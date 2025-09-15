https://uz.sputniknews.ru/20250915/samarkand-aktsiya-missiya-dobro-51978344.html

Когда здоровье людей становится общим делом: в Самарканде прошла акция "Миссия Добро"

2025-09-15

Когда здоровье людей становится общим делом: в Самарканде прошла акция "Миссия Добро"

За время своей работы команда российских врачей посетила 6 медучреждений Самарканда, провела 18 операций и осмотрела 41 пациента. Их визит стал настоящим примером того, как медицина способна не только лечить, но и объединять сердца

САМАРКАНД, 15 сентября – Sputnik. Едва сойдя с поезда на перрон самаркандского железнодорожного вокзала, команда из семи российских врачей сразу же приступила к своим профессиональным обязанностям — помогать людям, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В железнодорожной больнице они ознакомились с самыми сложными клиническими случаями и вместе с местными коллегами провели осмотры, стараясь найти наилучшие решения для каждого пациента.В последующие два дня врачи разделились, чтобы охватить как можно больше медучреждений Самарканда. Травматолог-ортопед Пётр Григорьев работал в областной больнице ортопедии и травматологии, где осмотрел около десяти пациентов и провел операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава.Эндокринолог Жанна Тарасова, ознакомившись с деятельностью филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эндокринологии, выступила с лекцией о преддиабете и провела мастер-класс для местных врачей, вдохновляя их на новые подходы в лечении и улучшение качества жизни пациентов.Акушер-гинеколог Эльмира Нурмухаметова провела у пациентки с серьезным гинекологическим заболеванием тотальную гистерэктомию (удаление матки). Хирургическое вмешательство выполнили лапароскопическим методом в областном филиале Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра матери и ребенка. Здесь же провели разборы клинических случаев.Плодотворным визит был и для уролога Станислава Нарышкина, который вместе с самаркандскими хирургами прооперировал лапароскопическим методом трех больных с диагнозом уретрогидронефроз. Пациенты, выходя из операционной, благодарили врачей, причем делали это на двух языках: русском и узбекском.По словам заведующего урологическим отделением Самаркандского областного многопрофильного медицинского центра Бахтиёра Холматова, операции, проведенные совместно с российскими коллегами, не были сложными, однако подходы к лечению у врачей заметно различались.С этим согласен и Станислав Нарышкин, подчеркивая, насколько важно хирургам делиться своими профессиональными приемами, "лайфхаками" и практическими находками.За время своей работы команда российских врачей посетила шесть медицинских учреждений Самарканда, провела 18 операций и осмотрела 41 пациента. Их визит стал настоящим примером того, как медицина способна не только лечить, но и объединять сердца, стирая границы и рождая дружбу через заботу и поддержку.

