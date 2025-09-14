Узбекистан
В Намангане нашли редкие рукописи и монеты VIII века — фото
В Намангане нашли редкие рукописи и монеты VIII века — фото
Фонды комплекса Янги Ахси, входящего в состав Ахсикентского археологического парка, пополнились 68 новыми монетами и 27 книгами
ТАШКЕНТ, 14 сентября — Sputnik. В Наманганской области археологи обнаружили рукопись VIII века и монеты, отчеканенные в период Аббасидов. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.Фонды комплекса Янги Ахси, входящего в состав Ахсикентского археологического парка, пополнились 68 новыми монетами и 27 книгами.Серебряные монеты периода правления Аббасидов VIII века имеют надписи на арабском языке. Уникальная рукописная книга на арабском языке включает ценные сведения по геометрии, математике, астрономии и медицине.В числе находок также монеты эпохи Саманидов и Караханидов. Помимо этого, в коллекции есть европейские экземпляры, выпущенные в Швеции в 1667–1670 годах и в Великобритании в 1836-м.В настоящее время экспедиция археологического комплекса Ахсикента продолжает раскопки в Яккайигитском саду, где в свое время находилась резиденция Умаршейха Мирзо.
Серебряные монеты периода правления Аббасидов VIII века имеют надписи на арабском языке. Уникальная рукописная книга на арабском языке включает ценные сведения по геометрии, математике, астрономии и медицине.
В числе находок также монеты эпохи Саманидов и Караханидов. Помимо этого, в коллекции есть европейские экземпляры, выпущенные в Швеции в 1667–1670 годах и в Великобритании в 1836-м.
В настоящее время экспедиция археологического комплекса Ахсикента продолжает раскопки в Яккайигитском саду, где в свое время находилась резиденция Умаршейха Мирзо.
Кархана, Тункат и Суюрлитепа: археологические открытия в Ташкентской области
Кархана, Тункат и Суюрлитепа: археологические открытия в Узбекистане
18 июля, 18:40
