Фармведомства Узбекистана и Индонезии договорились о сотрудничестве

Речь идет о разработке совместных программ, реализации проектов и обмене опытом в области контроля безопасности фармацевтической продукции

2025-09-15T12:10+0500

2025-09-15T12:10+0500

2025-09-15T12:10+0500

ТАШКЕНТ, 15 сентября – Sputnik. Фармацевтические ведомства Узбекистана и Индонезии договорились о сотрудничестве, сообщает ИА "Дунё".Дальнейшие шаги в данном направлении обсудили в ходе онлайн переговоров директор Центра безопасности фармацевтической продукции при Минздраве РУз Алишер Темиров и руководитель Индонезийского агентства по контролю за продуктами питания и лекарствами Таруна Икрар.Таруна Икрар подчеркнул заинтересованность правительства Индонезии в расширении взаимодействия с Узбекистаном — родиной основоположника медицинской науки Ибн Сино. Он отметил большой потенциал для расширения сотрудничества в фармацевтической сфере, предложил разработать совместные программы и обмениваться опытом.Как отмечалось, тесное взаимодействие между двумя ведомствами откроет широкие возможности для реализации проектов по строительству современных фармпредприятий, специализирующихся на производстве лекарственных средств, востребованных на мировых рынках.

