Мирзиёев: Если мы обеспечим качество образования, наши дети станут лидерами во всех сферах
Мирзиёев: Если мы обеспечим качество образования, наши дети станут лидерами во всех сферах
Sputnik Узбекистан
Глава республики посетил Бостанлыкский район Ташобласти, где ознакомился с условиями, созданными в детском оздоровительном лагере "Ренессанс", а также встретился с руководством и выпускниками Университета "Новый Узбекистан"
Глава республики посетил Бостанлыкский район Ташобласти, где ознакомился с условиями, созданными в детском оздоровительном лагере "Ренессанс", а также встретился с руководством и выпускниками Университета "Новый Узбекистан".
ТАШКЕНТ, 15 сентября – Sputnik. Если мы обеспечим качественное образование, наши дети станут лидерами во всех сферах, подчеркнул президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Лидер страны посетил Бостанлыкский район Ташобласти и ознакомился с условиями в детском оздоровительном лагере "Ренессанс".
По инициативе Шавката Мирзиёева начата подготовка молодежи к поступлению в престижные университеты Лиги плюща США. Для этого утвердили национальную программу. В этом году отобрали 1,5 тыс. учеников, к которым прикрепили 208 наставников из Президентских и специализированных школ.
Лагерь "Ренессанс" стал частью этой системы. Если раньше лагеря воспринимались лишь как место отдыха, то теперь этот подход кардинально изменился. Здесь учащиеся проходят трехнедельные интенсивные курсы в течение года. Лучшие 40 участников будут направлены в университеты Лиги плюща для обмена опытом.
Лагерь рассчитан почти на 500 учащихся, на его территории расположены современные административные, учебные и жилые корпуса. Для удобства гостей построили гостиницу, столовую и автостоянки.
В летних семинарах участвовали победители олимпиад, обладатели международных языковых сертификатов, а также дети из социально уязвимых семей.
Президент ознакомился с условиями в корпусах и проектами учащихся.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкШавкат Мирзиёев посетил детский лагерь "Ренессанс" в Бостанлыкском районе
Шавкат Мирзиёев посетил детский лагерь Ренессанс в Бостанлыкском районе - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2025
Шавкат Мирзиёев посетил детский лагерь "Ренессанс" в Бостанлыкском районе
© telegram sputnikuzbekistan
/
Перейти в фотобанк
“STEAM-классы, симулятор управления самолетом, лаборатории естественных наук помогают превращать интересы детей в практические навыки. Библиотека расширяет их знания, спортивные площадки укрепляют здоровье, а творческие мастерские поддерживают занятия искусством и литературой. Живописная природа и дружеская атмосфера способствуют вдохновению и стремлениям молодежи”, — говорится в сообщении.
Глава республики также встретился с руководством и выпускниками Университета "Новый Узбекистан".

“Потенциал, энергия и стремление нашей молодежи огромны. Если мы, как государство и народ, обеспечим качественное образование, наши дети станут лидерами во всех сферах", — сказал Шавкат Мирзиёев.

© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкШавкат Мирзиёев посетил детский лагерь "Ренессанс" в Бостанлыкском районе
Шавкат Мирзиёев посетил детский лагерь Ренессанс в Бостанлыкском районе - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2025
Шавкат Мирзиёев посетил детский лагерь "Ренессанс" в Бостанлыкском районе
© telegram sputnikuzbekistan
/
Перейти в фотобанк
Президенту представили проект кампуса Университета аль-Хорезми. Он дал поручения по эффективной реализации проекта.
