https://uz.sputniknews.ru/20250915/uzbekistan-oon-predlojeniya-obrazovaniye-prava-cheloveka-51971279.html
Узбекистан представил ООН предложения по образованию в области прав человека
Узбекистан представил ООН предложения по образованию в области прав человека
Sputnik Узбекистан
Сессия Совета по правам человека проходит в Женеве с 8 сентября по 3 октября. Инициативы республики охватывают четыре направления
2025-09-15T16:10+0500
2025-09-15T16:10+0500
2025-09-15T16:10+0500
оон
узбекистан
образование
права человека
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/1e/44599823_0:60:1160:713_1920x0_80_0_0_1dcb78f762e6df98e3ddaaf5ae1a6fe5.jpg
ТАШКЕНТ, 15 сентября – Sputnik. На сессии Совета по правам человека ООН Узбекистан представил предложения по образованию в области прав человека. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра РУз по правам человека. Сессия СПЧ проходит в Женеве с 8 сентября по 3 октября. На ее рассмотрение внесли доклад, подготовленный Управлением Верховного комиссара ООН. Он основан на материалах 34 стран, в том числе Узбекистана, и отражает меры по реализации программ образования в области прав человека для молодежи.Инициативы республики охватывают четыре направления:“Включение отчета Узбекистана в официальный доклад подтверждает признание усилий страны по продвижению ценностей прав человека, развитию национальных образовательных программ и институциональных механизмов, а также укреплению сотрудничества с международными структурами”, — говорится в сообщении.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/1e/44599823_65:0:1096:773_1920x0_80_0_0_52ab4451bd71fa551c0b06aba89b9100.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан оон предложения образование права человека
узбекистан оон предложения образование права человека
Узбекистан представил ООН предложения по образованию в области прав человека
Сессия Совета по правам человека проходит в Женеве с 8 сентября по 3 октября. Инициативы республики охватывают четыре направления.
ТАШКЕНТ, 15 сентября – Sputnik. На сессии Совета по правам человека ООН Узбекистан представил предложения по образованию в области прав человека. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра РУз по правам человека.
Сессия СПЧ проходит в Женеве с 8 сентября по 3 октября.
На ее рассмотрение внесли доклад, подготовленный Управлением Верховного комиссара ООН. Он основан на материалах 34 стран, в том числе Узбекистана, и отражает меры по реализации программ образования в области прав человека для молодежи.
Инициативы республики охватывают четыре направления:
государственная политика и меры по ее реализации;
учебные программы, методические материалы и инструменты;
подготовка и переподготовка педагогов;
создание благоприятных условий для продвижения образования в области прав человека.
“Включение отчета Узбекистана в официальный доклад подтверждает признание усилий страны по продвижению ценностей прав человека, развитию национальных образовательных программ и институциональных механизмов, а также укреплению сотрудничества с международными структурами”, — говорится в сообщении.