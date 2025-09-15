https://uz.sputniknews.ru/20250915/uzbekistan-oon-predlojeniya-obrazovaniye-prava-cheloveka-51971279.html

Узбекистан представил ООН предложения по образованию в области прав человека

Сессия Совета по правам человека проходит в Женеве с 8 сентября по 3 октября. Инициативы республики охватывают четыре направления

ТАШКЕНТ, 15 сентября – Sputnik. На сессии Совета по правам человека ООН Узбекистан представил предложения по образованию в области прав человека. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра РУз по правам человека. Сессия СПЧ проходит в Женеве с 8 сентября по 3 октября. На ее рассмотрение внесли доклад, подготовленный Управлением Верховного комиссара ООН. Он основан на материалах 34 стран, в том числе Узбекистана, и отражает меры по реализации программ образования в области прав человека для молодежи.Инициативы республики охватывают четыре направления:“Включение отчета Узбекистана в официальный доклад подтверждает признание усилий страны по продвижению ценностей прав человека, развитию национальных образовательных программ и институциональных механизмов, а также укреплению сотрудничества с международными структурами”, — говорится в сообщении.

