В ЕАЭС создают безопасную и прозрачную среду для бизнеса и потребителей

В ЕАЭС создают безопасную и прозрачную среду для бизнеса и потребителей

Sputnik Узбекистан

В фокусе внимания — выработка согласованных подходов к пресечению нарушений в сети Интернет, создание поискового сервиса для проверки объектов промышленной собственности

ТАШКЕНТ, 15 сентября – Sputnik. В ЕАЭС создают безопасную и прозрачную среду для бизнеса и потребителей, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.На заседании Консультативного комитета по интеллектуальной собственности при Коллегии ЕЭК обсудили ключевые инициативы в сфере интеллектуальной собственности в рамках Союза.Как отмечалось, в странах Евразийского экономического союза по итогам прошлого года выявили 6,6 млн контрафактных товаров, зафиксировали 1 465 нарушений в сфере интеллектуальной собственности. Эти данные отражены в представленном отчете о мониторинге правоприменительной практики в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в странах ЕАЭС за 2024 год.В фокусе внимания находилась выработка согласованных подходов к пресечению нарушений в сети Интернет, создание поискового сервиса для проверки объектов промышленной собственности.Эти меры — часть плана по реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Они направлены на создание безопасной и прозрачной среды для бизнеса и потребителей.Речь также шла о запуске единого таможенного реестра объектов ИС и введении системы регистрации товарных знаков и наименований мест происхождения товаров ЕАЭС.Участники обсудили возможность организации электронного информационного обмена между таможенными органами и правообладателями и внесения изменений в Соглашение о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе.

