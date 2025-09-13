https://uz.sputniknews.ru/20250913/shavkat-mirziyoev-osudil-raketnuyu-ataku-izrail-katar-51940961.html

Шавкат Мирзиёев осудил ракетную атаку Израиля по столице Катара

Шавкат Мирзиёев осудил ракетную атаку Израиля по столице Катара

Узбекистан выступает против любых форм применения силы в международных отношениях и шагов, ведущих к дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Эмиром Государства Катар Шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Об этом сообщили в пресс-службе узбекского лидера.В ходе беседы стороны рассмотрели актуальные вопросы узбекско-катарских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества.В начале диалога Шавкат Мирзиёев решительно осудил недавно нанесенные израильской стороной ракетные удары по столице Катара – городу Дохе. Он отметил, что подобные недопустимые действия, нарушающие независимость и суверенитет, а также представляющие угрозу безопасности Катара, противоречат Уставу ООН, основополагающим нормам и принципам международного права.Президент подчеркнул, Узбекистан выступает против любых форм применения силы в международных отношениях и шагов, ведущих к дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке.Также он пожелал успешного проведения экстренного арабо-исламского саммита, созываемого по инициативе Катара.В свою очередь, Эмир Катара выразил глубокую признательность за проявленную солидарность и поддержку.В ходе телефонного разговора были также обсуждены вопросы продолжения активных политических контактов и принятия скоординированных мер по ускорению реализации проектов кооперации ведущих компаний двух стран.

