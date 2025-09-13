Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250913/shavkat-mirziyoev-osudil-raketnuyu-ataku-izrail-katar-51940961.html
Шавкат Мирзиёев осудил ракетную атаку Израиля по столице Катара
Шавкат Мирзиёев осудил ракетную атаку Израиля по столице Катара
Sputnik Узбекистан
Узбекистан выступает против любых форм применения силы в международных отношениях и шагов, ведущих к дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
2025-09-13T11:08+0500
2025-09-13T11:08+0500
шавкат мирзиёев
узбекистан
катар
доха
израиль
телефонный разговор
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/0a/45121876_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7e711450a95e405f5d2e5dff927c15b0.jpg
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Эмиром Государства Катар Шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Об этом сообщили в пресс-службе узбекского лидера.В ходе беседы стороны рассмотрели актуальные вопросы узбекско-катарских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества.В начале диалога Шавкат Мирзиёев решительно осудил недавно нанесенные израильской стороной ракетные удары по столице Катара – городу Дохе. Он отметил, что подобные недопустимые действия, нарушающие независимость и суверенитет, а также представляющие угрозу безопасности Катара, противоречат Уставу ООН, основополагающим нормам и принципам международного права.Президент подчеркнул, Узбекистан выступает против любых форм применения силы в международных отношениях и шагов, ведущих к дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке.Также он пожелал успешного проведения экстренного арабо-исламского саммита, созываемого по инициативе Катара.В свою очередь, Эмир Катара выразил глубокую признательность за проявленную солидарность и поддержку.В ходе телефонного разговора были также обсуждены вопросы продолжения активных политических контактов и принятия скоординированных мер по ускорению реализации проектов кооперации ведущих компаний двух стран.
https://uz.sputniknews.ru/20250910/uzbekistan-osudil-udary-izrailya-po-kataru-51865254.html
узбекистан
катар
доха
израиль
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/0a/45121876_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b61dbf0f1786b6f202aa5d7a8b520112.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев осудил ракетная атака израиль катар телефонный разговор доха
шавкат мирзиёев осудил ракетная атака израиль катар телефонный разговор доха

Шавкат Мирзиёев осудил ракетную атаку Израиля по столице Катара

11:08 13.09.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.09.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Узбекистан выступает против любых форм применения силы в международных отношениях и шагов, ведущих к дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Эмиром Государства Катар Шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Об этом сообщили в пресс-службе узбекского лидера.
В ходе беседы стороны рассмотрели актуальные вопросы узбекско-катарских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества.
В начале диалога Шавкат Мирзиёев решительно осудил недавно нанесенные израильской стороной ракетные удары по столице Катара – городу Дохе. Он отметил, что подобные недопустимые действия, нарушающие независимость и суверенитет, а также представляющие угрозу безопасности Катара, противоречат Уставу ООН, основополагающим нормам и принципам международного права.
Президент подчеркнул, Узбекистан выступает против любых форм применения силы в международных отношениях и шагов, ведущих к дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
Также он пожелал успешного проведения экстренного арабо-исламского саммита, созываемого по инициативе Катара.
В свою очередь, Эмир Катара выразил глубокую признательность за проявленную солидарность и поддержку.
В ходе телефонного разговора были также обсуждены вопросы продолжения активных политических контактов и принятия скоординированных мер по ускорению реализации проектов кооперации ведущих компаний двух стран.
Фасад здания МИД Узбекистана с над писем и гербом - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.09.2025
Подобные действия являются неприемлемыми — Узбекистан осудил удары Израиля по Катару
10 сентября, 09:50
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0