норм, утраты национальных особенностей и культурного разнообразия, без которых мировая гармония невозможна", — сказал Путин на пленарном заседании.
Президент РФ подчеркнул, что Россия выступает за укрепление взаимодействия писателей разных стран. По его мнению, свободный от стереотипов и предвзятости диалог деятелей культуры будет способствовать расширению сотрудничества и совместной работы стран.
"Уверен, ваш профессиональный, свободный от стереотипов и предвзятости диалог будет способствовать расширению сотрудничества и совместной работы государств и народов, воплотит девиз нынешнего форума — "Возвращение к культуре — новые возможности" — в яркие, востребованные современные проекты", — сказал Путин, обращаясь к участникам Форума.
Президент пожелал им плодотворной работы.
"Знаю, в программе форума запланировано много профессиональных дискуссий, творческих встреч. Ваши идеи и предложения постараемся максимально учесть в работе с партнёрами во всех международных организациях, где мы активно присутствуем. Это и ШОС, о которой я уже сказал, и БРИКС, и другие международные структуры", — отметил Путин.
Он указал и на то, что все форумы — а сейчас проходит уже 11-й — утверждали главный, ключевой принцип: чем ярче, насыщеннее и самобытнее многообразие народов – тем богаче общее культурное достояние, тем стабильнее и успешнее будущее всей планеты.
Также глава РФ пожелал успешных выступлений всем участникам международного музыкального конкурса "Интервидение", который пройдет на следующей неделе в России.
"Я желаю все конкурсантам успешных выступлений, нет сомнения, что они внесут свой значимый вклад в укрепление диалога культур и народов", — сказал глава государства.
Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года — "Возвращение к культуре — новые возможности".