Узбекистанцы успешно стартовали на юношеском чемпионате Азии по дзюдо в Индонезии

В Джакарте (Индонезия) 11-12 сентября проходит чемпионат Азии по дзюдо среди юниоров.

ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Юные дзюдоисты из Узбекистана успешно стартовали на чемпионате Азии по дзюдо среди юниоров, который проходит 11-12 сентября в индонезийском городе Джакарте. Об этом сообщает пресс-служба НОК.Как сообщили в комитете, в первый день представители сборной Узбекистана завоевали 4 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали. ЧМ по дзюдо: узбекистанцы заняли первое место в общекомандном зачетеЗолотые медали завоевали Мухаммадкарим Носиров (-60 кг), Санжарбек Ашуров (-66 кг) Дилафруз Болтабоева (-40 кг) и Наргиза Дусмаматова (-48 кг).Серебра удостоились Мохинур Оллоберганова (-40 кг) и Нигина Умрзокова (-52 кг), а бронзовые медали достались Мухаммадкодиру Шодманову (-50 кг) и Абубакру Сатторову (-55 кг).Всего в турнире юниоров участвуют 196 дзюдоистов из 21 страны.

