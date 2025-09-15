https://uz.sputniknews.ru/20250915/komu-nelzya-est-vinograd-51964747.html
Врач: кому нельзя есть виноград
Врач: кому нельзя есть виноград
Sputnik Узбекистан
Даже при отсутствии противопоказаний виноград лучше употреблять отдельно от остальных продуктов, исключением могут являться только сладкие фрукты и ягоды, иначе он может спровоцировать брожение в кишечнике
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0f/51976032_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_01b19737ca527b2d04d47164dff9f021.jpg
Виноград не стоит есть в период обострения язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, а также при сахарном диабете, ожирении и гипертонии из-за большого количества сахара в составе, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Людмилу Сухорукову. Она добавила, что даже при отсутствии противопоказаний виноград следует употреблять в пищу отдельно от остальных продуктов. Исключение — другие сладкие фрукты и ягоды, иначе можно спровоцировать брожение в кишечнике.
https://uz.sputniknews.ru/20250824/mejdunarodnyy-festival-vinograda-i-vinodeliya-uzum-sayli-51473237.html
Врач: кому нельзя есть виноград
Даже при отсутствии противопоказаний виноград лучше употреблять отдельно от остальных продуктов, исключением могут являться только сладкие фрукты и ягоды, иначе он может спровоцировать брожение в кишечнике.
Виноград не стоит есть в период обострения язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, а также при сахарном диабете, ожирении и гипертонии из-за большого количества сахара в составе, сообщает РИА Новости
со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Людмилу Сухорукову.
"Виноград не рекомендуется употреблять в период обострения язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, а также при вздутии и диарее. Противопоказаниями также являются: сахарный диабет, ожирение, гипертония, цирроз печени, колит, кариес и стоматит, ведь виноград содержит очень большое количество сахара", — пояснила врач.
Она добавила, что даже при отсутствии противопоказаний виноград следует употреблять в пищу отдельно от остальных продуктов. Исключение — другие сладкие фрукты и ягоды, иначе можно спровоцировать брожение в кишечнике.
"Также не рекомендуется употреблять виноград в вечернее время из-за сниженной в данный период выработки инсулина, что делает затруднительной переработку столь сладкой ягоды", — заключила Сухорукова.