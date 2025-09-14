В Намангане нашли редкие рукописи и монеты VIII века — фото
Фонды комплекса Янги Ахси, входящего в состав Ахсикентского археологического парка, пополнились 68 новыми монетами и 27 книгами.
ТАШКЕНТ, 14 сентября — Sputnik. В Наманганской области археологи обнаружили рукопись VIII века и монеты, отчеканенные в период Аббасидов. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.
Серебряные монеты периода правления Аббасидов VIII века имеют надписи на арабском языке. Уникальная рукописная книга на арабском языке включает ценные сведения по геометрии, математике, астрономии и медицине.
В числе находок также монеты эпохи Саманидов и Караханидов. Помимо этого, в коллекции есть европейские экземпляры, выпущенные в Швеции в 1667–1670 годах и в Великобритании в 1836-м.
В настоящее время экспедиция археологического комплекса Ахсикента продолжает раскопки в Яккайигитском саду, где в свое время находилась резиденция Умаршейха Мирзо.