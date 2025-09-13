https://uz.sputniknews.ru/20250913/uzbekistan-zanyal-pervoe-mesto-v-medalnom-zachete-chempionata-azii-po-dzyudo-sredi-yuniorov-51944475.html

Узбекистан занял I место в медальном зачете чемпионата Азии по дзюдо среди юниоров

В индонезийском городе Джакарте завершилось первенство континента по дзюдо среди юниоров. На турнире юные спортсмены из Узбекистана завоевали 18 медалей.

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Представители юношеской сборной Узбекистана по дзюдо заняли первое место в медальном зачете чемпионата Азии, сообщает НОК.В индонезийском городе Джакарте завершилось первенство континента по дзюдо среди юниоров. В поединках, состоявшихся 12 сентября, сборная Узбекистана завоевала 3 золотые, 1 серебряную и 6 бронзовых медалей. Золотые медали: Серебряная медаль:Бронзовые медали: Всего в турнире среди юниоров, проходившем 11-12 сентября, участвовали 196 дзюдоистов из 21 страны.

