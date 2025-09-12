Узбекистан
Узбекистанцы успешно стартовали на юношеском чемпионате Азии по дзюдо в Индонезии
Узбекистанцы успешно стартовали на юношеском чемпионате Азии по дзюдо в Индонезии
В Джакарте (Индонезия) 11-12 сентября проходит чемпионат Азии по дзюдо среди юниоров.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Юные дзюдоисты из Узбекистана успешно стартовали на чемпионате Азии по дзюдо среди юниоров, который проходит 11-12 сентября в индонезийском городе Джакарте. Об этом сообщает пресс-служба НОК.Как сообщили в комитете, в первый день представители сборной Узбекистана завоевали 4 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали. ЧМ по дзюдо: узбекистанцы заняли первое место в общекомандном зачетеЗолотые медали завоевали Мухаммадкарим Носиров (-60 кг), Санжарбек Ашуров (-66 кг) Дилафруз Болтабоева (-40 кг) и Наргиза Дусмаматова (-48 кг).Серебра удостоились Мохинур Оллоберганова (-40 кг) и Нигина Умрзокова (-52 кг), а бронзовые медали достались Мухаммадкодиру Шодманову (-50 кг) и Абубакру Сатторову (-55 кг).Всего в турнире юниоров участвуют 196 дзюдоистов из 21 страны.
10:40 12.09.2025
В первый день чемпионата Азии по дзюдо среди юниоров сборная Узбекистана завоевала 8 наград.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Юные дзюдоисты из Узбекистана успешно стартовали на чемпионате Азии по дзюдо среди юниоров, который проходит 11-12 сентября в индонезийском городе Джакарте. Об этом сообщает пресс-служба НОК.
Как сообщили в комитете, в первый день представители сборной Узбекистана завоевали 4 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.
ЧМ по дзюдо: узбекистанцы заняли первое место в общекомандном зачете
Золотые медали завоевали Мухаммадкарим Носиров (-60 кг), Санжарбек Ашуров (-66 кг) Дилафруз Болтабоева (-40 кг) и Наргиза Дусмаматова (-48 кг).
Серебра удостоились Мохинур Оллоберганова (-40 кг) и Нигина Умрзокова (-52 кг), а бронзовые медали достались Мухаммадкодиру Шодманову (-50 кг) и Абубакру Сатторову (-55 кг).
Всего в турнире юниоров участвуют 196 дзюдоистов из 21 страны.
