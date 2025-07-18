https://uz.sputniknews.ru/20250718/myaso-pischevye-dobavki-parfyumeriya-eek-standarty-k-ryadu-texreglamentov-eaes--50643935.html

Мясо, табак, парфюмерия: в ЕЭК обсудили стандарты к ряду техрегламентов ЕАЭС

Мясо, табак, парфюмерия: в ЕЭК обсудили стандарты к ряду техрегламентов ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Предложения стран ЕАЭС в план научно-исследовательских работ ЕЭК обсуждены на 60-м заседании Консультативного комитета по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер.

2025-07-18T17:45+0500

2025-07-18T17:45+0500

2025-07-18T17:50+0500

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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Стандарты к ряду техрегламентов ЕАЭС обсудили в профильном комитете Евразийской экономической комиссии, сообщили в пресс-службе ЕЭК.К разработке предложены две методики исследований (измерений) под техрегламент на мясо птицы и продукцию его переработки. Также предложено разработать методику измерений массовой доли кумарина в пищевой и табачной продукции для обеспечения требований ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" и Технический регламент на табачную продукции" (ТР ТС 035/2014).Все названные работы планируется включить в план НИР Комиссии на 2026-2027 годы.На заседании одобрены предложения по актуализации Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции, являющейся источником ионизирующего излучения, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества.ЕЭК изменила техрегламент ЕАЭС на природный горючий газТакже одобрены изменения в перечни стандартов к двум техрегламентам: "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011) и "О требованиях к магистральным трубопроводам для транспортирования жидких и газообразных углеводородов" (ТР ЕАЭС 049/2020).Кроме того, утверждены актуализированные составы ряда тематических рабочих групп и подкомитетов при Консультативном комитете.

https://uz.sputniknews.ru/20250527/eaes-novye-standarty-texreglament-zerno-49561122.html

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