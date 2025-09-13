https://uz.sputniknews.ru/20250913/rossiyskie-voennye-osvobodili-novonikolaevku-dnepropetrovsk-51944023.html
Российские военные освободили Новониколаевку в Днепропетровской области
Российские военные освободили Новониколаевку в Днепропетровской области
В зоне ответственности группировки войск "Восток" противник потерял более 240 военнослужащих.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. ВС РФ освободили населенный пункт Новониколаевка в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России.Кроме того, российская группировка нанесла поражение формированиям трех украинских бригад в различных районах Днепропетровской и Запорожской областей.В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, 10 автомобилей и 155 мм гаубицу М777 производства США. Уничтожен склад материальных средств.
Российские военные освободили Новониколаевку в Днепропетровской области
В зоне ответственности группировки войск "Восток" противник потерял более 240 военнослужащих.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik.
ВС РФ освободили населенный пункт Новониколаевка в Днепропетровской области, сообщили
в Минобороны России.
"В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Новониколаевка Днепропетровской области", — говорится в сводке российского ведомства.
Кроме того, российская группировка нанесла поражение формированиям трех украинских бригад в различных районах Днепропетровской и Запорожской областей.
"Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Коломийцы, Калиновское Днепропетровской области, Червоное и Дорожнянка Запорожской области", — говорится в сводке российского ведомства.
В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, 10 автомобилей и 155 мм гаубицу М777 производства США. Уничтожен склад материальных средств.