https://uz.sputniknews.ru/20250913/sovet-eek-izmenil-texreglamenty-parfyumerno-kosmeticheskuyu-produktsiyu-tovary-legproma-51945976.html

Совет ЕЭК изменил техрегламенты на парфюмерно-косметическую продукцию и товары легпрома

Совет ЕЭК изменил техрегламенты на парфюмерно-косметическую продукцию и товары легпрома

Sputnik Узбекистан

Поправки гарантируют применение единых процедур оценки соответствия и сопоставимость результатов проводимой оценки в каждой стране ЕАЭС.

2025-09-13T16:26+0500

2025-09-13T16:26+0500

2025-09-13T17:52+0500

еаэс и узбекистан

еэк

еаэс

маркировка

товар

парфюмерия

косметика

комиссия

стандарт

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/02/12/22818063_0:80:3071:1807_1920x0_80_0_0_8ea6f6c6f0307d20df1dab7311479c2c.jpg

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии принял изменения в технические регламенты Евразийского экономического союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"и "О безопасности продукции легкой промышленности", которые подготовлены Комиссией совместно со странами Евразийского экономического союза. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.Уточнены требования к составу парфюмерно-косметической продукции в части актуализации перечней веществ, запрещенных к использованию в такой продукции, разрешенных к использованию с учетом установленных ограничений, разрешенных красителей, консервантов и УФ-фильтров.Сейчас предусмотрено наличие в маркировке слов "содержит формальдегид", если теоретическая концентрация формальдегида превышает 0,05%. С 1 января 2027 года вступит в силу новая норма, и слова "содержит формальдегид" в маркировке нужно будет наносить в случае, если теоретическая концентрация формальдегида будет превышать 0,001%.Что касается техрегламента на продукцию легпрома, в документе схемы и процедуры сертификации и декларирования соответствия приведены в соответствие с типовыми схемами, утвержденными Решением Совета Комиссии № 44, с учетом практики применения указанного техрегламента. В ЕЭК отметили, что поправки гарантируют применение единых процедур оценки соответствия и сопоставимость результатов проводимой оценки в каждой стране ЕАЭС. Таким образом, продолжается системный пересмотр процедур оценки соответствия в техрегламентах Евразийского экономического союза.

https://uz.sputniknews.ru/20250718/myaso-pischevye-dobavki-parfyumeriya-eek-standarty-k-ryadu-texreglamentov-eaes--50643935.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еэк техрегламент еаэс парфюмерная продукция легпром маркировка