Совет ЕЭК изменил техрегламенты на парфюмерно-косметическую продукцию и товары легпрома
Совет ЕЭК изменил техрегламенты на парфюмерно-косметическую продукцию и товары легпрома
Поправки гарантируют применение единых процедур оценки соответствия и сопоставимость результатов проводимой оценки в каждой стране ЕАЭС.
2025-09-13T16:26+0500
2025-09-13T16:26+0500
2025-09-13T17:52+0500
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии принял изменения в технические регламенты Евразийского экономического союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"и "О безопасности продукции легкой промышленности", которые подготовлены Комиссией совместно со странами Евразийского экономического союза. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.Уточнены требования к составу парфюмерно-косметической продукции в части актуализации перечней веществ, запрещенных к использованию в такой продукции, разрешенных к использованию с учетом установленных ограничений, разрешенных красителей, консервантов и УФ-фильтров.Сейчас предусмотрено наличие в маркировке слов "содержит формальдегид", если теоретическая концентрация формальдегида превышает 0,05%. С 1 января 2027 года вступит в силу новая норма, и слова "содержит формальдегид" в маркировке нужно будет наносить в случае, если теоретическая концентрация формальдегида будет превышать 0,001%.Что касается техрегламента на продукцию легпрома, в документе схемы и процедуры сертификации и декларирования соответствия приведены в соответствие с типовыми схемами, утвержденными Решением Совета Комиссии № 44, с учетом практики применения указанного техрегламента. В ЕЭК отметили, что поправки гарантируют применение единых процедур оценки соответствия и сопоставимость результатов проводимой оценки в каждой стране ЕАЭС. Таким образом, продолжается системный пересмотр процедур оценки соответствия в техрегламентах Евразийского экономического союза.
Совет ЕЭК изменил техрегламенты на парфюмерно-косметическую продукцию и товары легпрома
16:26 13.09.2025 (обновлено: 17:52 13.09.2025)
Поправки гарантируют применение единых процедур оценки соответствия и сопоставимость результатов проводимой оценки в каждой стране ЕАЭС.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik.
Совет Евразийской экономической комиссии принял изменения в технические регламенты Евразийского экономического союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"и "О безопасности продукции легкой промышленности", которые подготовлены Комиссией совместно со странами Евразийского экономического союза. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.
в пресс-службе ЕЭК.
Уточнены требования к составу парфюмерно-косметической продукции в части актуализации перечней веществ, запрещенных к использованию в такой продукции, разрешенных к использованию с учетом установленных ограничений, разрешенных красителей, консервантов и УФ-фильтров.
"Изменения вступят в силу через 12 месяцев после их официального опубликования. При этом проект предусматривает отложенную норму (до 1 января 2027 года) для уровня максимальной теоретической концентрации формальдегида, который может выделиться из готовой продукции. Информацию об этом производитель должен указывать в маркировке", – отметили в Комиссии.
Сейчас предусмотрено наличие в маркировке слов "содержит формальдегид", если теоретическая концентрация формальдегида превышает 0,05%. С 1 января 2027 года вступит в силу новая норма, и слова "содержит формальдегид" в маркировке нужно будет наносить в случае, если теоретическая концентрация формальдегида будет превышать 0,001%.
Что касается техрегламента на продукцию
легпрома, в документе схемы и процедуры сертификации и декларирования соответствия приведены в соответствие с типовыми схемами, утвержденными Решением Совета Комиссии № 44, с учетом практики применения указанного техрегламента.
"Регламентированы возможность применения в течение года протоколов испытаний для последующих партий аналогичной продукции, а также возможность использования в течение трех лет протоколов испытаний материалов и комплектующих при оценке соответствия серийно выпускаемой продукции, изготовленной с применением этих материалов и комплектующих", – говорится в сообщении.
В ЕЭК отметили, что поправки гарантируют применение единых процедур оценки соответствия и сопоставимость результатов проводимой оценки в каждой стране ЕАЭС. Таким образом, продолжается системный пересмотр процедур оценки соответствия в техрегламентах Евразийского экономического союза.