Мирзиёев: Если мы обеспечим качество образования, наши дети станут лидерами во всех сферах

Глава республики посетил Бостанлыкский район Ташобласти, где ознакомился с условиями, созданными в детском оздоровительном лагере "Ренессанс", а также встретился с руководством и выпускниками Университета "Новый Узбекистан"

ТАШКЕНТ, 15 сентября – Sputnik. Если мы обеспечим качественное образование, наши дети станут лидерами во всех сферах, подчеркнул президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Лидер страны посетил Бостанлыкский район Ташобласти и ознакомился с условиями в детском оздоровительном лагере "Ренессанс".По инициативе Шавката Мирзиёева начата подготовка молодежи к поступлению в престижные университеты Лиги плюща США. Для этого утвердили национальную программу. В этом году отобрали 1,5 тыс. учеников, к которым прикрепили 208 наставников из Президентских и специализированных школ.Лагерь "Ренессанс" стал частью этой системы. Если раньше лагеря воспринимались лишь как место отдыха, то теперь этот подход кардинально изменился. Здесь учащиеся проходят трехнедельные интенсивные курсы в течение года. Лучшие 40 участников будут направлены в университеты Лиги плюща для обмена опытом.Лагерь рассчитан почти на 500 учащихся, на его территории расположены современные административные, учебные и жилые корпуса. Для удобства гостей построили гостиницу, столовую и автостоянки.В летних семинарах участвовали победители олимпиад, обладатели международных языковых сертификатов, а также дети из социально уязвимых семей.Президент ознакомился с условиями в корпусах и проектами учащихся.Глава республики также встретился с руководством и выпускниками Университета "Новый Узбекистан".Президенту представили проект кампуса Университета аль-Хорезми. Он дал поручения по эффективной реализации проекта.

