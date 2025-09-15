https://uz.sputniknews.ru/20250915/komu-nelzya-est-vinograd-51964747.html

Врач: кому нельзя есть виноград

Даже при отсутствии противопоказаний виноград лучше употреблять отдельно от остальных продуктов, исключением могут являться только сладкие фрукты и ягоды, иначе он может спровоцировать брожение в кишечнике

Виноград не стоит есть в период обострения язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, а также при сахарном диабете, ожирении и гипертонии из-за большого количества сахара в составе, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Людмилу Сухорукову. Она добавила, что даже при отсутствии противопоказаний виноград следует употреблять в пищу отдельно от остальных продуктов. Исключение — другие сладкие фрукты и ягоды, иначе можно спровоцировать брожение в кишечнике.

