Узбекистан занял I место в медальном зачете чемпионата Азии по дзюдо среди юниоров
15:12 13.09.2025 (обновлено: 15:43 13.09.2025)
© НОК УзбекистанаЮношеская сборная Узбекистана по дзюдо заняла первое место в медальном зачете чемпионата Азии
© НОК Узбекистана
Подписаться
В индонезийском городе Джакарте завершилось первенство континента по дзюдо среди юниоров. На турнире юные спортсмены из Узбекистана завоевали 18 медалей.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Представители юношеской сборной Узбекистана по дзюдо заняли первое место в медальном зачете чемпионата Азии, сообщает НОК.
В индонезийском городе Джакарте завершилось первенство континента по дзюдо среди юниоров. В поединках, состоявшихся 12 сентября, сборная Узбекистана завоевала 3 золотые, 1 серебряную и 6 бронзовых медалей.
© НОК УзбекистанаЮношеская сборная Узбекистана по дзюдо заняла первое место в медальном зачете чемпионата Азии
Юношеская сборная Узбекистана по дзюдо заняла первое место в медальном зачете чемпионата Азии
© НОК Узбекистана
Золотые медали:
-90 кг: Журабек Эшпулатов
+90 кг: Алибек Дурдиев
-70 кг: Интизор Узакбаева
Серебряная медаль:
-57 кг: Мафтуна Ахмедова
Бронзовые медали:
-73 кг: Саъдулла Равшанов
-73 кг: Даулет Турдияров
-90 кг: Иномжон Баходиров
-57 кг: Гулсанам Хазраткулова
-63 кг: Зухра Умарова
+70 кг: Зарина Бобоназарова
© НОК УзбекистанаЮношеская сборная Узбекистана по дзюдо заняла первое место в медальном зачете чемпионата Азии
Юношеская сборная Узбекистана по дзюдо заняла первое место в медальном зачете чемпионата Азии
© НОК Узбекистана
"Таким образом, узбекские дзюдоисты завоевали 7 золотых, 3 серебряные и 8 бронзовых медалей, что позволило им занять первое место в общекомандном зачете", — говорится в сообщении.
Всего в турнире среди юниоров, проходившем 11-12 сентября, участвовали 196 дзюдоистов из 21 страны.