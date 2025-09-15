Узбекистан
Когда здоровье людей становится общим делом: в Самарканде прошла акция "Миссия Добро"
Когда здоровье людей становится общим делом: в Самарканде прошла акция "Миссия Добро"
За время своей работы команда российских врачей посетила 6 медучреждений Самарканда, провела 18 операций и осмотрела 41 пациента. Их визит стал настоящим примером того, как медицина способна не только лечить, но и объединять сердца
САМАРКАНД, 15 сентября – Sputnik. Едва сойдя с поезда на перрон самаркандского железнодорожного вокзала, команда из семи российских врачей сразу же приступила к своим профессиональным обязанностям — помогать людям, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В железнодорожной больнице они ознакомились с самыми сложными клиническими случаями и вместе с местными коллегами провели осмотры, стараясь найти наилучшие решения для каждого пациента.В последующие два дня врачи разделились, чтобы охватить как можно больше медучреждений Самарканда. Травматолог-ортопед Пётр Григорьев работал в областной больнице ортопедии и травматологии, где осмотрел около десяти пациентов и провел операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава.Эндокринолог Жанна Тарасова, ознакомившись с деятельностью филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эндокринологии, выступила с лекцией о преддиабете и провела мастер-класс для местных врачей, вдохновляя их на новые подходы в лечении и улучшение качества жизни пациентов.Акушер-гинеколог Эльмира Нурмухаметова провела у пациентки с серьезным гинекологическим заболеванием тотальную гистерэктомию (удаление матки). Хирургическое вмешательство выполнили лапароскопическим методом в областном филиале Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра матери и ребенка. Здесь же провели разборы клинических случаев.Плодотворным визит был и для уролога Станислава Нарышкина, который вместе с самаркандскими хирургами прооперировал лапароскопическим методом трех больных с диагнозом уретрогидронефроз. Пациенты, выходя из операционной, благодарили врачей, причем делали это на двух языках: русском и узбекском.По словам заведующего урологическим отделением Самаркандского областного многопрофильного медицинского центра Бахтиёра Холматова, операции, проведенные совместно с российскими коллегами, не были сложными, однако подходы к лечению у врачей заметно различались.С этим согласен и Станислав Нарышкин, подчеркивая, насколько важно хирургам делиться своими профессиональными приемами, "лайфхаками" и практическими находками.За время своей работы команда российских врачей посетила шесть медицинских учреждений Самарканда, провела 18 операций и осмотрела 41 пациента. Их визит стал настоящим примером того, как медицина способна не только лечить, но и объединять сердца, стирая границы и рождая дружбу через заботу и поддержку.
18:45 15.09.2025

18:45 15.09.2025
Подписаться
Эксклюзив
За время своей работы команда российских врачей посетила 6 медучреждений Самарканда, провела 18 операций и осмотрела 41 пациента. Их визит стал настоящим примером того, как медицина способна не только лечить, но и объединять сердца.
САМАРКАНД, 15 сентября – Sputnik. Едва сойдя с поезда на перрон самаркандского железнодорожного вокзала, команда из семи российских врачей сразу же приступила к своим профессиональным обязанностям — помогать людям, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В железнодорожной больнице они ознакомились с самыми сложными клиническими случаями и вместе с местными коллегами провели осмотры, стараясь найти наилучшие решения для каждого пациента.
В последующие два дня врачи разделились, чтобы охватить как можно больше медучреждений Самарканда. Травматолог-ортопед Пётр Григорьев работал в областной больнице ортопедии и травматологии, где осмотрел около десяти пациентов и провел операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава.
Эндокринолог Жанна Тарасова, ознакомившись с деятельностью филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эндокринологии, выступила с лекцией о преддиабете и провела мастер-класс для местных врачей, вдохновляя их на новые подходы в лечении и улучшение качества жизни пациентов.
Акушер-гинеколог Эльмира Нурмухаметова провела у пациентки с серьезным гинекологическим заболеванием тотальную гистерэктомию (удаление матки). Хирургическое вмешательство выполнили лапароскопическим методом в областном филиале Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра матери и ребенка. Здесь же провели разборы клинических случаев.
Плодотворным визит был и для уролога Станислава Нарышкина, который вместе с самаркандскими хирургами прооперировал лапароскопическим методом трех больных с диагнозом уретрогидронефроз. Пациенты, выходя из операционной, благодарили врачей, причем делали это на двух языках: русском и узбекском.

"Долго не решалась на операцию. Но, услышав, что в больницу приедут российские хирурги, прошла все необходимое обследование. Операция длилась чуть больше часа. Все это время меня поддерживали не только наши врачи, но и уролог из России Станислав Нарышкин. Он с таким теплом говорил, что еще пару минут и мои проблемы со здоровьем окажутся позади. Эта акция полностью оправдывает свое название. Услышала столько добрых слов и, главное, была спокойна, ведь меня оперировали лучшие специалисты Самарканда и России", — поделилась местная жительница Мухлиса Уракова.

По словам заведующего урологическим отделением Самаркандского областного многопрофильного медицинского центра Бахтиёра Холматова, операции, проведенные совместно с российскими коллегами, не были сложными, однако подходы к лечению у врачей заметно различались.
С этим согласен и Станислав Нарышкин, подчеркивая, насколько важно хирургам делиться своими профессиональными приемами, "лайфхаками" и практическими находками.
"Мы приехали в Узбекистан не учить, а учиться и обмениваться опытом. Ведь каждый врач — носитель уникальных знаний. Когда мы делимся ими, выигрывают все: врачи обеих стран и, главное, пациенты", — с теплотой и уверенностью отметил он.
За время своей работы команда российских врачей посетила шесть медицинских учреждений Самарканда, провела 18 операций и осмотрела 41 пациента. Их визит стал настоящим примером того, как медицина способна не только лечить, но и объединять сердца, стирая границы и рождая дружбу через заботу и поддержку.
0