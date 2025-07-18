Мясо, табак, парфюмерия: в ЕЭК обсудили стандарты к ряду техрегламентов ЕАЭС
17:45 18.07.2025 (обновлено: 17:50 18.07.2025)
© Sputnik / Варвара ГертьеПокупательница в магазине
© Sputnik / Варвара Гертье
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Предложения стран ЕАЭС в план научно-исследовательских работ ЕЭК обсуждены на 60-м заседании Консультативного комитета по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Стандарты к ряду техрегламентов ЕАЭС обсудили в профильном комитете Евразийской экономической комиссии, сообщили в пресс-службе ЕЭК.
"Предложения стран Евразийского экономического союза в план научно-исследовательских работ ЕЭК с целью разработки недостающих методик контроля выполнения отдельных обязательных требований техрегламентов обсуждены на 60-м заседании Консультативного комитета по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер", — говорится в сообщении.
© ЕЭКАктуализация перечней стандартов к ряду техрегламентов ЕАЭС обсуждена на профильном Консультативном комитете
Актуализация перечней стандартов к ряду техрегламентов ЕАЭС обсуждена на профильном Консультативном комитете
© ЕЭК
К разработке предложены две методики исследований (измерений) под техрегламент на мясо птицы и продукцию его переработки.
"Они направлены на реализацию "отложенных" норм TP ЕАЭС 051/2021 в части контроля за остатками гормональных и гормоноподобных веществ в продуктах убоя птицы и нормирования массовой доли влаги, выделившейся при хранении охлажденной продукции из мяса птицы", — говорится в сообщении.
Также предложено разработать методику измерений массовой доли кумарина в пищевой и табачной продукции для обеспечения требований ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" и Технический регламент на табачную продукции" (ТР ТС 035/2014).
Все названные работы планируется включить в план НИР Комиссии на 2026-2027 годы.
На заседании одобрены предложения по актуализации Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции, являющейся источником ионизирующего излучения, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества.
Также одобрены изменения в перечни стандартов к двум техрегламентам: "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011) и "О требованиях к магистральным трубопроводам для транспортирования жидких и газообразных углеводородов" (ТР ЕАЭС 049/2020).
Кроме того, утверждены актуализированные составы ряда тематических рабочих групп и подкомитетов при Консультативном комитете.